Защитник-сенсация и два ветерана из России. 10 главных неограниченно свободных агентов НХЛ

До завершения сезона НХЛ осталось максимум два матча – уже следующей ночью «Каролина» может закрыть серию с «Вегасом» и впервые с 2006 года завоевать Кубок Стэнли.

А всего через какие-то две с половиной недели в Северной Америке откроется рынок свободных агентов. И давайте взглянем, кто может стать там интересным лотом.

Матс Цуккарелло

За последние годы стало крайне тяжело представить норвежца где-либо ещё, кроме как не в «Миннесоте» и не в звене с Кириллом Капризовым. Даже в свои без пяти минут 39 лет Цуккарелло может дать фору многим молодым хоккеистам – в регулярке он почти выдержал планку в одно результативное действие за матч (54 в 59 играх), а в плей-офф даже слегка её превзошёл (девять в восьми).

Насколько важным игроком Матс остаётся для «Уайлд», стало особенно заметно во встречах постсезона, когда в его отсутствие у «дикарей» разладилось большинство, а после возвращения оно, за небольшими исключениями, вернулось к прежнему состоянию.

Матс Цуккарелло Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Однако в следующем сезоне – если форвард не пойдёт по пути уже экс-игрока «Миннесоты» Маркуса Юханссона и не решит вернуться домой – мы можем увидеть Цуккарелло в другом клубе НХЛ. Всё дело в том, что денег под потолком у «Уайлд» не так много – с учётом их борьбы за Дилана Ларкина средств на переподписание норвежца может не остаться.

Тем более что, по слухам, агент посоветовал нападающему изучить все возможные варианты – на рынке он наверняка сможет получить более денежное предложение.

Расмус Андерссон

Нельзя сказать, что швед проваливается после обмена из «Калгари» в «Вегас» (хоть у него и было не самое простое начало карьеры в Неваде), но и всего, чего от него можно было ожидать при довольно-таки громком переходе в январе, он не показывает.

Да, Расмус добавил «рыцарям» немного стабильности на чужой синей линии, но при этом защитник не всегда надёжно играет у своих ворот. С другой стороны, даже так «Голден Найтс» добрались как минимум до двух побед в финале Кубка Стэнли – в составе «Флэймз» Андерссон о таком мог только мечтать.

У «Вегаса» ситуация с зарплатной ведомостью ещё более тяжёлая, нежели у «Миннесоты» – свободный кэпхит одной из двух ещё не завершивших сезон команд едва-едва превосходит цифры шведа по предыдущему контракту. При том что цифры эти были далеко не самыми большими – $ 4,55 млн.

Среди игроков обороны на истекающих контрактах Расмус является приоритетной фигурой, но ведь «рыцарям» наверняка бы хотелось в первую очередь сохранить Павла Дорофеева – а для этого придётся пойти на определённое количество непростых решений. И одно из таких вполне может привести к появлению Андерссона в новом клубе.

Джон Карлсон

«Вашингтон» в каком-то смысле пожертвовал легендой клуба, чтобы провести смену поколений и ввести в состав гораздо более молодого Коула Хатсона. Американец уже продемонстрировал, зачем «Кэпиталз» решили пойти на такой шаг, и в следующем сезоне он наверняка получит ещё больше доверия и игрового времени от Спенсера Карбери.

Это означает, что с большой долей вероятности возвращения в родную команду для 36-летнего защитника не будет – оборонительные редуты «столичных» сейчас переполнены, да и ещё один ориентированный на атаку хоккеист такого амплуа им вряд ли необходим.

Джон Карлсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

А вот «Анахайму», чьё становление под руководством Джоэля Кенневилля всё ещё продолжается, опытный американец очень даже пригодился бы. Тем более что и средства на него у «уток» есть, и защитников на действующих контрактах у них пока всего трое – к разряду хотя бы важных можно отнести только Джексона Лакомба.

Впрочем, и на рынке недостатка предложений быть не должно – спрос на Карлсона наверняка окажется довольно высоким.

Виктор Арвидссон

В «Бостоне» шведский нападающий смог слегка реанимировать карьеру после пары неудачных сезонов. Кажется, что проблем с его переподписанием у «мишек» возникнуть не должно – подопечным Марко Штурма нужен вингер в топ-6, а Арвидссон является единственным форвардом без нового контракта.

Да и денег у «Брюинз» хватает – почти $ 15,5 млн под потолком, и это при том, что в обороне настолько важных игроков на истекающих соглашениях у них нет. Поэтому для Виктора самым логичным решением было бы остаться там, где у него снова пошла игра – кажется, и в Массачусетсе вряд ли есть противники этой идеи.

С другой стороны, с учётом достаточного количества свободных средств «Бостон» может побороться и за рыбу покрупнее, в том числе и за счёт обменов – и тогда позиции Арвидссона в стане «мишек» будут уже не такими прочными. Но где-нибудь в другом месте хорошее предложение точно найдётся.

Патрик Кейн

«Рыбой покрупнее» вполне может оказаться и Патрик Кейн, хотя он и постарше Арвидссона, и зарплата в прошлом сезоне у него была поменьше. Однако от возможности подписать такого ветерана вряд ли кто-то откажется – даже в свои 37 американский форвард всё ещё в порядке.

Уверенности в том, что Кейн и на этот раз останется в «Детройте», прямо сейчас нет – судя по всему, «крыльев» ждут довольно-таки большие перемены этим летом, и стремительно надвигающийся уход Дилана Ларкина может оказаться не единственным крупным потрясением для Города Моторов.

Возможно, Патрик всё же переподпишется с «Ред Уингз» ещё на год и будет оценивать ситуацию уже по ходу сезона – на стремительно приближающемся закате карьеры ему наверняка бы хотелось попробовать сходить за ещё одним чемпионским титулом. А «Детройту» это пока не светит.

Энтони Манта

Манта – ещё один игрок из этого списка, прошедший реинкарнацию в последнем сезоне. Да ещё какую – канадец выдал лучшую регулярку в карьере, впервые и с запасом сумев преодолеть планку в 50 результативных действий.

Тем удивительнее, что в «Питтсбурге», похоже, решили не продлевать отношения с нападающим – по сообщениям приближённых к клубу журналистов, 1 июля Энтони выйдет на рынок свободных агентов. Да, плей-офф ему не удался (а кому в «Пингвинз» он удался?), но решение отказаться от лучшего снайпера команды в этом сезоне выглядит как минимум неоднозначным.

Энтони Манта Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Пусть в сентябре Энтони исполнится 32 года, спрос на него в лиге должен быть хорошим – многие команды испытывают проблемы с завершением, и человек, настрелявший 33 шайбы в предыдущей регулярке, может помочь их исправить. Хотя далеко не факт, что ему удастся провести ещё один такой год.

Сергей Бобровский

Среди вратарей, которые 1 июля могут стать неограниченно свободными агентами, есть не так много интересных кандидатур. Можно выделить Фредерика Андерсена, который завтра может стать обладателем Кубка Стэнли, однако при желании вряд ли что-то помешает «Каролине» его сохранить и на следующий год.

У Бобровского другая ситуация – через несколько недель он может оказаться в другом клубе НХЛ. У «Флориды» было достаточно времени, чтобы закрыть сделку по двукратному обладателю чемпионского трофея и «Везины», однако этого до сих пор не произошло – более того, «пантеры», по сообщениям североамериканских СМИ, изучают другие варианты на рынке.

Билл Зито говорил, что клуб хотел бы сохранить Сергея, но есть ощущение, что в новом сезоне российский голкипер будет выступать в другой команде. Возможно, и в той же «Каролине», которая едва не подписала Бобровского в дедлайн.

Даррен Рэддиш

С игровой точки зрения у Рэддиша похожая ситуация с Мантой – 30-летний защитник выдал безоговорочно лучший год в карьере, успешно заменив на синей линии «Тампы» самого Виктора Хедмана, и даже попал на 11-е место в голосовании на «Норрис».

Прогресс Даррена в последних сезонах очевиден, и повышение зарплаты по сравнению с предыдущими $ 975 тыс. в год наверняка будет значительным. Опять же, есть риск, что больше такого выступления от него мы не увидим, но не вознаградить его за недавние успехи не получится ни у одного клуба, который будет в нём заинтересован.

Хотя весь интерес соискателей может разбиться ещё до открытия рынка свободных агентов – по слухам, «Лайтнинг» уже продлили контракт с защитником-сенсацией, пусть официального сообщения об этом пока не последовало.

Александр Овечкин

Мы не могли не включить Александра в этот список – нового контракта у него всё ещё нет, и официально 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

Однако все всё понимают – если Овечкин и подпишет новый контракт, то это окажется только «Вашингтон». Будет удивительно, если капитан «столичных» не вернётся в клуб на новый сезон – осталось лишь дожить до момента, когда Ови и «Кэпиталз» прервут молчание и порадуют болельщиков долгожданной новостью.

Пауза и правда получается драматичной.

Алекс Так

Самый ценный возможный лот на рынке свободных агентов – игрок «Баффало».

Пару лет назад над этим можно было бы посмеяться, но сейчас, когда «клинки» наконец-то прервали свою засуху без плей-офф, этот факт уже не выглядит так потешно, как раньше.

Тем более что Так был в порядке на протяжении всего времени с момента своего обмена из «Вегаса» – вместе с Тейджем Томпсоном и Расмусом Далином американский форвард оставался одним из самых светлых пятен «клинков» даже в их самые тёмные времена. Хотя в серии с «Монреалем» болельщики были вправе ждать от него гораздо большего.

Алекс умеет на площадке практически всё – у него отличный бросок, он здорово видит площадку, на высоком уровне отрабатывает в обороне. Практически идеальная опция для любой команды, ведь на обеих сторонах льда от него всегда есть польза – он не затеряется даже в нижних звеньях.

Алекс Так Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Проблема в том, что выложить за него кому-то придётся немало – по последним сообщениям, Так просит себе новую зарплату с кэпхитом ~$ 10-11 млн, в то время как «Сэйбрз» не готовы давать ему так много.

Возможно, стороны всё-таки договорятся до открытия рынка. Но если этого не произойдёт, новый работодатель для Така должен найтись очень быстро.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.