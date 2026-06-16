Лукашенко устроил разнос минскому «Динамо», Торторелла покинул «Вегас». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 16 июня 2026 года.

Лукашенко раскритиковал большое число легионеров в минском «Динамо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал большое число легионеров в минском «Динамо».

«Где наши 23-25-летние? Женя (государственный тренер национальной команды по хоккею с шайбой Евгений Ворсин. — Прим. «Чемпионата»), где люди наши? Почему не видят то, что у нас аж половина команды — импортные? У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим? Это же вы не учитываете, что в российском хоккее пять человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14 человек россиян и иностранцев. Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом? Я вам сказал, что там должны быть свои — доморощенные», — приводит слова Лукашенко «Белта».

Джон Торторелла не будет главным тренером «Вегаса» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объявил, что Джон Торторелла не вернётся в тренерский штаб команды в следующем сезоне.

«Благодарим Тортса за работу, которую он проводил в нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортса в «Вегас», нам нужен был немедленный помощник в решающий момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортса оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Тортсу за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует Маккриммона пресс-служба клуба.

«Торонто» и «Филадельфия» обменялись вратарями и защитниками

«Торонто Мэйпл Лифс» обменял в «Филадельфию Флайерз» вратаря Джозефа Уолла и защитника Симона Бенуа. Взамен канадский клуб получил голкипера Самуэля Эрссона, защитника Эмиля Андре и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года.

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ИИХФ проигнорировала российских игроков «Каролины» в тексте о Кубке Стэнли

Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» в материале о завоевании командой Кубка Стэнли. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.

В материале ИИХФ упомянуты только американец Джейккоб Славин, датчане Фредерик Андерсен, Николай Элерс, канадцы Тейлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Хотя бы один игрок из России становится обладателем Кубка Стэнли 11 сезонов подряд, это рекордная серия в истории (вторая по продолжительности — семь сезонов). В последний раз российские хоккеисты не смогли взять этот трофей в сезоне-2014/2015, когда чемпионом стал «Чикаго Блэкхоукс».

Американский защитник Дойл Сомерби подписал контракт с «Ладой»

Защитник Дойл Сомерби заключил соглашение с «Ладой», сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Игрок обороны подписал односторонний контракт сроком на один сезон.

31-летний американский защитник провёл 235 матчей в составе «Шанхайских Драконов». На его счету 49 (11+38) очков и 532 заблокированных броска. До КХЛ играл в АХЛ за «Таксон» и «Кливленд», а до того дважды становился чемпионом NCAA East в составе Бостонского Университета.

Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф.

Нападающий Аркадий Шестаков покинул «Адмирал»

Казахстанский нападающий Аркадий Шестаков покинул «Адмирал», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Форвард провёл во Владивостоке последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 13 (7+6) очков в 64 встречах. Всего за карьеру в КХЛ он заработал 114 (59+55) очков в 419 матчах. С 2019 по 2024 год воспитанник Усть-Каменогорска выступал за астанинский «Барыс».

В прошедшем сезоне «Адмирал» не смог пробиться в плей-офф, завершив регулярку на 11-м месте Восточной конференции.

КХЛ представила полный календарь на сезон-2026/2027

Континентальная хоккейная лига представила полный календарь на сезон-2026/2027. С календарём можно ознакомиться на официальной сайте КХЛ по данной ссылке.

Напомним, команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182.

С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 93 игровых дня подряд. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить встречи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча — это повторение минимального значения за всю историю КХЛ.

У календаря нового сезона – более плавная структура, главной задачей было равномерно распределить встречи по дням и избежать пустых или слишком загруженных дней. В чемпионате-2026/2027 не будет игровых дней с девятью матчами, а число восьмиматчевых дней сократилось с пяти до двух. В календаре увеличено число игровых дней с тремя, четырьмя и пятью встречами до 39, 39 и 37 вместо 35, 37, 33 соответственно. Более равномерное распределение игр по дням – меньше пиковых нагрузок на болельщиков: по ходу сезона-2026/2027 зрители смогут охватить своим вниманием больше интересующих их матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 93 дня подряд. Пауза продлится с 7 по 14 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 5 по 8 февраля 2027 года.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.