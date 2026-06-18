Самый богатый клуб НХЛ принял внезапное решение. Кто стал новым тренером «Торонто»?

Новый менеджмент «Торонто» подошёл к выбору нового главного тренера с размахом. В СМИ сообщалось, что клуб провёл собеседования с 55 кандидатами — даже сложно представить, что в лиге есть столько доступных тренеров нужной квалификации. Например, среди фаворитов упоминался Джо Павелски, который завершил карьеру буквально два года назад и работал только на уровне детского хоккея.

Однако «Торонто» в итоге сделал максимально неожиданный выбор. Новая власть «Мэйпл Лифс» закрутила краник слива информации прессе: об обмене вратарями с «Филадельфией» все узнали из официальных источников. Вот и сейчас ни один, даже самый статусный инсайдер не упоминал имени Джима Хиллера до того момента, пока клуб официально не объявил об этом.

Выбор крайне внезапный. Хиллер впервые возглавил клуб НХЛ в 54, провёл лишь один полноценный сезон в «Лос-Анджелесе», а также два неполных – там же. Тренера уволили из «Кингз» уже после перехода Артемия Панарина, когда клуб неудачно провёл первые матчи после большого усиления. Обе серии плей-офф «короли» при Хиллере тоже проиграли.

Хиллер-игрок смог пробиться в НХЛ и сыграть там 63 матча, но это было пиком его карьеры. Форвард провёл несколько сезонов в АХЛ и Германии, завершил карьеру в 32 года и сразу же вошёл в тренерский штаб одной из юниорских команд. 10 лет он тренировал только на юниорском уровне — и как ассистент, и как главный тренер. Титулов его команды не выигрывали, но сам Хиллер в 2012-м был признан лучшим тренером молодёжной Западной лиги и всей CHL в целом.

Джим Хиллер во время работы в юниорской лиге Фото: Marissa Baecker/Getty Images

В НХЛ Хиллер попал в 2014-м, когда вошёл в штаб «Детройта» как тренер по большинству. Всего за один сезон ассистент помог спецбригаде «крыльев» подняться с 18-го места в лиге на второе, процент реализации вырос с 17,7 до 23,8, хотя изменений в составе не было. Бэбкок сам публично отмечал важную роль своего помощника в таком превращении. Летом 2015-го Майк подписал гигантский контракт с «Торонто» и забрал своего соратника с собой.

Кажется, успехи Хиллера в «Торонто» стали важной причиной, почему сейчас выбор «листьев» пал на него. Если сложить результаты клубов НХЛ за четыре сезона работы Джима, то спецбригада «Мэйпл Лифс» будет идти пятой — хотя первый сезон Бэбкока – Хиллера был полностью перестроечным, а потом звёзды «Торонто» были достаточно молоды и ещё не приобрели приставку «супер».

Другой ассистент Бэбкока Эндрю Брюер отмечает, что Хиллер смог наладить хорошие отношения с Павлом Дацюком в «Детройте» и Остоном Мэттьюсом в «Торонто». Во время работы в «Лос-Анджелесе» пресса отмечала хорошую связь тренера с Анже Копитаром. «Джим — прямолинейный мужик: всегда даст понять тебе, что он думает. Ты хочешь понять, как у тебя идут дела, и он даёт честный ответ — это важно», — говорил словенец.

В 2026-м это становится определяющим при работе со звёздами: можно гениально рисовать крестики-нолики на планшетке, однако, если игроки тебя не слышат, вся тактическая работа полностью теряет смысл. Размен Кэссиди — Торторелла в «Вегасе» стал ярчайшим подтверждением данного тезиса. Хиллер хорошо знает и Мэттьюса, и Нюландера, и Райлли, и Тавареса, заново отношения строить не надо.

Перед тем как возглавить «Лос-Анджелес», Хиллер был ассистентом в «Айлендерс» (уже без особых успехов), а в штаб «королей» вошёл в 2022-м. Джим возглавил «Кингз» в феврале 2024-го после увольнения Тодда Маклеллана. Тот сезон «Лос-Анджелес» начал отлично, но откровенно повалился в середине чемпионата. Смена тренера помогла стабилизировать ситуацию и попасть в плей-офф. «Они могли пойти другим путём. Могу сказать с полной уверенностью: в тот момент я чувствовал, что лучше всего подхожу для этой работы», — говорил Хиллер прессе.

В единственном полном сезоне Хиллера «Лос-Анджелес» с не самым впечатляющим составом выиграл 48 матчей и заработал преимущество домашней площадки. Там, словно в дурном анекдоте, команда в четвёртый раз подряд проиграла «Эдмонтону», хотя выиграла оба домашних матча, забросив 12 шайб. Однако все оставшиеся встречи забрали Макдэвид и Ко.

Одним из виновников подробного провала называли Хиллера, и это было вполне справедливо. В третьих периодах на протяжении всей серии «короли» полностью проваливались, хотя вели в счёте каждом из последующих матчей: разность шайб на этом отрезке составила 8:14. Кажется, одной из причин этого было решение тренерского штаба играть фактически в три пятёрки и в две пары защитников: форварды нижних звеньев получали по три-четыре минуты за матч, словно это были тафгаи из 1990-х. Звёздный нападающий Адриан Кемпе в какой-то момент вообще выходил в защите.

В общем, в плане управления игрой к тренеру есть вопросы. Успешное руководство большинством не всегда трансформируется в успешную работу главным, где надо держать в голове сразу все аспекты. Сторонники назначения Хиллера говорят о сильных аналитических показателях «ЛА» во время его работы — но они были такими и при Маклеллане, не ухудшились и после прихода Ди Джей Смита в концовке сезона. Тренер унаследовал хорошую систему, да и «Кингз» традиционно считаются одной из самых крепких защитных команд лиги.

Джим Хиллер уже знает звёзд «Торонто» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

При этом в «Торонто» довольно возрастная и медленная защита. Её средний возраст — 31 год, и там не так много игроков, которые могут эффективно разгонять атаки. Хиллеру почти наверняка придётся ставить на пассивные оборонительные схемы, чтобы не допускать такого же количества моментов у ворот, как это было в прошлом сезоне. Несмотря на репутацию Крэйга Берюбе как ставящего на организацию тренера, Хиллер обещает, что «Торонто» будет играть в стиле, который принесёт удовольствие и игрокам, и зрителям. Таких кадров, как Мэттьюс и Нюландер, у тренера в «Лос-Анджелесе» не было. Однако, в отличие от «Кингз», оборонительную систему придётся строить заново, и защитных монстров уровня Копитара у него нет. Впрочем, новый менеджмент клуба очень любит обмены — посмотрим, как обновится состав.