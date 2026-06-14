Кудашов пообещал «Автомобилисту» перестройку. Что уже сделано?

«Мы будем складывать коллектив из ряда критериев — трудолюбие, горячее сердце, самоотверженность, самоотдача, работоспособность, человеческие качества, мастерство. Перестройка будет, поменяется и трудовая этика команды. Каждая метла метёт по-своему». В первом интервью Алексея Кудашова как главного тренера «Автомобилиста» было много ритуальных слов про атакующий хоккей (даже интересно, какой тренер сейчас заявит про то, что будет играть в откат), однако ключевыми можно назвать те, что приведены выше.

Год за годом, кроме 2024-го, от «Автомобилиста» ждали очень многого, но в плей-офф не получалось ничего. И если вылеты прошлых лет можно было как-то (с натяжкой) оправдать судьями, невезением и ретроградным Меркурием, то поражение от «Салавата Юлаева» стало тотальным. Николай Заварухин формально оставался главным тренером ещё где-то неделю, однако чуть ли не через пару дней после вылета руководство клуба связалось с Алексеем Кудашовым.

Кудашов получал в руки команду, которой требовались явные перемены. Один из самых возрастных составов лиги явно не подходил под требования современного хоккея, легионеры заработали репутацию людей, которым бонусы за индивидуальный результат интереснее, чем проходы кубковых раундов. И хотя межсезонье идёт лишь две недели и до финальной версии «Автомобилиста»-2026 ещё далеко, можно подвести первые итоги.

Во-первых, ушли два человека, которые играли в Екатеринбурге почти вечность — Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. Немец канадского происхождения, скорее всего, и так покинул бы команду — уже давно ходили разговоры, что из-за семейного положения многодетный отец вернётся на родину. Брукс — почти что олицетворение современного «Автомобилиста»: игрок мастеровитый, забивал много, был эффективен в регулярке и столь же грустен — в плей-офф. 0,38 шайбы за матч в регулярке и 0,14 в играх КГ — цифры, которые особых пояснений не требуют.

Стефан Да Коста покинул Екатеринбург Фото: РИА Новости

Да Коста по своему профилю во многом похож на немца, однако несколько сильных серий плей-офф КХЛ за его спиной были. Решение расстаться с ним оказалось одним из первых, принятых после прихода Кудашова — хотя вполне возможно, мы увидели бы это расторжение и без тренерской смены. Да Коста уже в прошлом сезоне часто терялся в матчах с соперниками, которые играли плотно и жёстко. Кажется, расставание не было идеальным, потому что летом француз катается в старой тренировочной форме «Ак Барса», который покинул ещё пять лет назад.

Какие-то шаги были приняты ещё до смены тренера. К ним относится договорённость с Евгением Аликиным о продлении контракта, и ещё два года «Авто» будет располагать лучшим по суммарному таланту вратарским дуэтом лиги Галкин — Аликин. Правда, эту новость можно трактовать двойственно: Галкин уже явно наработал на статус явного первого номера, но его пока точно не будет. Клуб после этого мог реализовать права на играющего в Америке Георгия Романова, однако он выбрал двухлетнее продление с «Сент-Луисом».

Договорённость с Кейлом Клагом тоже была достигнута до назначения Кудашова. В нынешних условиях, когда даже североамериканцы не всегда охотно едут, трансфер экс-игрока клубов НХЛ выглядит явной удачей «Авто». Это классический пример перспективного защитника, который застрял на уровне перехода из АХЛ в НХЛ: катание есть, атакующие навыки есть, но не хватило игры в тело и чисто оборонительных навыков. По юниорам Кейла хвалили также за отличную скорость и классный бросок. Клагу 27 — для «Автомобилиста» последних лет возраст почти пионерский.

Вообще, «Авто» качественно усилил позицию атакующего защитника. Все последние сезоны показывали, что любые мастеровитые форварды в атаке будут задушены соперником, если их не будет поддерживать мобильная линия защиты, которая может помочь первым пасом и подключиться к атаке. У Джордана Гросса, ещё одного новичка, не совсем получилось в «Тракторе», но вся команда была слишком разболтана с самого старта сезона. По чистому таланту Гросс — чуть ли не лучший атакующий защитник «Авто» за дюжину лет, и вместе с Клагом у команды есть две сильные опции для большинства.

В атаке Кудашов пока ставит на тех, кто ему хорошо знаком, причём не только по «Динамо». Александр Кадейкин играл в кудашовских «Атланте» и «Локомотиве», но уже в других командах утвердился как один из лучших оборонительных центров лиги, специалист по игре на пятаке и точке вбрасывания. Антон Слепышев — уже чисто динамовская кандидатура. Он может стать проводником идей тренера и человеком, который будет помогать создавать правильную атмосферу, а ещё за спиной Слепышева — опыт чемпионств и игры за сборную России на всех уровнях.

Однако есть слухи и про других динамовцев. Вчера СМИ сообщали о возможном переходе Артёма Михеева, который пропустил весь прошлый сезон из-за лечения. Михеев — хоккеист-швейцарский нож, который давал энергию даже в моменты, когда его клубы спотыкались, в «Динамо» всегда работал честно. Но это сложно назвать прямой заменой тому же Артёму Ильенко, которым явно интересовались — хотя бы из-за того, что на точке вбрасывания Михеев смотрится хуже.

Самый пока непонятный слух — интерес к Максиму Мамину, который стал чуть ли не самым неудачным трансфером прошлого сезона. «Автомобилист» точно не будет брать на себя 65-миллионный контракт форварда, как и другие клубы: если Мамин найдёт новую работу, то уже после расторжения соглашения.

И вот здесь проходит тонкая грань. Один знакомый тренеру игрок — хорошо, легче проводить свои идеи. Два — прекрасно. Но когда их становится четверо, пятеро и больше, это уже проблема. Причём это не проблема конкретного Кудашова и даже не тренеров КХЛ: во всех игровых видах тренеры, которые получают возможность влиять на селекцию, тут же стараются набрать побольше знакомых людей. Это тренерский modus operandi: людям проще работать с теми, кого они знают, не надо заново учить и объяснять.

Пока что два трансфера выше ещё не стали фактом. Впереди у «Автомобилиста» ещё несколько важных решений. Надо определяться с линией центров, ведь Да Коста ушёл, а проецировавшйся прошлым летом вторым центром Кёртис Волк покинул клуб ещё по ходу сезона. Александр Шаров в звене с Даниэлем Спронгом классно смотрелся, но не захочет ли новый тренер других сочетаний? Минимум один статусный центр «Авто» нужен.

Кроме того, «Автомобилисту» всё равно надо омолаживать команду, где в последние годы игрок младше 25 был невероятной редкостью. Есть два кандидата на возвращение из-за океана: 22-летний Виктор Неучев, играющий в системе «Каролины», а также 24-летний Даниил Гущин (фарм-клуб «Колорадо»). Второй якобы просит немалых денег за своё возвращение, однако надо понимать, что руки у игроков здесь связаны: пока права у клубов, условия диктуют они.

Все кадровые перестановки — это уже вторично. Главная задача Кудашова — избавить «Автомобилист» от репутации клуба, где можно заработать хорошие деньги, не особо при этом напрягаясь Как это получится, узнаем уже после межсезонья.