«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола

Юбилейный турнир UFC в Белом доме и чемпионат мира по футболу – это, конечно, замечательно. Но ни одно из этих событий нельзя было назвать достаточным оправданием для пропуска шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с участием «Вегаса» и «Каролины».

«Харрикейнз» смогли одержать победу в пятой игре на своей площадке и приехали в Парадайс, чтобы впервые за 20 лет поднять над головой главный трофей в клубном хоккее. У «Голден Найтс», которые в любом случае в последний раз в этом сезоне играли на глазах у своей публики, была одна миссия – не дать сопернику отпраздновать победу на их льду.

Хозяевам предстояло сделать это без одного из ключевых игроков – Вильям Карлссон, получивший повреждение по ходу предыдущей встречи в Роли, оказался не готов выйти на решающий для его команды матч сезона. Однако он всё равно оставался с коллективом, даже не будучи способным помочь ему на площадке – почти 19 тысяч полотенец с его изображением ждали посетителей «Ти-Мобайл Арены» на зрительских местах.

Замена Карлссона на Райлли Смита была не единственной, но при этом единственной вынужденной – Джон Торторелла принял решение выпустить дебютанта плей-офф Брэйдена Боумана вместо Кигана Колесара и Кейдана Корчака вместо Дилана Коглана.

Ни один из трёх вновь прибывших игроков не помешал неизменным сочетаниям «Харрикейнз» быстро открыть счёт в матче. Уже на четвёртой минуте оборона «Вегаса» проспала выход Тейлора Холла «один в ноль» – опытный канадец не стал транжирить момент и прошил Картера Харта вторым броском в створ в этой встрече.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Андрей Свечников упустил возможность удвоить преимущество «ураганов», не сумев воспользоваться ошибкой Харта, изящно исправившего свою же оплошность. Мог пропустить и Брэндон Басси, который вновь оказался на последнем рубеже «Харрикейнз» – «рыцари», проспавшие не только подключение Холла, но и в целом начало матча, активизировались ближе к концу первого периода и едва не сравняли счёт, однако где-то не хватило удачи, а где-то блистательно сыграл голкипер гостей.

Басси безукоризненно провёл и вторую двадцатиминутку, хотя там его тревожили далеко не так часто, как в первой. А вот полевые «Каролины» оказали на Харта похожую со стартовой третью нагрузку — и смогли найти ещё одну брешь. Не обошлось без небольшой помощи рикошета, однако бросок Джексона Блейка не прошёл даром — во второй половине второго периода «ураганы» всё же удвоили преимущество.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пожалуй, лучший момент вернуться в игру для «Вегаса» случился в середине третьего периода. «Рыцари» в большинстве оказались в ситуации, когда Марк Стоун и Джек Айкел остались вдвоём против одного Басси. Капитан «Голден Найтс» выдал идеальную передачу на клюшку центрфорварду, но тот из убойнейшей позиции угодил в перекладину.

За две с половиной минуты до конца основного времени свой момент был и у Томаша Гертла — однако и он не смог пробить голкипера «Каролины», который совершил сейв из положения сидя.

«Харрикейнз» продержались до последней секунды без пропущенных шайб — «Вегас» в решающем матче на домашней площадке не смог забить ни гола. А «ураганы» нанесли контрольный бросок в пустые ворота — Николай Элерс оформил первое за 20 лет чемпионство «Каролины».