Квартальнов рассказал, интересовался ли «Локомотив» Шипачёвым, Дарнелл Нурс не хочет играть в Канаде.

Овечкин не попал в сборные сезона НХЛ, «Флориде» интересны две звезды. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 13 июня 2026 года.

Квартальнов ответил, обсуждал ли «Локомотив» возможность подписания контракта с Шипачёвым

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что не обсуждал с руководством ярославского клуба возможный приход Вадима Шипачёва в команду.

«О Вадиме много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С руководством «Локомотива» о нём мы не говорили. Есть Александр Радулов, другие ребята, которые ещё играли при мне и сейчас составляют опытный костяк в «Локомотиве».

Могу только сказать, что у Шипачёва всегда на самом высоком уровне игра в большинстве. Но Вадим не нуждается в особом представлении — это опытный игрок, настоящий профессионал, стрессоустойчивый парень, в коллективе играет позитивную роль, учит молодёжь. За те два года в Минске с ним он сыграл большую роль и помог многим ребятам вырасти до высокого уровня», — цитирует Квартальнова ТАСС.

Напомним, Шипачёв, игравший под руководством Квартальнова в минском «Динамо», подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Овечкин не получил ни одного голоса при определении сборных звёзд сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ни разу не был упомянут в голосовании, по итогам которого были выбраны символические сборные сезона НХЛ.

Среди левых крайних нападающих первое место занял Джейсон Робертсон («Даллас Старз», первая команда), второе – Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс», вторая команда), третье – Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»). Форвард Артемий Панарин («Лос-Анджелес») занял в этом голосовании восьмое место.

Ранее Овечкин также не получал голосов по итогам регулярного чемпионата — 2023/2024.

Напомним, по итогам голосования в первую символическую сборную были включены вратарь Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Хеллебайк интересен нескольким клубам НХЛ, в том числе «Флориде» — The Fourth Period

Несколько клубов НХЛ в мае обращались в «Виннипег Джетс» на предмет возможного обмена голкипера Коннора Хеллебайка. Как сообщает The Fourth Period, одной из этих команд была «Флорида Пантерз».

Срок действующего контракта вратаря с клубом рассчитан до 2031 года. Ранее появилась информация, что 33-летний голкипер попросил об обмене из «Виннипега».

Хеллебайк провёл в «Джетс» всю карьеру на уровне Национальной хоккейной лиги – с 2015 года. Он трижды получал «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ – и один раз завоевал «Харт Трофи» – награду за наибольший вклад в успехи команды в регулярке.

«Детройт» получил предложение от «Флориды» по Дилану Ларкину — Фридман

«Флорида Пантерз» сделала предложение «Детройт Ред Уингз» по обмену нападающего Дилана Ларкина. Об этом сообщает The Fourth Period со ссылкой на инсайдера Эллиотта Фридмана. Ранее американский форвард запросил обмен из клуба.

Срок соглашения игрока с «Детройтом» рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

Ларкин был выбран «Ред Уингз» на драфте НХЛ 2014 года под 15-м общим номером. Он дебютировал в НХЛ в составе клуба в 2015-м и провёл 11 сезонов в «Детройте».

В этом сезоне клуб не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд. Ларкин сыграл 74 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 67 (34+33) очков при показателе полезности «+4».

Нурс хочет перейти в клуб Востока, защитник «Эдмонтона» не желает играть в Канаде

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал о ситуации с защитником «Эдмонтон Ойлерз» Дарнеллом Нурсом. Ранее появилась информация, что 31-летний хоккеист запросил обмен из канадской команды и предоставил список из трёх-пяти команд, которые готов рассмотреть. Срок его соглашения рассчитан до конца сезона-2029/2030.

«Думаю, в основном это команды с Востока. Не думаю, что это Канада. Если и есть команда с Запада, то, думаю, это будет «Лос-Анджелес», просто потому что он знаком с тренером там. Однако я слышал, что предпочтение отдаётся Востоку, но не Канаде», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

В минувшем регулярном сезоне игрок обороны провёл 82 встречи, в которых Дарнелл забросил семь шайб и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Канады Нурс сыграл 10 матчей на чемпионате мира — 2026. В этих играх он набрал 6 (0+6) очков.