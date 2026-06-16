«Каролина» выстрадала Кубок Стэнли! Как трофей «ураганов» может изменить НХЛ?

Вчера сезон НХЛ официально завершился – «Каролина» забрала шестой матч у «Вегаса» и выиграла второй Кубок Стэнли, единственный трофей до этого был завоёван ещё в 2006 году.

Несмотря на то что прогнозы относительно того, как будет проходить финальная серия, были не самыми радужными и многообещающими, противостояние «Каролины» и «Вегаса» получилось роскошным! Уже с первого матча команды поставили на поток впечатляющие камбэки, а в третьей встрече «Харрикейнз» сделали невозможное – отыгрались с 0:4 по ходу третьего периода. Разве можно было представить такое в решающий момент сезона, где стороны обычно застёгиваются на все пуговицы? Конечно, нет.

Нейтральному зрителю, вероятно, было абсолютно безразлично, кто победит. И это нормально. Однако за победу «Каролины» как-то особо радостно. И вот почему.

Терпение может окупаться

Нам часто вдалбливают мантры о том, что терпение и труд всё перетрут, но для спорта это ни разу не догма. Причём с любой стороны: целая организация редко когда проявляет выдержку, пытаясь угнаться за сиюминутным результатом, а личные истории порой разбиваются вдребезги о вихрь обстоятельств. Однако это не означает, что надо уходить с пути, который ты считаешь верным – «Каролина» это наглядно продемонстрировала.

«Харрикейнз» взяли курс в конце 2010-х, когда впервые за долгое время смогли выйти в плей-офф, и настойчиво, терпеливо шли к цели. Что самое трудное было в их пути? По большому счёту «Каролина» погорала на одном и том же из года в год. «Тампа», «Рейнджерс» и «Флорида» в плей-офф постоянно ловили соперника на прямолинейности и давали захлебнуться в собственном соку.

Но те болезненные поражения не заставили дёргаться ни владельца организации, ни главного тренера. Ломать там ничего не надо было – лишь доработать.

«Каролина» посрамила экспертов

С каждым годом «Каролина» всё чаще становилась объектом насмешек из-за того, что была где-то рядом с кубком, однако всегда что-то ей мешало. Что-то из разряда «всегда подружка невесты, но никогда не невеста». Однако важно подчеркнуть, что спрос с «Харрикейнз» иногда был необъяснимо высок. У «ураганов» не было сумасшедшего потенциала, они почти не имели возможностей приглашать топовых игроков, потому что они либо ставили вето на обмен (как Марнер), либо давали понять, что в межсезонье быстренько уедут прочь (как Гюнцель и Рантанен). Да и Роли не самое привлекательное место проживания (но и не дыра), давайте будем честными.

Но в таких сложных условиях формирования «Каролина» оставалась одной из самых стабильных команд последних годов: уверенно чувствовали себя в регулярке, почти неизменно проходили первый раунд, а также три раза играли в финале Востока. Таким может похвастаться разве что «Тампа». Да и та последние три года заканчивает сезон в первом раунде.

Многие эксперты, восхищаясь «Вегасом», «Флоридой», «Тампой», смотрели порой на «Каролину» как на гадкого утёнка, проговаривая, что таким путём Кубок Стэнли не выиграть. Оказалось, что можно. Причём уверенно.

Бриндамор заслужил победу

Больше, чем самой организации, иногда доставалось разве что Роду Бриндамору. Главного тренера «Каролины» нещадно и несправедливо критиковали после каждого плей-офф, будто он со сборной Канады проиграл областное первенство до 16 лет.

Причём шпильки в сторону Бриндамора были примерно одной формации: твердолобый и упрямый безумец, который вдолбил себе в голову одну идею и не умеет смотреть по сторонам. Но и это не самые справедливые претензии, потому что «Каролина» менялась, пусть и не кардинально. От того прямолинейного стиля, что был в самом начале, осталось не так много, а нынешний финал был выигран больше атакой, нежели обороной. Давайте об этом не забывать.

Род Бриндамор Фото: Ethan Miller/Getty Images

К тому же состав у Бриндамора не был таким уж шикарным, в нём были дыры. Просто выстроенная система позволяет более безболезненно вводить новых, а иногда и неопытных игроков. Есть ли вообще в этой «Каролине» хоть одна звезда? Как по мне, ни одной. Есть большие сомнения, что Ахо, Джарвис или Свечников наиграли на этот статус.

Бриндамор смог собрать всю эту конструкцию, чтобы она работала даже тогда, когда неожиданно в тень уходит вся первая тройка. И даже в этот момент он не гонится за реанимацией лидеров, а принимает решение не рушить сочетания ниже, которые как раз играли превосходно.

Победа «Каролины» может изменить НХЛ

Здесь мысль делится на три пункта.

Во-первых, может так случиться, что после этой победы Роли станет более привлекательным местом для продолжения карьеры и большие хоккеисты с рынка свободных агентов перестанут игнорировать команды, базирующиеся в не самых больших и распиаренных городах.

А также, возможно, настанет то время, когда подобные франшизы перестанут бесконечно оказываться в пункте в контрактах игроков о запрете на обмен. Ведь и там можно выиграть Кубок Стэнли. Это отдельная тема, однако её важно было проговорить.

Во-вторых, это будет мотивировать команды такого ранга верить в то, что борьба за кубок возможна, чтобы условный Кевин Адамс не выходил в прессу и не говорил, что «Баффало» был на дне из-за того, что в городе нет пальм. Добраться до трофея можно и в таких условиях.

В-третьих, «Каролина» стала первой командой, которая взяла кубок во время того, как потолок зарплат начал действовать и в плей-офф. Теперь мы не увидим историй, подобных тем, что были с Кучеровым и Стоуном – сейчас их в долгосрочном списке травмированных не спрячешь. А это значит, что собирать ключевые части пазла надо не на дедлайне, а перед сезоном. «Харрикейнз», которые всегда в конце февраля-начале марта оставались у разбитого корыта, сразу показали, как в данных условиях нужно строить чемпионскую команду.

И это справедливо, потому что истории, когда несколько команд, куда все хотят перейти, меняются в начале марта до неузнаваемости, уже надоели.