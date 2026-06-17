Казино всегда в выигрыше. Каким будет «Вегас» после поражения в финале?

Когда «Вегас» вёл 2:0 в середине второго матча финала, казалось, что Кубок Стэнли у «рыцарей» почти в руках: две победы в гостевых матчах стали бы идеальным фундаментом. Но на «Голден Найтс» налетела целая стая чёрных лебедей и заклевала их. У «ураганов» оказалось больше воли к победе, Род Бриндамор проявил гибкость, а вот Джон Торторелла в критический момент ничего не поменял — за что поплатился и сам тренер, и его клуб.

Слова «перестройка» в «Вегасе» пока не знают и не изучили. Селекция «рыцарей» ведётся по пушкинскому принципу «всё куплю», — сказало злато». Любой звёздный хоккеист лиги, который может сменить клуб, немедленно попадает в зону интереса «Вегаса». Для самих игроков Лас-Вегас тоже стал почти идеальным местом для обмена. Развлечения, погода, нулевая ставка налога и постоянные чемпионские амбиции — и как желать переезда в Виннипег или Огайо в такой ситуации?

Давайте сначала определим, кто может уйти из «Вегаса» этим летом.

ОСА: в. Шмид, н. Дорофеев;

НСА: з. Лозон, з. Хаттон, з. Андерссон, з. Коглан, н. Саад, н. К. Смит, н. Сиссонс, н. Р. Смит.

Бо́льшая часть НСА должна клуб покинуть. 33-летний Саад и 34-летний Райлли Смит выступали игроками ротации. Андерссона приобретали у «Калгари» на пике стоимости, но швед в новом клубе сыграл сильно ниже ожиданий и допустил несколько досадных ошибок. Пара Лозон — Коглан тоже провалила финал: у первого «-5», у второго «-4».

Побольше шансов остаться у Колтона Сиссонса и более молодого из двух Смитов – Коула. Оба показали себя хорошими ролевиками в нижних звеньях, Сиссонс подтвердил статус одного из лучших игроков лиги на вбрасываниях. Однако даже у «Вегаса» потолок зарплат не бесконечен, и оба форварда могут найти на рынке контракты получше. Хоть «рыцари» и раздали множество драфт-пиков, ролевых игроков в своей системе они готовят прекрасно.

Ключевой трансферный вопрос — новый контракт Павла Дорофеева. Можно представить, насколько противоречивые чувства были в душе у менеджеров «Вегаса» после каждой новой шайбы русского снайпера: они приносили победы, но при этом и увеличивали сумму будущей сделки. Контрактный «мостик» у Дорофеева уже был, так что новый контракт после 72 голов за два года будет взрослым и большим.

Павел Дорофеев Фото: Lindsey Wasson/IMAGO/ТАСС

Насколько большим? Математическая модель сайта CapWages оценивает потенциальную сделку в $ 9 млн на шесть лет. Однако есть парочка факторов, которые могут сбить сумму контракта: упомянутая выше нулевая налоговая ставка Невады, а также статус ограниченно свободного агента, где условия диктовать будет клуб. Но не стоит сомневаться, что минимум $ 8 млн Павел получит.

А ситуация с потолком у команды крайне сложная. Уже сейчас под ним на следующий сезон занято $ 92,5 млн, остаётся лишь $ 11,725 млн свободных денег. Эта сумма даётся без учёта контракта Алекса Пьетранджело, который пропустил год из-за травмы. Если один из лучших защитников лиги вернётся в строй, то со своими $ 8,8 млн лишит клуб манёвра под потолком.

Однако это для «Вегаса» не должно стать проблемой. Клуб давно показал: если поджимает платёжка, можно бесцеремонно расстаться с любой клубной легендой. Так в своё время скинули Марка-Андре Флёри: лучший игрок первых сезонов «Вегаса» узнал о своём обмене в «Чикаго» из соцсетей. MVP Кубка Стэнли Джонатану Маршессо не дали продление контракта и в спину сказали, что он старый. Циничная логика в этом случае оказалась точной, Маршессо в «Нэшвилле» заиграл куда хуже.

Есть несколько хоккеистов, с кем клуб может расстаться. Это Вильям Карлссон, у которого остался последний год по контракту на $ 5,9 млн. Это Томаш Гертл, после перехода в «Вегас» больше разочаровывавший, но поднявший свои акции благодаря ключевым голам в плей-офф. В теории это может быть и вратарь Эдин Хилл, пока что проигрывающий борьбу за место первого номера Картеру Харту.

Проще всего будет обменять шведа: его контракт предусматривает запрет на обмен в определённые 10 команд — а среди оставшихся наверняка найдутся те, кого привлечёт кубковый опыт Карлссона. Такая же опция есть и у Хилла. У Гертла же, напротив, есть разрешение на обмен лишь в три команды. В общем, здесь беспокоиться за «Вегас» не надо: «Голден Найтс» всегда находили пути решения таких проблем.

С заполнением пустых мест в нижних звеньях тоже не стоит беспокоиться. Их можно закрыть своими игроками из АХЛ — типа незадрафтованного Брэйдена Боумэна, уверенно зашедшего в основу в этом году. Можно искать относительно молодых ОСА, которым прежние клубы не выдали квалификационное предложение. Наконец, летом наверняка будут выкупы контрактов, а ветераны всегда готовы подвинуться в деньгах ради сильного клуба с амбициями.

Но кто будет их всех тренировать? Джон Торторелла не вернётся в «Вегас» в новом сезоне: это решение может показаться странным, однако оно вполне логично. Тортс приходил в клуб с выстроенной системой игры, чтобы дать в первую очередь мотивационный импульс. Импульс он дал, отработав в режиме спринтера, но в 82-матчевом марафоне сезона нужно будет действовать иначе. Есть сомнения, что и самому Торторелле это надо.

Обычно «Голден Найтс» назначают тренеров с именем, которые уже много работали в НХЛ и чего-то добивались, однако этим летом клуб должен пойти другой дорогой. Инсайдеры сообщают, что «рыцарей» возглавит 44-летний Райан Крэйг. Экс-форвард «Тампы» и «Питтсбурга» стал ассистентом в первом штабе Жерара Галлана, когда ему было 35 — теперь за его спиной шесть сезонов в качестве помощника и три – как главного тренера фарма «Вегаса» в АХЛ. Интересно, что в «Тампе» Крэйг играл под руководством… Джона Тортореллы.

Райан Крэйг Фото: Ethan Miller/Getty Images

Крэйга называют ключевым ассистентом в штабе Брюса Кэссиди, который выиграл Кубок в 2023-м. Кроме того, тренера фарма отмечают за прогресс его малоизвестных игроков — типа упомянутого выше Боумэна. Наконец, что для НХЛ с её узким кругом менеджеров важно, Крэйг знаком генменеджеру Келли Маккриммону ещё по совместной работе в юниорской лиге 25 лет назад: один уже тогда был менеджером, второй — капитаном команды.

При любом раскладе с летними трансферами «Вегас» будет фаворитом не только своего дивизиона, но и лиги в целом. Правда, так расслабленно проводить новую регулярку, как в прошедшем сезоне, уже не выйдет: «Сан-Хосе» наверняка найдёт новых помощников для Маклина Селебрини, «Анахайм» повзрослеет и наберётся опыта, «Лос-Анджелес» с Питером Лавиолеттом во главе явно сделает шаг вперёд. «Детского боя подушками» в Тихоокеанском дивизионе уже не случится.