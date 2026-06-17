Топ-снайперу из России сделают оффершит, Бедард возьмёт пример с Капризова? Топ-10 ОСА НХЛ

На днях мы говорили о 10 главных неограниченно свободных агентах НХЛ. Но и среди ограниченно свободных агентов тоже ожидается много интересных историй. О них и расскажем в новом тексте.

Джет Гривз («Коламбус»)

В прошедшем сезоне канадец смог вытеснить Элвиса Мерзликина из основы «Блю Джекетс» и заслужил приглашение на чемпионат мира, где также стал основным выбором Миши Донскова. Неплохой карьерный рост для 25-летнего вратаря, который не был выбран на драфте.

Пусть прошедшая регулярка и получилась довольно впечатляющей, это лишь один год на высоком уровне, поэтому заваливать Гривза деньгами по долгосрочному соглашению в «Коламбусе» не торопятся. Хотя многие болельщики «мундиров» считают, что клуб нашёл первого номера на годы вперёд.

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Средняя сделка – непродолжительная по сроку и сравнительно небольшая по зарплате – кажется логичным вариантом для обеих сторон. И, по сообщениям инсайдеров, именно такой формат сейчас является главным предметом обсуждения.

Адам Фантилли («Коламбус»)

В отличие от Гривза, Фантилли уже не первый год является одной из главных надежд «Коламбуса» на светлое будущее. С каждым сезоном он всё больше становится лидером «Блю Джекетс», и прошедшая регулярка не была исключением – в ней Адам хоть и ненамного, но всё же обновил личный рекорд результативности и стал первым центром команды.

Во многом поэтому приоритетом для клуба является сохранение 21-летнего форварда на долгий срок. У «мундиров» достаточно средств, чтобы выписать Фантилли хороший чек – и если это произойдёт, канадец станет самым высокооплачиваемым нападающим команды. Пока им остаётся Чарли Койл ($ 6 млн в год).

Адам Фантилли Фото: Ben Jackson/Getty Images

А вот на зарплату больше, чем у Зака Веренски, зарабатывающего $ 9,58 млн за сезон, Адам пока не наиграл – сумма в районе $ 8 млн в год выглядят наиболее правдоподобно и совсем неплохо для игрока, который пока ни разу в карьере не преодолел планку в 60 очков за регулярку.

Зак Бенсон («Баффало»)

За три года в НХЛ Бенсон ни разу не дотянулся даже да полусотни очков в одном гладком чемпионате, но в его активе есть кое-что поинтереснее – в первом за 15 лет плей-офф для «Баффало» 21-летний форвард показал себя настоящим лидером и игроком, который одинаково хорош как на льду, так и за его пределами.

В какой-то степени Зак за кубковую весну стал для болельщиков «клинков» культовым героем – его заряженность и готовность прийти на помощь команде в самые необходимые для этого моменты не остались незамеченными довольно-таки требовательной фан-базой «Сэйбрз». В восторге остались и многие эксперты, которые не раз успели сравнить Бенсона с Брэдом Маршаном.

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Ярмо Кекяляйнен назвал продление контракта с Заком приоритетом для «Баффало» этим летом, и болельщики команды считают, что это даже важнее, нежели сохранение Алекса Така, который может стать главным лотом на рынке НСА.

Тревор Зеграс («Филадельфия»)

Казалось, любителю лакросс-голов, изящных передач и прочих выкрутасов на льду не место в строгой, местами прямолинейной и оборонительной системе Рика Токкета. Однако первый сезон Зеграса в «Филадельфии» получился на удивление хорошим – пусть особых изяществ в его исполнении мы не увидели, но он смог установить личный рекорд результативности.

Дебютное появление Тревора в плей-офф тоже выдалось неплохим – порог второго раунда «лётчики» не переступили, однако в серии с «Питтсбургом» канадец выглядел здорово и в итоге закончил кубковую часть сезона в статусе лучшего бомбардира команды.

Тревор Зеграс Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Три года назад Зеграс был главным ограниченно свободным агентом на рынке и подписал новый контракт с «Анахаймом» всего за пару недель до начала сезона-2023/2024. Кажется, на этот раз такой задержки не будет – форвард публично выразил желание остаться в «Филадельфии», которая наверняка не пожалеет на него денег.

Лео Карлссон («Анахайм»)

В стане «уток» вряд ли жалеют об обмене Зеграса, ведь клуб ещё до его ухода нашёл себе нового центра №1 на годы вперёд. Карлссон снова провёл лучший в сезон карьере, хоть он и оказался омрачён травмой, которая помешала ему принять участие в олимпийском турнире, и сделал то, что не удалось Тревору – помог «Дакс» вернуться в плей-офф.

И в регулярке, и в розыгрыше Кубка Стэнли Лео вошёл в тройку лучших бомбардиров «Анахайма», однако его ценят не только за результативность, но и за умение надёжно сыграть у своих ворот. Швед абсолютно точно является одним из краеугольных камней новых «уток», и фундамент отчётливо виден уже сейчас.

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Нет сомнений, что Пэт Вербик позаботится о том, чтобы сохранить Карлссона на долгий срок – не стоит удивляться, если в ближайшее время форвард подпишет длительный контракт с зарплатой более чем в $ 10 млн.

Каттер Готье («Анахайм»)

Практически то же самое касается и лучшего бомбардира и снайпера «Анахайма» в этом регулярном чемпионате. Второй сезон Готье в НХЛ выдался для него крайне успешным – американец забросил 41 шайбу, значительно улучшив результат своей дебютной регулярки.

Каттер едва ли жалеет о своём решении не выступать за задрафтовавшую его «Филадельфию», ведь в Калифорнии он стал одной из главных звёзд «уток» – его связка с Лео Карлссоном, похоже, ещё долго будет ключевой для клуба. Насколько она убойная, мы уже увидели в завершившемся сезоне.

Каттер Готье Фото: Leila Devlin/Getty Images

Как и в случае со шведом, «Дакс» будут продлевать Готье всерьёз и надолго. Возможно, с Каттером заключат похожую по всем цифрам сделку – если между их с Карлссоном контрактами и будут какие-то различия, то едва ли значительные.

Александр Никишин («Каролина»)

Самый долгожданный для болельщиков «Харрикейнз» проспект, которого на протяжении нескольких лет называли лучшим игроком за пределами НХЛ, едва ли мог мечтать о лучшем старте карьеры в Северной Америке. В первом же полноценном сезоне Никишин поднял над головой Кубок Стэнли и попал в символическую сборную новичков лиги – такое не забывается.

Да, Александр не был ключевым элементом обороны «ураганов», однако со своей работой он справился здорово. И с учётом того, что бо́льшая часть защитников «Каролины» уже старше 30 лет, а Никишину недавно исполнилось лишь 24, его роль в команде в ближайшие годы должна становиться только важнее.

Вопрос лишь в том, каким будет новый договор – у «Харрикейнз» есть ресурсы, чтобы сохранить россиянина на долгий срок уже сейчас, но и «мостик» исключать тоже нельзя. Что касается финансовой стороны вопроса, то в случае длительного контракта Никишин может оказаться самым высокооплачиваемым защитником команды – у лидера по этому показателю К’Андре Миллера в графе «кэпхит» значится всего $ 7,5 млн.

Павел Дорофеев («Вегас»)

В отличие от соотечественника из «Каролины», форвард «Вегаса» доступен для оффершита. И вполне вероятно, что он состоится – спрос на Дорофеева ожидается довольно высокий, а повторить предложение потенциальных «похитителей» «рыцарям» будет крайне непросто.

У «Голден Найтс» под потолком на следующий сезон есть всего $ 4,625 млн, и очевидно, что на продление контракта с Павлом уйдёт куда больше. Так что для его сохранения «Вегасу» точно придётся кого-то обменять, и это очень сильно осложняет задачу клубу из Невады.

Павел Дорофеев Фото: Ethan Miller/Getty Images

Этот сериал обещает быть очень интересным – за океаном потенциальный новый кэпхит Дорофеева оценивают в районе $ 9 млн, и в лиге наверняка найдутся желающие заполучить одного из лучших снайперов последних лет. Известно, что и «рыцари» очень хотят оставить Павла у себя – интересно, на какие именно шаги они пойдут ради этого.

Коннор Бедард («Чикаго»)

Нельзя сказать, что Коннор Бедард оправдывает все выданные ему авансы – тот же Маклин Селебрини, несмотря на чуть более поздний год выпуска, уже смотрится лучше – но «Чикаго» вряд ли будет экономить на игроке, которого считает лицом франшизы. Тем более что свободных денег у «ястребов» хоть отбавляй – $ 40+ млн.

Вряд ли в Городе ветров потратят на Бедарда половину имеющихся средств, однако абсолютно точно больше четверти – в Северной Америке вовсю говорят, что новый кэпхит Коннора будет не меньше $ 12 млн, а то и больше.

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В общем, всё идёт к тому, что на какое-то время Бедард станет самым высокооплачиваемым Коннором в НХЛ – поговаривают, что в случае заключения продолжительной сделки 20-летний центр «Блэкхоукс» приблизится к цифрам в контракте Кирилла Капризова. На всякий случай напомним, что лидер «Миннесоты» со следующего сезона будет получать $ 17 млн в год.

Джейсон Робертсон («Даллас»)

В это довольно трудно поверить, но Робертсон и Бедард совсем скоро могут стать одноклубниками. В последнее время набирают обороты слухи о возможном переезде Джейсона в стан «Блэкхоукс» – и это после сезона, в котором американец едва во второй раз в карьере не добрался до сотни очков в регулярке и с большим запасом стал лучшим бомбардиром «Далласа».

«Старз» находятся в непростой финансовой ситуации – под потолком у техасцев есть немногим более $ 10 млн, при этом Робертсон, имеющий полное право рассчитывать на большую сумму, является не единственным хоккеистом на истекающем контракте. «Звёздам» предстоит сделать тяжёлый выбор – продлить контракт с Джейсоном не в ущерб остальной селекции не получится.

Джейсон Робертсон Фото: David Berding/Getty Images

Сам нападающий в разговорах с прессой сохраняет спокойствие и оптимизм – не исключено, что вскоре пул журналистов вокруг него может кардинально поменяться. А возможный обмен должен стать одним из самых громких событий всего межсезонья. Если, конечно, и здесь не будет оффершита.

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