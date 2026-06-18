Кубка Стэнли в нынешнее межсезонье в России снова не будет. Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников, Пётр Кочетков и Александр Никишин, завоевавшие вместе с «ураганами» долгожданный трофей, будут продумывать другие варианты времяпрепровождения с трофеем. Да, в НХЛ нашим соотечественникам дают свободно играть и не накладывают никаких санкций, а многие из россиян находятся в своих командах на ведущих ролях. Однако, как только дело доходит до заслуженного время с кубком, — на пути победителей сразу образовывается преграда. Что это: двуличие лиги или логичный по нынешним временам шаг?

При этом в самой «Каролине», которая в последнее время стала одним из самых российских клубов в НХЛ (регулярные выборы «ураганами» россиян на драфте это подтверждают), ведут себя абсолютно порядочно. Так, например, в клубе внесли в заявку на финальную серию с «Вегасом» вратаря Кочеткова, чтобы имя Петра также было нанесено на чашу. Вот только пролоббировать решение с заслуженной поездкой Кубка Стэнли в Россию в «Харрикейнз», по понятным причинам, не в состоянии. Тут всё решают другие люди и на другом уровне.

Российские игроки с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Конечно, новость о том, что НХЛ в очередной раз запретила российским игрокам, на этот раз чемпионской «Каролины», привезти Кубок Стэнли в Россию, нельзя назвать радостной. Однако все мы уже давно привыкли, что политика регулярно вмешивается в спорт. Так что ничего удивительного в случившемся нет. Скорее это можно назвать обыденностью последних лет.

С другой стороны, что достойного мы знаем о лорде Артуре Стэнли, который как раз таки был политиком, и всё, чем он занимался, так это с утра до вечера ездил на лошадях? Для России он никто. Кроме того, победителям НХЛ давно вручается точная копия настоящего кубка, а оригинал хранится в музее», — выступил в привычном для себя жёстком стиле известный тренер Андрей Назаров.

Увы, но даже в такой коммерциализированной и с ног до головы пропитанной деньгами лиге, как НХЛ, политика всё равно вмешивается в спорт. Пускай не так глобально и цинично, как в той же ИИХФ, где под выдумками о «вопросах безопасности» который год не допускают сборную Россию до чемпионатов мира, но всё же.

В любом случае, Свечников, Кочетков и Никишин не унывают и правильно делают. Россияне уже отлично отметили чемпионство в Роли, сделали массу фотографий и чувствовали себя по-настоящему счастливыми. Ведь главное в таких случаях всегда результат, а он добыт честно и без особых проблем. «Каролина» в минувшем сезоне была объективно сильнее всех своих конкурентов. И россияне сыграли в этому немалую роль.