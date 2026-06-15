Русские берут Кубок Стэнли 11 лет подряд! С «Каролиной» традицию продлили сразу трое наших

В ночь с 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. Американский клуб во второй раз в своей истории стал чемпионом НХЛ. Впервые же «ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» со счётом 4-3 в финальной серии переиграли «Эдмонтон Ойлерз». Спустя 20 лет «Каролина» повторила свой чемпионский поход.

Уже после того, как определились полуфинальные пары, стало понятно, что в этом году продлится главная традиция нашего представительства за океаном. После вылета «Баффало Сэйбрз» из нынешнего розыгрыша плей-офф стало понятно, что хоккеисты из России выиграют Кубок Стэнли в 11-й раз подряд, продлив рекордную серию. В случае победы «Вегаса» нападающий «рыцарей» Иван Барбашёв мог стать трёхкратным чемпионом НХЛ, а его соотечественник Павел Дорофеев впервые поднять над головой Кубок Стэнли, но в результате заветную строчку в послужном списке получили вратарь Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли на протяжении 11 сезонов, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять трофей в 2015 году, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс». В предыдущих сезонах российскими обладателями Кубка Стэнли становились нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2015/2016 и 2016/2017), защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2017/2018), нападающие Барбашёв и Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 2018/2019), вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающие Никита Кучеров и Александр Волков («Тампа-Бэй Лайтнинг», 2019/2020 и 2020/2021 (Волков — только в сезоне-2019/2020)), нападающий Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2021/2022), нападающий Барбашёв («Вегас Голден Найтс», 2022/2023), вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Тарасенко («Флорида Пантерз», 2023/2024), голкипер Бобровский и защитник Куликов («Флорида Пантерз», 2024/2025).

Пётр Кочетков Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На протяжении долгого времени 26-летний Кочетков не соответствовал формальным критериям для чемпионского звания. Из-за проблем со здоровьем минувший сезон вообще получился крайне смазанным для российского вратаря. В регулярном чемпионате НХЛ он сыграл всего девять матчей, тогда как в Северной Америке существует чёткие критерии для получения чемпионского перстня.

В случае с вратарями нужно быть заявленным на игру 41 раз в регулярке или один раз в финале. Кочетков из-за травм пропустил значительную часть сезона: он попадал в заявку на матч лишь 14 раз. Считалось, что в случае победы «Харрикейнз» Пётр получит чемпионский перстень благодаря просьбе руководства клуба, но в итоге всё решилось само собой. По ходу финальной серии датский голкипер Фредерик Андерсен оказался переведён в резерв. В трёх последних матчах первым номером «ураганов» был американец Брэндон Басси, а Кочетков являлся его бэкапом, поэтому все необходимые критерии оказались соблюдены.

24-летний защитник Никишин прожил минувший сезон по принципу «приехал, увидел, победил». Многие игроки ждут первого чемпионства в НХЛ в течение долгих лет, а большинство и вовсе не дожидается столь счастливого момента, тогда как Александр с ходу стал обладателем Кубка Стэнли. Ещё в прошлом сезоне Никишин своими могучими бросками расстреливал ворота клубов КХЛ, а теперь является чемпионом североамериканской лиги.

В регулярке Александр отметился 33 (11+22) результативными действиями, установив клубный рекорд. Россиянин стал самым результативным защитником‑новичком клуба в XXI веке и в принципе самым результативным защитником-новичком организации с тех пор, как в 1997 году клуб переехал в Роли. В начале апреля россиянин побил достижение Джейми Макбэйна (30, сезон-2010/2011). Если же говорить обо всей истории клуба, то у Саши второй результат среди защитников-дебютантов. Выше только Брэд Шоу, который в сезоне‑1989/1990, ещё выступая за «Хартфорд Уэйлерс» (предшественника «Харрикейнз»), набрал 35 (3+32) очков.

Александр Никишин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В плей-офф Никишин выступил заметно скромнее, набрав лишь 1 (0+1) очко в 17 матчах, но вряд ли в течение ближайшего года он будет грустить из-за падения результативности. Тем более что на его игре вполне могли отразиться последствия травмы, которую он получил в первом раунде плей-офф. В четвёртом матче 1/8 финала с «Оттавой Сенаторз» российский защитник попал под мощный силовой приём, который привёл к тому, что Никишин был вынужден пропустить старт второго раунда. Когда здоровье позволило, Александр вернулся на лёд, а сегодня стал обладателем Кубка Стэнли.

Гораздо дольше чемпионского титула в НХЛ пришлось ждать Андрею Свечникову. Он дебютировал в североамериканской лиге ещё восемь лет назад. В минувшей регулярке российский форвард обновил личный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-2021/2022 он забросил 30 шайб в регулярке, а затем на протяжении трёх сезонов не мог приблизиться к заданной планке. В сезоне-2022/2023 Андрей забросил 23 шайбы, в сезоне-2023/2024 – 19, в сезоне-2024/2025 – 20. И вот наконец в этом регулярном чемпионате (6:5 ОТ) россиянин сначала во второй раз в карьере достиг отметки в 30 голов, а затем переписал личный снайперский рекорд за океаном (31).

Андрей Свечников Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В плей-офф Андрей тоже не затерялся, хотя первый раунд у россиянина откровенно не задался. В серии с «Оттавой» (4-0) Свечников не набрал ни одного очка, зато потом отметился 11 (6+5) результативными действиями, в том числе став автором важнейшего дубля в пятом матче финальной серии.

Свечников завершил плей-офф с 11 очками в 19 играх, разделив восьмое место в списке лучших бомбардиров «Харрикейнз» с Сетом Джарвисом. При этом по количеству хитов (74) Андрей занял третье место в команде, уступив лишь Уильяму Каррье (91) и Джордану Стаалу (86).