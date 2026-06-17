Очередная встряска в «Динамо». Наконец нашли менеджера и тут же остались без гендиректора?

Алексей Бадюков спустя семь лет вернулся в столичный клуб. С кем он будет работать и за что отвечать?

Сегодня, 17 июня, состоялось заседание совета директоров московского «Динамо», по итогам которого в столичной организации произошли очередные перестановки. На позицию спортивного директора – генерального менеджера спустя семь лет вернулся воспитанник СДЮШОР «Динамо» Алексей Бадюков, уже трудившийся в московском клубе в этом качестве в сезоне-2018/2019. При этом полномочия генерального директора клуба Сергея Сушко подтверждены не были. Контракт белорусского специалиста истёк в конце прошлой недели. Таким образом, «Динамо» сегодня наконец обрело спортивного директора (этот пост был свободен в течение последних шести недель) и моментально осталось без генерального директора.

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Столичный клуб продолжает проходить через глобальную трансформацию, вызванную поистине катастрофическим выступлением всей организации в прошлом сезоне, в котором ни одна из четырёх команд системы не смогла преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Если говорить о вершине айсберга в лице главной команды «Динамо», тут проблемы бело-голубых начались в феврале 2025 года, когда распалась связка Алексея Сопина и Алексея Кудашова. Занимавший пост генерального менеджера «Динамо» Сопин был доведён до решения об отставке, после чего спустя полгода из клуба убрали и Кудашова.

Дальше динамовская команда развалилась на мелкие детали, представ абсолютно небоеспособным коллективом в плей-офф. Впервые в истории динамовцы вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина, не сумев выиграть ни одного матча. Сухое поражение от минских одноклубников (0-4) запустило череду изменений в динамовской организации. Первым должности главного тренера лишился Вячеслав Козлов, на смену которому пришёл Леонид Тамбиев, чьё назначение стало большой сенсацией.

Следом в начале мая покинул клуб Рафик Якубов, должность которого сегодня и занял Бадюков. Теперь почти наверняка останется без работы и Сушко. Здесь необходимо заметить, что в динамовской организации всё выстроено очень сложно. На данный момент от клуба так и не последовало официального пресс-релиза, в котором бы сообщалось о расставании с Сушко. Уже известно, что у высшего руководства клуба есть кандидаты на эту должность, но чисто теоретически ничто не мешает «Динамо» на следующей неделе вновь утвердить Сушко, если все кандидаты откажутся от такой чести. Впрочем, вероятность такого развития сценария всё-таки крайне мала.

Сергей Сушко Фото: dynamo.ru

По моей информации, одним из основных кандидатов на пост генерального директора московского «Динамо» является Анатолий Харчук, ранее уже четыре раза приходивший в клуб в различном статусе. Так, с 2004 по 2006 год Харчук занимал должность президента «Динамо». По итогам сезона-2004/2005 был награжден призом лучшему руководителю клуба Суперлиги.

Также 68-летний специалист дважды работал в «Динамо» в должности заместителя генерального директора и несколько раз исполнял обязанности гендиректора, когда этот пост оставался вакантным. Иронично, что последний раз Анатолий Георгиевич это делал зимой-весной 2023 года, после чего эту должность как раз и занял Сушко. Теперь круг замкнётся? Кстати, интересно, что в сезоне-2018/2019 Харчук и Бадюков уже работали вместе. Тогда генеральным директором «Динамо» являлся Валерий Шанцев, а Харчук был его заместителем.

В любом случае категорически смущает тайминг, выбранный советом директоров «Динамо» для осуществления перестановок. С юридической точки зрения всё предельно понятно: свой контракт Сушко подписывал 13 июня. Когда эта дата настала, а контракт истёк, полномочия утратили силу. Однако как быть с тем, что на протяжении последних двух месяцев именно Сушко помогал новому главному тренеру формировать команду на следующий сезон? Все переговоры велись с ним, если в «Динамо» не собирались оставлять Сушко в должности, что мешало найти способ расстаться раньше, чтобы весь спортивный блок мог работать в одном направлении? Но искать логику в динамовских перестановках уже давно стало слишком сложным занятием.

Пока же очевидно, что ключевая заслуга в результате «Динамо» в сезоне-2026/2027 будет лежать на новом главном тренере. 55-летний Тамбиев обладает большим кредитом доверия от высшего руководства. Латвийский специалист на своих условиях формирует тренерский штаб, а его мнение играет главенствующую роль при выборе новичков и расставании с игроками прошлогодней команды. Тамбиев имел право голоса и при поиске нового спортивного директора. Не секрет, что кандидатом от Тамбиева был Михаил Бирюков, но ассистент генерального менеджера «Авангарда» просто не захотел возвращаться в динамовскую структуру, в которой всё столь сложно.

Леонид Тамбиев Фото: РИА Новости

На следующей неделе в «Динамо» пройдёт ещё одно заседание совета директоров, где должна быть поставлена точка в назначении генерального директора. Важный нюанс заключается в том, что по состоянию на середину июня на контрактах с московским клубом находится лишь 12 игроков, которых можно считать безальтернативными хоккеистами основного состава. Пока что толком ещё не сформирована ни одна линия, так что работы у спортивного блока «Динамо» просто навалом, а время тает с каждым днём.