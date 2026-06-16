«Каролина» станет новой династией в НХЛ? Ресурсов точно хватит

«Каролина» под руководством Рода Бриндамора наконец-то взяла долгожданный Кубок Стэнли. История красиво закольцевалась – 20 лет назад Бриндамор поднимал главный трофей НХЛ как капитан «Харрикейнз», а теперь привёл их к чемпионству в качестве главного тренера.

После этого триумфа уже никто не сможет потешаться над этим специалистом и руководством команды из Роли, где до последнего верили в свою легенду. Но есть ли шансы у «Каролины» повторить свой успех в следующем сезоне и замахнуться на династию?

тренер Род Бриндамор поднимает Кубок Стэнли Фото: Ethan Miller/Getty Images

«Каролина» провела выдающийся плей-офф. За всю кубковую весну хоккеисты из Роли проиграли всего три матча. Мощнее поход за Кубком Стэнли выдавал только праймовый «Эдмонтон» с Уэйном Гретцки в расцвете сил и без потолка зарплат. Род Бриндамор годами выстраивал «Харрикейнз» и не отходил от своего видения хоккея, несмотря на ежегодные неудачи. Наконец-то он достиг желаемого, но что дальше? А дальше – все шансы замахнуться на второе подряд чемпионство. По большому счёту на контрактах на следующий сезон практически все игроки основы, за исключением разве что Фредерика Андерсена. И здесь у генерального менеджера «ураганов» Эрика Тулски будет непростая дилемма. С одной стороны, датский ветеран провёл отличный регулярный чемпионат и здорово выглядел на старте плей-офф. Однако с другой – уже в серии с «Монреалем» начались проблемы, а финал Андерсен и вовсе провалил.

Ход, который перевернул ход серии – замена Фредерика на Брэндона Басси. Главный сюрприз сезона не просто подстраховал «Каролину» во время эпидемии травм вратарей в регулярке, но и вышел на главные матчи в борьбе за Кубок Стэнли и стал Х-фактором. С работавшим ещё шесть лет назад в фастфуде 27-летним вратарём заключили контракт на три года с зарплатой в $ 1,9 млн. А если учитывать, что в команде есть и прогрессирующий Пётр Кочетков, который по своему потенциалу давно заслужил шанс попробовать быть первым номером, Тулски вполне может поблагодарить Фредерика за работу и спокойно отпустить, например, в тот же «Эдмонтон». В качестве третьего вратаря есть и россиянин Амир Мифтахов, и американец Кейден Примо. Сильная вратарская бригада меньше чем за $ 4 млн в сумме – читерство, не иначе.

Фредерик Андерсен Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На сэкономленные деньги Тулски вполне может сыграть с позиции силы на рынке свободных агентов. Несмотря на стереотипы о нежелании игроков ехать в Роли и работать конкретно с Родом Бриндамором, история с Николаем Элерсом показала, что игроки экстра-класса готовы подписывать контракты с «Каролиной». Атака «ураганов» и так заполнена под завязку, усиление не помешает в обороне, где к тому же есть два игрока без контракта. Неограниченно свободным агентом становится Майк Райлли, и продлевать 32-летнего канадца стоит разве что в случае провала в переговорах с другими хоккеистами. А вот Александра Никишина клуб постарается удержать всеми силами. Вероятнее всего, ему предложат либо многолетний контракт, либо «мостик» на пару лет. В качестве потенциальных целей для охоты Тулски видятся Джон Карлсон, Даррен Рэддиш и Расмус Андерссон.

Последнего наверняка хотел бы сохранить и «Вегас», однако у недавних соперников по финалу ситуация с потолком зарплат куда более напряжённая, чем у «Каролины». Среди нападающих без контракта только ролевик Николя Делорье, но, несмотря на статус одного из лучших игроков силового плана, в плей-офф ему дали сыграть всего четыре минуты. Обменяли на жвачку на дедлайне у «Филадельфии» ради глубины, с благодарностью можно и отпустить. Чтобы выменять перед плей-офф следующего сезона кого-то ещё более ценного. Или же с ходу присмотреться к Матсу Цуккарелло, Энтони Манте и Патрику Кейну – пример Джордана Стаала показал, как в Роли преображаются ветераны. Хотя, повторюсь, в атаке проблем у «Каролины» быть не должно, они на классе забрали Кубок Стэнли практически без участия первого звена. Важнее всего продлить Никишина и посмотреть на ещё одного защитника.

Джордан Стаал Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Так что в сезон-2026/2027 «Каролина» зайдёт практически без изменений, разве что продлевать Андерсена Тулски не станет. И в таком случае команда Рода Бриндамора автоматически будет считаться одним из фаворитов. К серийным чемпионствам НХЛ уже привыкла – в 2010-е это удалось провернуть «Питтсбургу», в наши дни сначала «Тампа» выдала три финала подряд, а затем и «Флорида». Что может помешать «Харрикейнз»? А вот как раз команды из Солнечного штата. Ничуть не умаляя заслуг «Каролины» в этом сезоне, стоит сказать, что всё сложилось в пользу «ураганов». Им досталась комфортная сетка плей-офф, где до финала конференции они не испытывали вообще никаких сложностей. «Монреаль» покусался, однако ему ни опыта не хватало, ни сил после двух семиматчевых серий. Сложнее всего пришлось с «Вегасом», однако и в Неваде прыгнули выше головы на фоне провальной регулярки.

Бриндамор шёл уверенно и без явных спадов весь сезон, закономерно дойдя в итоге до главной цели, но едва ли в следующем году все потенциальные конкуренты за Кубок Стэнли разом повалятся. «Тампа» Джона Купера ещё не сказала своего последнего слова, «Флорида» Пола Мориса отдохнула, набралась кубкового «голода» и снова идёт побеждать. «Миннесота» и «Даллас» от своих амбиций явно отказываться не собираются, пока в «Эдмонтоне» играют Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, и их вычёркивать из числа претендентов нельзя. Остаётся контендером тот же «Вегас», подрастут «Баффало» и «Монреаль», даже у «Анахайма» потихоньку прорисовываются чемпионские перспективы. В этом сезоне у «Каролины» был шанс десятилетия, и едва ли он повторится вновь. Подтвердить чемпионство им будет в разы сложнее, но тем и интереснее будет следить за будущим команды, тренера и всей франшизы.