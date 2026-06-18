«Вегас» вышвырнул Тортореллу. Тренера, который поднял клуб со дна и вывел в финал НХЛ

«Вегас» вновь поставляет яркие новости: не успели остыть эмоции после финала Кубка Стэнли, как руководство команды уже прощается с главным тренером Джоном Тортореллой. Специалист, которого пригласили в качестве кризис-менеджера, не убедил офис «рыцарей» в необходимости продлить контракт.

И если изначально идея поставить Тортореллу во главе команды выглядела как эксперимент и Джон понимал, что будущее в клубе ему не гарантировано, то неужели сам факт выхода в финал не служит существенным аргументом дать ему поработать полноценный сезон? Хотя бы рассмотреть такую возможность? И, главное, точно ли в Неваде понимают, что делают?

Джон Торторелла в «Вегасе» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Март 2026 года. «Вегас» на грани непопадания в плей-офф. Команда проиграла семь матчей в последних 10 играх, и только лишь фантасмагория в Тихоокеанском дивизионе оставляла её в гонке. Брюс Кэссиди, который приводил в 2023 году «Голден Найтс» к чемпионству, окончательно потерял раздевалку. Суперзвёзды в Неваде были сами на себя не похожи, впоследствии Марк Стоун даже признался, что команда если и не «сливала» тренера напрямую, то как минимум не умирала за него на льду. Трудно было себе представить, что такой коллектив ждёт весной хоть что-то хорошее. И тут руководство «рыцарей» идёт на смелый шаг: увольняет Кэссиди за восемь матчей до конца регулярного чемпионата. На его место приходит опытный Джон Торторелла. Его задачей было не менять команду на ходу, тем более и времени на это не было. А прожать кнопку перезагрузки.

Результат превзошёл даже самые смелые ожидания. Сначала Торторелла одержал семь побед в концовке регулярки и сохранил за «Вегасом» первое место в дивизионе, чем обеспечил комфортную сетку плей-офф. «Юта» и «Анахайм» — интересные и прогрессирующие команды, но их большие успехи ещё впереди, а прямо сейчас «Голден Найтс» объективно сильнее. Через первые два раунда Джон подстраивал команду под себя и довёл до пика в финале конференции с «Колорадо». Можно находить сколько угодно оправданий неудачам «лавин», но трудно отрицать фактор тренера в «свипе» против обладателя Президентского кубка. Торторелла вчистую переиграл Джареда Беднара, и вот же ирония: Беднар останется работать в своём клубе, а Джону указали на дверь. Конечно, в финале он допустил ошибки. Упорная вера в Картера Харта, нежелание подстраиваться под соперника, но неужели неудача в противостоянии с «Каролиной» обесценивает все остальные успехи?

Картер Харт Фото: Ian Maule/Getty Images

Про Тортореллу и его методы работы ходит много разных слухов, однако едва ли команда, где каждый второй считает себя суперзвездой мирового хоккея, дошла бы до решающей стадии Кубка Стэнли, если бы он действительно постоянно давил на игроков своим авторитетом и устраивал взбучку по поводу и без. «Тортс был великолепен. Думаю, он был именно тем, кто был нужен нашей команде в конце регулярного сезона, чтобы вывести нас в плей-офф. Честь ему и хвала. Он фантастический тренер», – сказал защитник «Вегаса» Ши Теодор. Позитивно о работе с Тортсом высказывались и Джек Айкел с Митчем Марнером. Митч и вовсе в его руках из ментально слабого спортсмена превратился в машину для плей-офф — и заслуживал «Конн Смайт» даже при поражении «Голден Найтс».

«Когда было принято решение взять Джона в «Вегас», мы нуждались в моментальном импульсе, который помог бы нам в ключевой момент сезона. Опыт и лидерские качества Тортореллы стали тем приливом сил, который мы искали, и помогли добраться до финала Кубка Стэнли», – сказал о специалисте генеральный менеджер «рыцарей» Келли Маккриммон, перед тем как попрощаться с Тортореллой. Подобная «благодарность» от «Вегаса» уже даже не удивляет, поскольку эта франшиза никогда не отличалась человеческим подходом к тем, кто ковал её успехи. Без сожаления обменяли Марка-Андре Флёри, творца первого финала для клуба, отпустили без сожаления ветерана и MVP плей-офф Джонатана Маршессо, выдав ему не самые лестные характеристики. Так что по их меркам к Торторелле ещё проявили высокий уровень уважения. Не обвинили в провале в финале – и на том спасибо.

Джонатан Маршессо Фото: Steph Chambers/Getty Images

Конечно, мы не знаем, как бы сработались Торторелла и звёздный «Вегас» на дистанции всего сезона. Вполне вероятно, ничем хорошим это бы и не обернулось, тем более Джон — тренер уже возрастной, 68-летний специалист не до конца вписывается в современную НХЛ. Да и у «Голден Найтс» будет непростое межсезонье с очевидными изменениями в составе к осени. Это у «Каролины» все лидеры на контрактах и состав сыгран годами. В Неваде же собирают звёздный состав каждый год, и даже в уход Павла Дорофеева при определённых обстоятельствах можно поверить. Например, для того чтобы перехватить Дилана Ларкина – неважно, нужен им такой центр или нет, у руководства «Вегаса» логика обычно иная. Если на рынке появляется суперзвезда, значит, она нам нужна. А что с ней делать – разберёмся позже.

«Я даже не думал о следующем сезоне. Мне нужно сначала пережить это поражение», – сказал Торторелла после финала. Джон хоть и подписывал контракт до конца этого сезона, наверняка рассчитывал, что ему предложат остаться в случае успеха. А неужели в такой конкурентной лиге, как НХЛ, шестой матч финала – это не успех? Кто-то скажет, что ему не было дано никаких обещаний, никаких гарантий будущего. И «Вегас» делает всё в долгосрочной перспективе правильно. Зачем оставлять тренера-временщика дальше, если «рыцари» уже выбрали в качестве потенциального преемника Кэссиди его бывшего ассистента Райана Крэйга? Выбор разумный: он знает эту систему и её костяк, тренер молодой и перспективный, с ним можно строить команду на годы вперёд (что, правда, не в традициях «Голден Найтс»). Только вот это выкрученный на максимум принцип «ничего личного – только бизнес». Решайте сами, правильно это или нет.

Райан Крэйг Фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Не хочется пафоса, но многими списанный тренер превратил разваливающийся «Вегас» в машину. По-настоящему голливудская история о волшебном «докторе», который вытащил команду из ямы. Против Тортореллы сыграл и его характер, те же конфликты Джона с журналистами стоили клубу внушительного штрафа и потери драфт-пика. Им нельзя управлять, Джон привык быть первой скрипкой – и Маккримону такой тренер не нужен. «Голден Найтс» имеют полное право так действовать. Контракт истёк. Клуб ничего не нарушил. Так же имеет право ограничивать Кэссиди, блокируя любые переговоры своего бывшего наставника с прямыми конкурентами. Прагматизм, который постепенно превращается в цинизм, – вот что можно сказать про самый дерзкий клуб НХЛ. Здесь нет личностей, нет места сантиментам. Есть только цель, и всё ради неё. Торторелла в такой парадигме лишь расходный материал. Не первый и не последний.