Генменеджер-учёный и много боевых ветеранов. Как «Каролина» собирала чемпионскую команду

«Ураганы» не сходили со своего пути и пришли к первому за 20 лет титулу.

«Понимаю, почему по умолчанию считается, что клубы НХЛ знают больше о любом аспекте хоккея, чем какой-нибудь случайный блогер», — писал случайный блогер Эрик Тулски в 2014-м. Хотя в своей сфере (нанотехнологии!) он был успешен и был автором 27 патентов, в хоккее будущий генменеджер чемпионской команды долгое время писал для души в блоге болельщиков «Филадельфии» (а Тулски вырос в Пенсильвании и болел за «лётчиков»). Однако блогер получил шанс в НХЛ в роли аналитика, а потом дорос до руководства целым клубом.

Стратегия «Каролины» долгое время казалась накоплением активов ради активов, но за последние полтора года у менеджмента «ураганов» множество удач. Это касается не только трансферов: например, Тулски и его команда нашли в коллективном соглашении дырочку, которая позволила уменьшить кэпхит долгосрочных контрактов за счёт переноса подписного бонуса. Это освободило «ураганам» несколько сотен тысяч долларов.

Эрик Тулски Фото: Aaron Beard/AP/ТАСС

Автор диссертации на тему «Направленный синтез металлоанионных каркасов и гетерометаллических кластеров» вместе со своими помощниками собрал одну из самых сбалансированных команд современности: никто в команде не пробил отметку в 20 очков за плей-офф, все набирали понемножку. Как же комплектовалась эта «Каролина»?

Вратари

Фредерик Андерсен — перешёл в 2021-м как свободный агент

В последние годы датский вратарь чаще лечился, чем играл в хоккей, а этот сезон для Андерсена и вовсе выходил кошмарным: его процент отражённых бросков был худшим в карьере. Однако Фредерик шикарно провёл два первых раунда и назывался претендентом на «Конн Смайт», однако в финал не совсем вписался. Бывает: своё чемпионство Андерсен точно заслужил за долгие годы в НХЛ.

Брэндон Басси — взят на драфте отказов в 2025-м (предыдущий клуб — «Флорида»)

Про самую удивительную историю этого сезона мы уже писали отдельно. А ведь решающий матч финала Басси провёл ещё лучше и не дал «Вегасу» забить вообще, даже в самые трудные моменты шестой встречи спасая ворота. Кажется, более необычного вратаря-чемпиона в XXI веке в НХЛ ещё не было.

Пётр Кочетков — задрафтован в 2019-м (второй раунд, 36-й номер)

Увы, из-за травмы мы толком не увидели Кочеткова в этом сезоне: он провёл лишь девять игр в регулярке. Однако благодаря тому, что Андерсен попросил матч полного отдыха, Пётр был бэкапом в одной из встреч финала и имеет полное право попасть на Кубок Стэнли.

Защитники

Шейн Гостисбер — перешёл в 2024-м как свободный агент

Пять лет назад «Филадельфия» так хотела избавиться от контракта защитника, что обменяла его в «Аризону» буквально на пустое место, да ещё и дала драфт-пики сверху. В «Каролине» понимали, что Гостисбера новым трюкам не научить, а брали атакующего защитника под то, что он умеет лучше всего — разгонять атаки и играть в большинстве. В этом амплуа Гостисбер был органичен и полезен.

Шейн Гостисбеер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

К’Андре Миллер — перешёл из «Рейнджерс» в 2025-м в обмен на пики первого, второго раундов и з. Скотта Морроу

Защитника «Рейнджерс» много критиковали фанаты его старого клуба. Когда «Каролина» отдала за Миллера сразу три хороших актива, это кому-то казалось ограблением. Однако командная защита «ураганов» отлажена на совершенно ином уровне, и в новый системный хоккей Миллер вписался прекрасно. К’Андре стал лидером команды по игровому времени как в регулярке, так и в плей-офф, выходил в любой игровой ситуации.

Александр Никишин — задрафтован в 2020-м (третий раунд, 69-й номер)

«Каролина» не просто так ждала Никишина очень давно и дождалась. Уже в 2022-м было понятно, что у Александра отличное будущее, когда на пекинской Олимпиаде он сыграл очень зрело. Ещё в КХЛ Никишин из просто хорошего универсала превратился в атакующего топа, а потом смог перенести свою игру на уровень НХЛ. Символическая сборная новичков и чемпионство в первый же год — сложно было представить старт лучше.

Майк Райлли — перешёл в 2025-м как свободный агент

Райлли мог бы выиграть свой Кубок в 2024-м, но «Айлендерс» забрали его с драфта отказов «Флориды». Опытный игрок последние годы чётко выступает в роли седьмого защитника в команде, и в этом плей-офф одевался на матчи лишь дважды. Однако в регулярке он сыграл более половины встреч, так что свой первый перстень Райлли заслужил и получит.

Джейккоб Славин — задрафтован в 2012-м (четвёртый раунд, 120-й номер)

Славин в плане недооценённости — это Александр Барков в мире защитников НХЛ. Если бы «Норрис» вручали не фактически лучшему защитнику-бомбардиру, а тому, кто лучше всего умеет играть непосредственно в обороне, у Джейкоба бы уже была парочка трофеев на полке. В этом году Славину не помешали ни травмы, ни уход давнего партнёра по паре Бретта Пески, который случился пару лет назад — в этом году у него и золото Олимпиады, и Кубок Стэнли.

Джейккоб Славин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Шон Уокер — перешёл в 2024-м как свободный агент

«Лос-Анджелес» прекрасно умеет развивать защитников, но ещё лучше умеет их раздавать, при этом подписывая на замену варианты хуже. Этот сезон стал прорывным для Уокера: почти 22 минуты в среднем за матч, он лидер команды по блокированным броскам. В ключевой момент финала силовой Уокера ещё и выбил из строя Уильяма Карлссона, и вокруг Шона в раздевалке даже собиралась толпа журналистов.

Джейлен Чатфилд — перешёл в 2021-м как свободный агент

«Ванкувер» смог разглядеть талант незадрафтованного защитника в юниорской лиге, но шанса заиграть в НХЛ ему толком не дал. Правда, Чатфилд и в «Каролине» долгое время играл в ограниченной роли, 14-15 минут за матч. Однако, как и Уокер, Чатфилд мощно прибавил в этом сезоне и стал основным партнёром Джейккоба Славина по паре.

Нападающие

Себастьян Ахо — задрафтован в 2015-м (второй раунд, 35-й номер)

Уже через полгода после драфта все поняли, какой куш сорвала «Каролина»: на МЧМ Себастьян был мозгом и движущей силой звена Пульюярви — Ахо — Лайне. Первый играет в Европе, третий провёл лишь пять матчей за сезон, а Ахо утвердился в роли ключевого игрока «ураганов». Правда, плей-офф для финна получался не очень удачным, как и для всего первого звена, однако в финале Себастьян набрал пять очков и оправдался за медленный старт Кубка Стэнли.

Джексон Блейк — задрафтован в 2021-м (четвёртый раунд, 109-й номер)

Сын бывшего игрока «Торонто» и «Лос-Анджелеса» к 22 годам провёл больше матчей в плей-офф, чем его отец за всю 12-летнюю карьеру. Как мы уже убедились, «ураганы» умеют удачно драфтовать в нижних раундах и в 2021-м рискнули выбрать Джексона, который доминировал в школьной лиге Миннесоты. Ставка себя оправдала: Блейк моментально адаптировался к НХЛ и в итоге стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф.

Джексон Блейк Фото: John Locher/AP/ТАСС

Николя Делорье — перешёл из «Филадельфии» в 2026-м в обмен на пик седьмого раунда

Один из главных силовиков НХЛ последних лет на дедлайне ушёл в «Каролину»: пенсильванский менедмжент дал шанс побороться за трофей. И хотя Делорье провёл в плей-офф лишь четыре минуты, партнёры передали ему Кубок раньше, чем многим из сыгравших больше партнёров: свидетельство уважения к Делорье внутри команды.

Уильям Каррье — перешёл в 2024-м как свободный агент

Каррье оказался одним из первых «Золотых Отбросов», что был выбран «Вегасом» на драфте расширения и помогал создавать игровой стиль «Вегаса», который завязан на прессинге и силовой борьбе. Два года назад Уильям ушёл в «Каролину», стал лидером команды по хитам в плей-офф и в главном финале помог обыграть свой бывший клуб. Ничего личного, просто бизнес: в Городе Грехов только так и живут.

Сет Джарвис — задрафтован в 2020-м (первый раунд, 13-й номер)

В 24 попасть в канадскую олимпийскую сборную — это очень здорово, если у тебя нет славы и хайпа Макдэвида или Кросби. Джарвис не смог помочь Канаде выиграть золото, но это показатель того прогресса, который проделал вингер за последние годы. «Он всегда играет бесстрашно, и это важнейшая характеристика игры Сета», — говорил о Джарвисе Бриндамор. Молодой форвард много работал в первую очередь над физической формой и теперь стал одним из самых универсальных вингеров лиги.

Еспери Котканиеми — перешёл по оффершиту в 2021-м (предыдущий клуб — «Монреаль»)

Кажется, трансфер финна — главный провал современной «Каролины». Попытка красиво отомстить «Монреалю» за оффершит Себастьяна Ахо превратилась в выстрел в собственную коленку. Перспективный финн абсолютно не вписался в новую команду, в этом году провёл свой худший сезон в карьере (девять очков в 42 матчах), а в плей-офф вообще не играл. Будет забавно, если момент с поднятием Кубка будет последним в его карьере за «ураганов».

Джордан Мартинук — перешёл из «Аризоны» в 2018-м в обмен на пик третьего раунда и н. Маркуса Крюгера

Долгое время мы знали Мартинука как человека, который в подтрибунке диким голосом орал «Мистер Свечников!!!», когда русский форвард только начинал свой путь в НХЛ. Мартинук ещё в «Аризоне» был одним из любимчиков старомодного тренера Дэйва Типпетта. Джордан — почти что ролевая модель игрока нижних звеньев: заряженный, энергичный, с максимальной самоотдачей, умеет поддерживать атмосферу в раздевалке и «съедать» важные минуты игры.

Джордан Мартинук Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Эрик Робинсон — перешёл в 2024-м как свободный агент

Младший брат экс-форварда «Трактора» стал ещё одним представителем славной школы «могу копать, могу не копать» в составе этой «Каролины». В принципе, если вы хорошо помните игры Бадди в КХЛ, то можете понять, о чём речь. До своего лучшего сезона образца «Коламбуса», где Эрик набирал 27 очков, форвард не дотянулся, но в свои 10-11 минут за матч не давал сопернику нормально дышать.

Андрей Свечников — задрафтован в 2018-м (первый раунд, второй номер)

Есть ощущение, что из заметных русских форвардов о Свечникове в России говорят меньше всего. Это неудивительно: он не играл в КХЛ, на единственном МЧМ был 13-м форвардом, не успел сыграть за взрослую сборную, да и больших интервью от Андрея припомнить сложно. Даже лакросс-гол — и тот остался где-то в доковидной памяти. Может, Кубок Стэнли поможет Свечникову стать более узнаваемым в широких кругах?

Джордан Стаал — перешёл из «Питтсбурга» в 2012-м в обмен на пик первого раунда, н. Брэндона Саттера и з. Брайана Дюмулина

14 лет назад Стаал переходил в «Каролину» как потенциальный топ-центр второго звена, которому сложно было раскрыться за спинами Кросби и Малкина. В 2026-м Стаал — один из лучших в лиге третьих центров, специалист по игре на вбрасывании, которого тренеры постоянно используют для нейтрализации лидеров соперника. «Я верил в нашу культуру. Верил в то, что мы пытались построить», — сказал главный ветеран команды.

Логан Стэнковен — перешёл из «Далласа» в 2025-м вместе с двумя пиками первого и двумя пика третьего раунда в обмен на н. Микко Рантанена

В момент размена Рантанена казалось, что это абсурдное решение, продиктованное лишь нежеланием владельца рисковать. Однако негабаритный (173/74) форвард помог «Каролине» стать более разносторонней командой, своей техникой поспособствовал «ураганам» поменять атакующее лицо. Но самое приятное для «Каролины» – то, что с форвардом уже подписан долгосрочный контракт за небольшие по нынешним меркам $ 6 млн в год.

Тейлор Холл — перешёл из «Чикаго» в 2025-м в обмен на пик третьего раунда

Кажется, буквально три сезона в своей карьере Холл играл в командах, которые претендовали на что-то хорошее. Стиль Холла некоторые называли уже не вписывающимся в современную НХЛ, а его самого – переоценённым, но он нашёл свою команду и вышел на первую роль в плей-офф. Именно Тейлор забил гол, который и стал победным в решающем матче финала: первый номер драфта-2010 дошёл до чемпионства в 34 года.

Тейлор Холл Фото: Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

Николай Элерс — перешёл в 2025-м как свободный агент

В этом межсезонье датчанин был главным свободным агентом, и «ураганы» выиграли борьбу за него. Если верить инсайдерам, то на Николая претендовал и «Вашингтон», но Элерс якобы не захотел попадать под излишнее медийное давление потенциально последнего сезона Овечкина в НХЛ. Что ж, Элерс принял правильное решение и помог раскрасить игру «Каролины» в плей-офф, попутно избавившись от ярлыка человека, который бесполезен в плей-офф.

Марк Янковски — перешёл из «Нэшвилла» в 2025-м в обмен на пик шестого раунда

Выбранный «Калгари» в первом раунде драфта форвард пробился в лигу лишь спустя семь лет, а в 2022-м вообще мог пополнить состав «Авангарда». Однако Марк зацепился за чуть ли не последний шанс в НХЛ, подписал контракт с «Нэшвиллом» и там смог стать полезным форвардом нижних звеньев. «Каролина», как уже понятно, никогда не откажется от лишнего ролевика для своего вертикального хоккея.

Главный тренер — Род Бриндамор

Главный хайлайт чемпионской раздевалки «Каролины» — главный тренер, раздевшийся по пояс и продемонстрировавший невероятную форму. Кажется, в свои 55 Бриндамор дал бы фору половине игроков НХЛ. В общем, «в здоровом теле — здоровый дух», а ведь Род ещё во время игровой карьеры считался одним из главных качков всей НХЛ.