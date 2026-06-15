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История Рода Бриндамора в НХЛ, Род Бриндамор — обладатель Кубка Стэнли

Тренер «Каролины» 26 лет в одном клубе. Его чемпионство — награда за лояльность
Родион Власов
История Рода Бриндамора
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Род Бриндамор вошёл в историю «ураганов»: сначала выиграл Кубок Стэнли как игрок, а теперь – как босс.

«Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны». Эта цитата из Гая Ричи в русской обработке сопровождала все последние кубковые походы «Каролины». Год за годом повторялось одно и то же: агрессивный и вертикальный стиль с большим количеством бросков позволял доминировать в регулярке и первых раундах плей-офф, но большие клубы и русские вратари останавливали «ураганов» в финале конференции или даже во втором раунде, когда начинали играть чуть тоньше.

Однако «Каролина» шла своей дорогой и не меняла почти ничего. Пару лет назад казалось, что чемпионское окно для «ураганов» вообще закрылось, когда команда сильно потеряла в глубине из-за потолка зарплат. Род Бриндамор не покидал пост главного тренера, который он занял ещё в 2018-м, и всё-таки дошёл до своего первого чемпионства. Род стал первым за 70 лет человеком, который выигрывал чемпионство как игрок и как тренер одной и той же команды.

Как прошёл решающий матч:
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола
«Каролина» — чемпион НХЛ спустя 20 лет! «Вегас» в решающем матче не забил ни гола

И тут же стоит внести долю скептицизма. Возможно, такой простой сетки, как у «Каролины», вообще не было у чемпионов современной НХЛ. Вплоть до финала «ураганы» не встретили ни одной суперзвёздной команды и, пожалуй, ни одной реальной суперзвезды (хотя в «Монреале» о Нике Судзуки явно думают иначе). «Ураганы» нашли идеальный момент: переломанная «Флорида» не попала в плей-офф, «Рейнджерс» развалились и начали перестройку — а ведь именно эти команды останавливали «Каролину» четыре последних года. Восток был открыт.

Но разве это проблема «Каролины»? Она, в отличие от всех конкурентов, из года в год максимально стабильна в регулярке, ниже 60% набранных очков при Бриндаморе не опускается и всегда в эти годы проходит первый раунд. Дождаться нужного момента, когда трупы твоих врагов проплывут вниз по реке, при этом не начав панически дёргаться, — тоже искусство. А ведь в мае 2024-го ходили слухи, что Род уйдёт в «Сиэтл» к старому знакомому Рону Фрэнсису, однако он остался в «ураганах» сразу на пять лет.

Прошло 20 лет с момента чемпионства Бриндамора-игрока

Прошло 20 лет с момента чемпионства Бриндамора-игрока

Фото: Jim McIsaac/Getty Images

При этом «Каролина» постоянно работает ниже потолка зарплат: не только благодаря удачному менеджменту, но и из-за экономии денег. «Ураганы» очень редко вкладываются в звёздных игроков и предпочитают в первую очередь развивать молодых — с драфта или полученных в обменах. Кто мог подумать два года назад, что в лучшем звене чемпионской команды будут играть Логан Стэнковен, в успех которого в НХЛ из-за размеров верили не все, и выбранный в четвёртом раунде Джексон Блейк?

Вообще, понять, что значит Бриндамор для «Каролины», можно на примере баскетбола. Причём тут НБА, казалось бы? А владелец «ураганов» Том Дандон недавно купил баскетбольный «Портленд» и тут же включил режим экономии на спичках, немало удививший местную публику. Экономия касалась не только увольнения сотрудников пиара и раннего выезда из отелей: Дандон не хочет много платить и главному тренеру, «Трэйл Блэйзерс» якобы дают ему ставку, которую в других клубах получают ассистенты.

Кубок Стэнли Подробнее

И таких интересных идей у владельца ещё много. Например, Дандон говорил, что при нём «Каролина» никогда не будет драфтовать в первом раунде защитников, и пока этой тактики клуб придерживается. Оффершит Еспери Котканиеми из «Монреаля», который обернулся для «ураганов» плохим контрактом, тоже якобы был местью владельца за оффершит Себастьяну Ахо. Значимость владельца в НХЛ не стоит недооценивать: успехи современной «Тампы» во многом начались после покупки клуба Джеффом Виником.

Бриндамор показал невероятную лояльность «Каролине»: в 2018-м он зарабатывал всего $ 600 тыс. в год — в 10 раз больше тогда получал Майк Бэбкок в «Торонто». Теперь Бриндамор с зарплатой в $ 2 млн не входит даже в топ-10 самых дорогих тренеров лиги, но при этом у него удивительный КПД. Сложно представить, какое бы безумие охватило команду из-за её владельца, если бы Род годами не соглашался работать за деньги ниже тех, что мог бы получить на открытом рынке.

Род Бриндамор

Род Бриндамор

Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

До финала «Каролина» дошла лишь с одним поражением — и шесть пропущенных шайб от «Монреаля», кажется, были скорее следствием долгого застоя команды из-за сверхбыстрого прохода в финал конференции. Интересно, что по матчам первых двух раундов ощущения выноса тела не было, однако в каждой отдельной встрече «ураганы» делали чуть больше, чем соперник, поэтому проходили дальше вообще без потерь.

Ну а в финале чуть ли не главное, что сделал Бриндамор — не паниковал. Он всегда сохранял спокойствие и даже после шайбы Николая Элерса в пустые ворота за минуту до конца шестого матча призывал команду сохранять спокойствие. «Каролина» не делала неверных шагов типа челленджа «Вегаса» во второй встрече, который во многом стоил «рыцарям» почти выигранного матча.

При этом, когда нужно было, Бриндамор вмешивался в ход серии. Третий матч «ураганы» всё-таки проиграли, однако камбэк с 0:4 как будто поменял психологический настрой в этой серии. Геройства Брэндона Басси, при этом счёте вошедшего в игру, стали важным фактором — но при этом надо было ещё довериться вратарю, который в хоккей не играл два месяца вообще и ни секунды в плей-офф за всю карьеру. Джон Торторелла, например, до последнего верил в Картера Харта, и вера эта в итоге не оправдалась.

Сложно поверить, но Бриндамор находится в одном клубе с января 2000-го: тогда «Филадельфия» обменяла одного из своих лидеров в команду из Роли. Там Род провёл ещё 10 лет как игрок, год – как директор по развитию игроков, ещё семь лет – как помощник тренера, а остальное время — как главный тренер. Удивительный пример лояльности не только игрока по отношению к клубу, но и клуба по отношению к игроку в наше время, когда тренеры не могут продержаться на своём посту и трёх полных сезонов.

Ещё один ветеран клуба:
MVP Кубка Стэнли — невероятный капитан «Каролины»! Он установил ещё несколько рекордов НХЛ
MVP Кубка Стэнли — невероятный капитан «Каролины»! Он установил ещё несколько рекордов НХЛ
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