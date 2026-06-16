Побеждают порядок и система, а не красота и веселье. «Локомотив» и «Каролина» это доказали

Род Бриндамор наконец-то выстрадал свой Кубок Стэнли в качестве главного тренера. Интересно, что в системе «Каролины» канадец находится уже 26 лет: с 2000 года бывший центральный нападающий сначала играл за «ураганов», а затем, с 2018 года, тренировал ставшую для него родной команду. И вот теперь, спустя 20 лет после триумфа в качестве игрока, Бриндамор повторно поднял над своей головой заветный трофей.

«Это так же потрясающе. Но как игрок я чувствовал себя немного иначе, потому что всю жизнь работал и мечтал о завоевании Кубка Стэнли. Это было облегчение — как будто с моей спины сняли пианино.

В этот раз я хотел этого для всей команды. Я хотел, чтобы они почувствовали, каково это, и я очень этого хотел для них. Поэтому видеть, как они наконец-то получают кубок, и, когда я его беру, просто видеть выражение их лиц — это того стоит. Это бесценно, потому что вы знаете, как они были рады за меня. А для меня всё было наоборот, и я никогда этого не забуду», — поделился эмоциями североамериканский специалист.

О чём это говорит? Прежде всего об огромном доверии к людям. Вот чему нужно в первую очередь поучиться КХЛ у НХЛ. Если в нашей лиге тренеров зачастую меняют как перчатки, то за океаном дают работать и терпят.

Почитайте, сколько возможностей уволить Бриндамора было у руководства «Харрикейнз». Вагон! Однако боссы команды, включая хозяина Тима Дандона, прекрасно понимали: для строительства чемпионского коллектива нужно время. В результате в Роли дождались того, к чему шли все эти годы. При этом состав у «Каролины» собран отличный: сплав опыта и молодости за адекватные деньги, нет проблем с гигантскими контрактами и потолком зарплат. А это значит, что командой-однодневкой «ураганы» точно не станут. У них есть хорошие шансы на удовлетворение своих чемпионских амбиций и в следующем сезоне.

Интересно, что у нынешней «Каролины» немало общего с чемпионом КХЛ «Локомотивом». Ярославцы тоже долго шли к вожделенному титулу, завоёванному теперь уже дважды подряд (2025-2026). Обе команды долго строились, имеют ярко выраженный костяк. И там, и там есть как опытные хоккеисты, так и молодые голодные ребята. И, что самое важное, в обоих коллективах одинаковая тренерская философия.

Хоккей, проповедуемый Родом Бриндамором, схож с тем, который любит Игорь Никитин (именно он начал строительство чемпионского «Локомотива»): строгая дисциплина, системность, жёсткость, отработка в обороне всей командой. Сложно представить, чтобы у Бриндамора, Никитина, а затем и у заменившего его и выигравшего для «Локомотива» второй кубок Боба Хартли кто-то вальяжно катался по льду, не выполнял игровое задание или не отрабатывал назад. Побеждают нынче именно порядок и система, а не мнимые красота и веселье, заканчивающиеся, как правило, вылетом в первом или втором раунде плей-офф.

«Такой хоккей нам не нужен, матч получился скучным – это не хоккей, а мучение», — доводится порой слышать и читать об игре «Каролины» и «Локомотива».

Но ведь хоккей — это прежде всего про победы и радость болельщиков, которую им приносит чемпионство любимой команды. Если же отдельным людям нравится заниматься мазохизмом и самобичеванием, рассказывая небылицы о каком-то «современном атакующем хоккее», а затем досрочно отправляться в отпуск и рвать волосы на голове, то это, безусловно, их право. Вот только в большом профессиональном спорте на первом месте всегда стоит результат, и ключевым показателем по итогам матча является счёт на табло. И раз Бриндамор, Никитин и Хартли добиваются высочайших результатов, значит, они всё делают правильно.

Да и разве скучно играли в плей-офф «Локомотив» и «Каролина»? Ответ однозначный: нет.