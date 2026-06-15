MVP Кубка Стэнли — невероятный капитан «Каролины»! Он установил ещё несколько рекордов НХЛ

Спустя 20 лет «Каролина» взяла второй Кубок Стэнли в своей истории. И в 2006, и в 2026 годах одним из главных творцов успеха «Харрикейнз» был Род Бриндамор – тогда в качестве капитана, а теперь ещё и в качестве тренера.

У обеих итераций «ураганов» есть ещё кое-что общее – наличие в составе игрока по фамилии Стаал. 20 лет назад Эрик Стаал стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 28 очков в 25 матчах. Самым ценным игроком того розыгрыша оказался голкипер Кэм Уорд, но не оценить вклад Эрика в то чемпионство нельзя.

На этот раз в качестве капитана к долгожданному трофею привёл младший брат Эрика Джордан. В 2006 году он только-только был задрафтован в НХЛ, под вторым общим номером уйдя в «Питтсбург». Спустя три года Джордан повторил успех своего старшего родственника, став обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинз», а ещё через три года он воссоединился с ним в «Каролине».

Джордан Стаал в «Питтсбурге» Фото: Ronald C. Modra/Getty Images

Среди нынешнего состава «Харрикейнз» Стаал был главным долгожителем – нынешний сезон стал для него 14-м в составе «ураганов». И седьмым в качестве капитана – в 2019-м году Джордан принял нашивку «С» от Джастина Уильямса и с тех пор не отдавал её никому.

Даже в свои 37 лет Стаал остаётся отличным двусторонним форвардом – канадец не только сохраняет хорошую для своего возраста результативность, но и выполняет огромное количество черновой работы. Это всё ещё неоценимый актив при игре в меньшинстве и на точке вбрасывания, а также лидер в раздевалке – неудивительно, что нашивка до сих пор остаётся у него на груди.

В отличие от Эрика, Джордан не стал лучшим бомбардиром «Каролины» в победном плей-офф. Но финал он провёл просто фантастическим образом – нападающий забивал в первых пяти матчах серии, повторив рекорд НХЛ, а из своих 12 очков в этом постсезоне семь он набрал именно в решающем противостоянии с «Вегасом».

Неудивительно, что журналисты приняли решение отдать «Конн Смайт Трофи» именно ему – в 37 лет и 277 дней Джордан Стаал стал самым возрастным обладателем этого приза, превзойдя достижение Тима Томаса, которому на момент победы «Бостона» в Кубке Стэнли – 2011 было 37 лет и 61 день.

Джордан Стаал с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

И это ещё не все рекорды Стаала – он установил новое достижение по количеству лет между двумя завоёванными чемпионскими титулами, подняв над головой трофей во второй раз спустя 17 лет после первого. «Прошло много лет, это невероятно. Это то, за чем я гнался сразу же после первой победы. Тебе хочется побеждать снова и снова. Невероятное чувство. Сегодня была невероятная борьба, парни отдали всех себя. Боже мой! Мы делали всё, чтобы не дать шайбе влететь в наши ворота. Горжусь парнями», – поделился эмоциями радостный капитан вскоре после финальной сирены.

Теперь Джордану предстоит повести «Каролину» к защите титула – следующий сезон станет для него последним по нынешнему контракту. Есть ощущение, что он вряд ли окажется для ветерана последним – Стаал доказал, что находится в полном порядке, и заслуженно забрал «Конн Смайт».

Впрочем, новое соглашение – вопрос пусть и не самого далёкого, но всё-таки будущего. А ближайшее время Джордан потратит на другое – празднование столь долгожданного чемпионства.

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