«Вашингтон» сохранил тренера, Кузнецов вспомнил несправедливость НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 июня 2026 года.

«Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба

«Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, пост гендиректора покинул Алексей Ан, который работал на этой должности на протяжении пяти лет. Новым генеральным директором «Адмирала» назначен Виктор Гордиюк.

Ранее Гордиюк занимал должность генерального менеджера, а также работал директором по развитию приморского клуба и главным тренером МХК «Тайфун».

«Уважаемые болельщики! Рад заступить на пост генерального директора ХК «Адмирал». Наш клуб ждёт перезагрузка: мы меняем вектор развития и начинаем масштабную работу на перспективу. Главный акцент отныне будет сделан на молодое поколение игроков», — цитирует Гордиюка пресс-служба клуба.

«Спартак» обменял в «Амур» двух нападающих на денежную компенсацию

ХК «Спартак» Москва оформил сделку с хабаровским «Амуром». В обмен на денежную компенсацию в «Спартак» клуб из Хабаровска получает нападающих Константина Лукина, Фёдора Храпова и права на защитника Дмитрия Костенко. Также нападающий Максим Кровяков проведёт сезон в «Амуре» на правах аренды. Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий прокомментировал этот обмен.

«Этой сделкой мы продолжаем движение в сторону омоложения состава и привлечения молодых талантливых игроков. Это важный шаг с точки зрения стабильного развития нашей организации, при этом приглашаемые игроки по потенциалу способны заявить о себе в КХЛ уже сейчас. На наш взгляд, все трое готовы к переходу на этот уровень и для их развития очень важен новый вызов.

Найти сейчас на российском рынке молодого, перспективного, праворукого атакующего защитника — достаточно трудная задача. Но считаю, что нам это удалось. Дмитрий Костенко обладает великолепными хоккейными данными, атакующими навыками, отличным броском, и при этом ему всего 23 года. Мы рассматриваем его в качестве защитника для розыгрыша большинства. Считаем, что он способен помочь команде в атакующих действиях и стабильно набирать очки.

Фёдор Храпов обладает приличной скоростью, резкий техничный нападающий, работоспособный, может сыграть и на краю, и в центре. Тот факт, что в 21 год завоевал прочное место в основном составе в такой сильной организации, как бронзовый призёр ВХЛ, говорит о многом.

Константин Лукин — тоже очень быстрый крайний нападающий, который, на наш взгляд, способен сделать качественно новый шаг в своей карьере. Он здорово выглядел в Высшей лиге, а нам добавит глубины состава и усилит конкуренцию среди нападающих», — цитирует Точицкого пресс-служба хабаровского клуба.

«Торпедо» сыграет первый матч на новой арене с московским «Динамо» без зрителей

Нижегородское «Торпедо» свой первый матч на новой «Volga-Арене» проведёт с московским «Динамо» 14 августа без зрителей. Об этом сообщил председатель совета директоров нижегородского клуба Максим Гафуров. Игра с «Динамо» станет первым контрольным матчем «Торпедо» перед новым сезоном.

«Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене, для неё он будет тестовым. Игра будет без зрителей», — цитирует Гафурова ТАСС.

Дворец начал строиться в июле 2022 года, основные работы завершились в марте 2026 года, он вмещает 12 350 зрителей. Объект располагается рядом с футбольным стадионом клуба «Пари Нижний Новгород». Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку Кубка Стэнли в 2018 году

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о неполучении награды самому ценному игроку плей-офф в 2018 году. Тогда столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли, а «Конн Смайт Трофи» забрал Александр Овечкин. Кузнецов в том плей-офф стал лучшим бомбардиром с 32 (12+20) очками.

— Ты был основным претендентом на «Конн Смайт» – приз MVP плей-офф. Но забрал его Овечкин.

— Неважно, кто получает «Конн Смайт». Команда состоит из 22 хоккеистов и работников: каждый вносит свой вклад.

— Это красивые слова, но для любого игрока индивидуальные награды что-то да значат.

— Если честно, мне вообще ##### [всё равно]. Я был рад за Овечкина. Он столько лет к этому шёл. У Кросби и Малкина был этот Кубок, единственный, которого Овечкину не хватало. Самое главное, что мы выиграли Кубок Стэнли, – сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

«Бостон» выведет из обращения 37-й номер Патриса Бержерона

Клуб «Бостон Брюинз» объявил, что вручит бывшему капитану и нападающему Патрису Бержерону высшую награду клуба, выведя из обращения его номер 37.

Форвард всю игровую карьеру провёл в составе «Бостона», став для этого клуба живой легендой. Патрис дебютировал в нём в 2003 году, а последний раз защищал цвета родного клуба в сезоне-2022/2023. Официально он завершил карьеру в качестве хоккеиста в июле 2023 года. Бержерон провёл 1294 игры за свою карьеру, забив 427 голов и отдав 613 результативных передач, набрав в общей сложности 1040 очков и став четвёртым игроком, набравшим 1000 очков за «Бостон».

В составе сборной Канады Бержерон становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году, а также выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году.

«Вашингтон» продлил контракт с главным тренером Спенсером Карбери

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о продлении контракта с главным тренером Спенсером Карбери на несколько лет.

Канадский наставник возглавляет «Кэпиталз» с 2023 года. В первых двух сезонах при нём команда выходила в плей-офф НХЛ. В минувшем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Мы рады продлить контракт со Спенсером. С момента прихода в нашу организацию Карбери сыграл важную роль в развитии многих наших молодых игроков, а также заслужил уважение и доверие наших опытных лидеров. Его коммуникативные навыки, умение выстраивать прочные отношения и способность находить общий язык с игроками на каждом этапе их карьеры сделали его отличным лидером нашего клуба.

Кроме того, он помог создать позитивную среду, в которой игроки могут расти и добиваться успеха. Мы были чрезвычайно впечатлены его преданностью делу, профессионализмом и страстью к тренерской работе, и мы рады видеть, как он продолжает развивать этот успех», — приводит слова старшего вице-президента и генерального менеджера «Вашингтона» Криса Патрика официальный сайт «Вашингтона».

НХЛ выступила с заявлением после расследования периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе»

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением после расследования периода работы главного тренера Майка Бэбкока в «Коламбус Блю Джекетс».

«Лига завершила своё рассмотрение периода работы Майка Бэбкока в «Коламбусе» и определённого предполагаемого поведения, связанного с этим. Наше расследование пришло к выводу, что даже в свете, наименее благоприятном для господина Бэбкока, сейчас нет оснований для ограничения его трудоустройства в лиге», — сказано в заявлении НХЛ.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.

Нападающий Владислав Фирстов продлил контракт с «Торпедо»

Форвард Владислав Фирстов продлил контракт с «Торпедо». Новое соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

За четыре сезона в КХЛ Владислав провёл за «Торпедо» 257 матчей и набрал 132 (64+68) очка. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф — 8 (4+4) очков за 10 встреч в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Ситуация с Владом показала, насколько важно при любых обстоятельствах сохранять человеческие отношения и оставаться в нормальном диалоге. Мы рады сохранить его в команде и верим, что он будет вдвойне мотивирован побеждать вместе с «Торпедо», выходя на пик своей хоккейной карьеры в нашем клубе», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.