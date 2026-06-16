«Великое карьерное наследие». Кучеров — лучший спортсмен в истории американского города?

Кажется, у Никиты остался всего один конкурент — и это даже не хоккеист.

Никита Кучеров провёл очередной выдающийся сезон. Нападающему «Тампы» не хватило всего восьми очков, чтобы стать лучшим бомбардиром сезона в НХЛ и отобрать «Арт Росс Трофи» у Коннора Макдэвида, однако его геройства не остались незамеченными.

Куч выиграл свой второй «Харт Трофи» как самый ценный хоккеист сезона в НХЛ.

Это важный момент и для Никиты, и для «Лайтнинг». А ещё — для всей Тампы. Собственно, именно поэтому журналист издания Tampa Bay Times Джон Романо задался вопросом: а означает ли второй «Харт», что Кучеров — лучший спортсмен в истории Тампы?

Не клуба — всего города.

Наш североамериканский коллега посвятил размышлению над этим вопросом целый материал, в котором поступательно сравнил Никиту сначала с другими легендами его клуба, а затем и с лучшими игроками местной бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рэйс» и команды по американскому футболу «Тампа-Бэй Бакканирс».

К каким же выводам пришёл журналист из Америки? «Чемпионат» приводит перевод этого текста.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

«У него крутая статистика, награды и всё внимание сегодняшнего дня.

А заслужил ли он ваше обожание?

У него есть Кубки Стэнли, яркие моменты и титулы лучшего бомбардира лиги.

А заслужил ли он право похвастаться?

Теперь, когда Никита Кучеров выиграл свой второй «Харт Трофи», будет ли справедливым назвать его величайшим спортсменом в истории основных видов спорта в Тампе?

Это интересный вопрос. Достаточно загадочный, чтобы заставить задуматься. Достаточно широкий, чтобы породить дискуссию.

Вы отдаёте предпочтение рекордам и статистике? А что насчёт наград? Необходимо ли завоевать кубок или мы рассматриваем только индивидуальные достижения? А что по жизни вне хоккейных площадок и катков? Играют ли обаяние и открытость какую-либо роль при принятии решения?

Давайте для начала ограничимся рамками исключительно хоккея.

Вы бы выбрали Кучерова или Виктора Хедмана? А как насчёт Стивена Стэмкоса? А ведь ещё есть Мартен Сан-Луи и Андрей Василевский. У всех из них есть Кубки Стэнли. У Сан-Луи и Кучерова есть «Харты», у Василевского — две «Везины» (приз лучшему вратарю сезона), у Хедмана — «Норрис» (приз лучшему защитнику сезона), а у Стэмкоса — два «Морис Ришара» (приз лучшему снайперу сезона).

Сан-Луи — единственный, кто сейчас находится в Зале славы, но остальные, вероятнее всего, тоже там окажутся.

Стэмкос — лидер франшизы по количеству голов, однако Кучеров скоро обгонит его в списке лучших бомбардиров «Тампы» за всю историю. Хедман — лучший игрок «Лайтнинг» по количеству матчей, а помимо этого, он шесть лет подряд попадал в число финалистов в голосовании на «Норрис» и имеет в своей коллекции «Конн Смайт» (приз лучшему игроку плей-офф). Он и Кучеров также лучшие хоккеисты в истории франшизы по показателю полезности.

Сбиты с толку? Да, так и должно быть. Можно привести веские аргументы в пользу каждого из пяти хоккеистов.

Но, в конце концов, я думаю, что Кучерова отличает более великое карьерное наследие. Можно указывать на то, что он слишком часто пропадал в плей-офф, можно спорить о том, насколько он отрешённый и холодный человек, однако он, возможно, почти 10 лет входил в число четырёх-пяти лучших хоккеистов НХЛ — и ведь именно так рождаются легенды.

Так если Кучеров — король льда, как он выглядит в сравнении с игроками «Тампа-Бэй Рэйс»?

На первый взгляд, ответ довольно прост. Ни один игрок «Рэйс» не попадал даже в пятёрку лучших по итогам голосования на звание MVP. За исключением Уэйда Боггса и Фреда Макгриффа (бейсболисты, чья значительная часть карьеры пришлась на 1990-е. Боггс выступал за «Тампу» один, последний сезон в карьере, Макгрифф — пять лет в возрасте 30+ лет. — Прим. «Чемпионата»), которые недолго поиграли за «Тампу» на закате карьеры, ни один игрок «Рэйс» не попал в Зал славы.

Карл Кроуфорд блистал какое-то время, Дэвид Прайс и Блейк Снелл выиграли «Сай Янг Эворд» (приз лучшему питчеру сезона в МЛБ), а у Янди Диаза в этом сезоне есть шанс завоевать свой второй титул лучшего бэттера Американской лиги. Однако никто из них и рядом не стоит с Кучеровым в плане доминирования над соперниками год за годом.

Эван Лонгория Фото: Christian Petersen/Getty Images

Единственный игрок «Тампы», которого можно было бы включить в Зал славы, — это Эван Лонгория, и это мнение основано скорее на нематериальных факторах, нежели на реальных достижениях. «Рэйс» совершили прорыв в том же году, когда пришёл Лонгория, и он был лицом франшизы в течение 10 лет. Его хоумран в 162-й игре стал одним из самых драматичных моментов в истории Тампы. Лонго представлял организацию со спокойствием и с достоинством, которые помогли заложить определённый стандарт в раздевалке.

Тем не менее его достижения не сравнятся с тем, чего добился Кучеров в хоккее.

И это подводит нас к противостоянию Кучеров — «Тампа-Бэй Бакканирс».

Вот тут-то и начинаются сложности, а вместе с ними, вероятно, и споры. «Бакканирс» воспитали пять членов Зала славы (не считая тренера Тони Данджи), а трое парней (Ли Рой Селмон, Уоррен Сапп и Деррик Брукс) получали награду лучшему оборонительному игроку сезона НФЛ. Возможно, она не так престижна, как приз MVP, однако эту награду почти всегда отдают квотербекам. Последний раз оборонительный игрок получал награду MVP от Associated Press 40 лет назад.

Ронде Барбер и Джон Линч провели блестящую карьеру и были доминирующими защитниками, но никто не станет утверждать, что они находятся в одном ряду с Пейтоном Мэннингом, Джоном Элвеем и Бреттом Фавром. Селмон был той опорой, на которой строилась франшиза в 1976 году, однако его карьера была сравнительно короткой и лишённой каких-либо волшебных показателей. Сапп семь лет доминировал в Тампе, но после 30 лет был уже не тот.

Деррик Брукс Фото: Al Messerschmidt/Getty Images

Таким образом, остаётся выбор между Кучеровым и Бруксом.

Брукс девять сезонов подряд входил в первую или вторую команду All-Pro (туда попадают лучшие игроки НФЛ на каждой позиции по результатам года. — Прим. «Чемпионата»), четыре раза получив голоса в номинации на лучшего оборонительного игрока года. Помимо наград и статистики, Брукс пользовался уважением в раздевалке, в сообществе и во всей НФЛ. Он был воплощением грации, стабильности и упорства.

Если вы подсчитываете награды, рекорды и статистику в контексте всей истории спорта, то Кучеров — правильный выбор.

Что касается меня, я пока остаюсь на стороне Брукса. Вклад и воспоминания, связанные с его игрой, ставят Деррика выше всех остальных. И вы можете не согласиться с моим решением, в чём, я полагаю, и заключается вся соль материала».