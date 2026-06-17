Охота на ведьм. ИИХФ вновь зря обвинили в русофобии

Российских хоккеистов не упомянули в тексте о завоевании «Каролиной» Кубка Стэнли, и это вновь привело к скандалу.

В ночь с 14 на 15 июня «Каролина» завоевала Кубок Стэнли впервые за 20 лет. Это огромная радость для Роли — и радуются за «Харрикейнз» как в Северной Америке, так и в Европе. Всё-таки за команду выступают не только канадцы и американцы, но и представители Старого Света.

В том числе сразу трое российских хоккеистов — голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

Тем не менее для нашей части болельщиков этот праздник был несколько омрачён новым скандалом.

Международная федерация хоккея на своём сайте выпустила материал, посвящённый завоеванию «Каролиной» Кубка Стэнли, но не упомянула там российских игроков «Харрикейнз». В тексте ИИХФ оказались только американец Джейккоб Славин, датчане Фредерик Андерсен и Николай Элерс, канадцы Тейлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

В России сразу поднялся шум из-за этого события — ИИХФ мгновенно обвинили во всех смертных грехах. В очередной раз. Но насколько эта критика обоснованна? Давайте разбираться.

Крамольный текст

Прежде всего, стоит глянуть на сам текст. Что же там написано?

«Защитник «Каролины» Джейккоб Славин вошёл в историю после того, как «Харрикейнз» обыграли «Вегас» со счётом 3:0 и завоевали Кубок Стэнли. Он стал всего лишь девятым игроком, выигравшим кубок и олимпийское золото в одном и том же году.

Первым был другой американец, Кен Морроу, в 1980 году (кубок с «Айлендерс»), после чего дубль оформили семь канадцев. Брэндан Шэнахан и Стив Айзерман выиграли Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2002 году, всего через несколько недель после того, как помогли Канаде впервые за 50 лет завоевать олимпийское золото. Это была первая из трёх золотых медалей Канады за четыре Олимпиады.

Джейккоб Славин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В 2010 году к этому исключительному списку добавились три имени: Данкан Кит, Брент Сибрук и Джонатан Тэйвз, которые стали чемпионами в составе «Чикаго». А в 2014 году Дрю Даути и Джефф Картер выиграли кубок с «Лос-Анджелесом».

Кубок Стэнли для двух датчан

Но эта победа была особенной во многих отношениях. Вратарь Фредерик Андерсен и его соотечественник Николай Элерс стали всего лишь вторым и третьим датчанами, выигравшими Кубок Стэнли. Первым был Ларс Эллер, выступавший за «Вашингтон» в 2018 году. Странным образом, все трое одержали победу на домашней арене «Вегаса».

Вспомним также тренера «Каролины» Рода Бриндамора. Он выиграл золотую медаль с Канадой на чемпионате мира 1994 года в качестве игрока, а в 2006 году был капитаном «ураганов», взявших Кубок Стэнли. Теперь, 20 лет спустя, он поднял трофей в качестве тренера той же команды. Только трое мужчин смогли повторить это достижение: члены Зала хоккейной славы То Блейк («Монреаль Канадиенс»), Хэп Дэй («Торонто Мэйпл Лифс») и Куни Вейланд («Бостон Брюинз»).

Тейлор Холл также стал обладателем Кубка Стэнли. После почти 1000 матчей за 16 сезонов он пополнил свою коллекцию трофеев, полную наград ИИХФ. Холл выиграл золото чемпионата мира U18 в 2008 году в составе сборной Канады, а также два подряд золота взрослых ЧМ в 2015 и 2016 годах. Плюсом к этому Тейлор завоевал серебро на молодёжном чемпионате мира 2010 года.

Логан Стэнковен также ярко выступал на международных соревнованиях в юности. Он выиграл золото чемпионата мира U18 в 2021 году, забив победный гол в финальном матче, а затем дважды становился чемпионом мира (в 2022 и 2023 годах) в составе молодёжной сборной Канады.

Капитан Джордан Стаал, получивший «Конн Смайт», завоевал золото с Канадой на чемпионате мира 2007 года, а Шон Уокер был в составе «кленовых», ставших чемпионами мира в 2021 году. Сет Джарвис выиграл Турнир четырёх наций 2025 года со сборной Канады.

Финн Себастьян Ахо также празднует победу в Кубке Стэнли. Он был в составе сборной Финляндии, завоевавшей золотую медаль на молодёжном чемпионате мира 2016 года.

«Харрикейнз» потребовалось всего 19 матчей, чтобы взять Кубок Стэнли. Команда потерпела всего три поражения за четыре серии. В первых двух раундах «Каролина» всухую обыграла сначала «Оттаву», а затем «Филадельфию», потерпела всего одно поражение в финале конференции с «Монреалем». «Вегас» заставил «ураганов» сыграть шесть матчей. Единственной командой, выигравшей Кубок за меньшее количество встреч в эпоху, когда в НХЛ проводилось четыре раунда плей-офф с сериями до четырёх побед, был «Эдмонтон» в 1988 году, уступивший всего дважды», — говорится в тексте ИИХФ.

Русофобия ИИХФ или что-то иное?

Очевидно, что далеко не все игроки «Каролины» попали в список. В плей-офф было задействовано 23 хоккеиста, а в статье упомянули только девятерых. Так что главный вопрос, который можно задать, чтобы разобраться в ситуации: по какой логике автор материала выбирал героев для своего текста?

Что приходит в голову прежде всего?

«Наверное, были отобраны только самые яркие игроки «Харрикейнз»

Но по такой логике выходит, что Шон Уокер оказал больше влияния на успех «Каролины», нежели Андрей Свечников (у первого 0+3, у второго 6+5), сенсационный вратарь Брэндон Басси и, например, Джейсон Блейк — лучший бомбардир команды в плей-офф (7+13). Получается, дело не в этом.

Андрей Свечников Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что ещё можно подумать?

«Скорее всего, упомянули североамериканцев из числа тех, кто блеснул сильнее всего, и всех европейцев, кроме россиян»

И тут тоже не всё сходится. Опять-таки, по какой логике тогда отбирали североамериканцев, если не все самые яркие попали в список?

И, вероятно, только внимательно изучив, можно поймать себя на мысли, что те, кто был упомянут, выбирались по двум критериям: первый — примечательное достижение, второй — наличие успехов на международной арене.

Смотрите сами. У Джейккоба Славина есть примечательное достижение: он один из редких хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли и Олимпиаду в один год. Фредерик Андерсен и Николай Элерс оказались в материале из-за того, что, можно сказать, повторили уникальное достижение Ларса Эллера — до этого года никто из датчан, кроме него, не завоёвывал КС.

А остальные были упомянуты из-за своих успехов на международной арене. Каждый из оказавшихся в тексте хоккеистов выиграл золото хотя бы на одном турнире сборных — от Олимпиады до МЧМ.

И, конечно же, следом идёт логичный вопрос: а что же по россиянам?

Несмотря на преимущественно хорошее выступление (Кочетков, правда, вовсе не сыграл, но на Кубок Стэнли попадёт), каких-то значимых глобальных достижений наши парни из «Каролины» не установили.

И, что примечательно, никто из них так и не добрался до золотых медалей на международной арене. Кочетков может похвастать только бронзой на МЧМ-2019, Никишин — серебром Олимпиады-2022, Свечников — бронзовыми медалями ЮЧМ-2016 и 2017, а также юношеских Олимпийских игр — 2016.

Кочетков, Никишин и Свечников с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

К слову, у тех же Басси и Блейка, которых мы упоминали выше, тоже нет побед на международной арене.

Получается, что обвинения в русофобском отношении ИИХФ вновь не проходят проверку фактчекингом. Конечно, это не идеальная организация, но и не настолько ужасная. Тем не менее вновь российские СМИ опубликовали тексты с хайповыми заголовками и даже не постарались разобраться в ситуации, попытавшись взрастить ненависть к тем, кто находится вне России. И вновь отечественные болельщики и эксперты купились на это.

Возможно, эта ситуация покажет, что и на сей раз охоту на ведьм организовали совсем не представители ИИХФ, и напомнит, что не стоит слепо доверять тем, кто просто пытается породить ещё больше ненависти. А заодно даст повод задать самому себе вопрос: а почему вообще меня заставляют чувствовать ненависть и зачем это нужно?

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