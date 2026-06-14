Квартальнов рассказал об уходе из Минска, Барков получил финский приз. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 14 июня 2026 года.

Квартальнов объяснил, почему покинул минское «Динамо»

Дмитрий Квартальнов заявил, что мог продолжить работу в минском «Динамо» в качестве главного тренера, но руководство клуба не проявляло инициативу в вопросе заключения нового соглашения. Напомним, 1 июня специалист возглавил «Локомотив».

«Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой-то инициативы, и получился контракт с «Локомотивом». Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы её когда-то покинуть.

Мы продолжали работать с командой, всё было, как и должно быть. Ребята тренировались, иностранные хоккеисты уехали. Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Всё было как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Инсайдер Джонстон — о Бэбкоке: люди, знакомые с ситуацией, считают, что он сможет работать

Инсайдер и журналист Крис Джонстон высказался о ситуации с расследованием НХЛ в отношении тренера Майка Бэбкока. Напомним, в 2023 году специалист подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

«Есть люди, знакомые с этой ситуацией лучше меня. Они считают, что в итоге он сможет работать. Вопрос в том, хочет ли сам Бэбкок участвовать в этой процедуре, какой бы она ни была? Я понимаю, что он чувствует.

У меня складывается ощущение, что произошедшее в «Коламбусе» было прискорбным событием. Но эту историю могли слишком раздуть. И, возможно, данное расследование могло бы это доказать.

Впрочем, не исключено, что оно могло бы показать и обратное. Здесь много вопросов, и все они справедливые. Это довольно уникальная ситуация», – приводит слова Джонстона Sportskeeda.

Ранее стало известно, что «Эдмонтон Ойлерз» согласовал с лидерами команды назначение Бэбкока на пост главного тренера и проконсультировался с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), чтобы выяснить, есть ли какие-либо возражения, которые потребуется урегулировать, прежде чем нанимать Бэбкока.

Ротенберг: у Овечкина есть всё, чтобы играть за сборную России долгие годы

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, способен ли нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играть за национальную команду.

«Конечно, может. У Саши есть всё для того, чтобы играть долгие годы», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/2026 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним — по текущему контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге. Решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ форвард примет этим летом. В составе сборной России Александр становился трёхкратным чемпионом мира, дважды брал серебряные медали ЧМ и четыре раза был бронзовым призёром турнира.

«Нью-Джерси» может обменять вратаря Якоба Маркстрёма — Уикс

ХК «Нью-Джерси Дэвилз» может обменять вратаря Якоба Маркстрёма. Как сообщает инсайдер ESPN Кевин Уикс, клуб изучает интерес к голкиперу на рынке.

«По информации источников, хотя сделка и не является неизбежной, мне сказали, что «Нью-Джерси Дэвилз» оценивает интерес на рынке к вратарю Маркстрёму со стороны других клубов», – написал Уикс на своей странице в социальной сети Х.

В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провёл 44 матча при коэффициенте надёжности 3,07 и 88,3% отражённых бросков.

Напомним, в ноябре 2025 года Маркстрём и «Нью-Джерси» продлили контракт на два года до конца сезона-2027/2028 с кэпхитом $ 6 млн.

Александр Барков получил «Президентс Трофи» от Федерации хоккея Финляндии

Нападающий сборной Финляндии и «Флориды Пантерз» Александр Барков получил «Президентс Трофи» от федерации хоккея страны. Это специальная награда, которую учредил почётный президент Федерации хоккея Финляндии Кай Хиетаринта.

«Барков был душой финской сборной, которая благодаря его игре и образцовому лидерству взяла золотую медаль чемпионата мира», – приводит слова Хиетаринты сайт Федерации хоккея Финляндии.

30-летний форвард провёл на чемпионате мира 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Он также вошёл в символическую сборную турнира. Финляндия стала чемпионом мира, победив в финале Швейцарию (1:0 ОТ).

Дмитрий Орлов — о «Сан-Хосе»: очень доволен организацией, командой и климатом

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от выступления в клубе. Прошлым летом россиянин подписал двухлетний контракт с «акулами».

– Очень доволен и организацией, и командой, ребятами, где я живу, климатом, у меня только положительные эмоции. Следующий сезон очень важный для организации, для команды. Сейчас у них решения: будут они делать Селебрини капитаном или нет, будут ли они его продлевать, потому что у него ещё год контракта. Ну, сейчас продлевать либо уже на следующий год.

– Ты имеешь в виду мостик какой-нибудь?

– Думаю, если брать нашу старую школу, кто играл, все хотели подписать по максимуму лет, там уже особо не думать, не переживать. А сейчас о Бедарде слухи ходят, что он подпишет там на четыре года. Всё-таки молодёжь меняется, у них другое мировоззрение. И тем более все говорят, что потолок будет расти, – рассказал Орлов.