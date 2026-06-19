«На его месте я бы выбрал Нижнекамск». Где же всё-таки окажется Евгений Кузнецов?

Евгений Кузнецов продолжает наслаждаться жизнью. Центрфорвард, который на сегодняшний день находится без клуба после окончания контракта с «Салаватом Юлаевым», стал свидетелем победы своего бывшего клуба в финале Кубка Стэнли. Нападающий вживую посетил несколько матчей финальной серии «Каролины» с «Вегасом», включая решающую шестую игру серии, и увидел триумф тех, с кем несколько лет назад успел разделить одну раздевалку.

Фотоотчёт прилагается: Фото Евгений Кузнецов посетил решающий матч финала Кубка Стэнли с Аршавиным и Филатовым

С кем Кузнецов будет делить раздевалку в следующем сезоне – пока загадка. Очевидно, что в Уфе он не останется – пусть клуб из столицы Башкортостана и продолжает репостить записи Евгения в социальных сетях, о новом соглашении речи вообще не идёт. Более того, «Салават» успел подписать другого опытного центра – с огромной долей вероятности функции Кузнецова отныне будет брать на себя Вадим Шипачёв.

О невозможности возвращения в Уфу – как и в ещё один город, где кто-нибудь наверняка ожидал его увидеть – уже высказался и сам Евгений: «Очень хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. Хотел в Челябинск — там тоже отказались».

— Сейчас ты уже знаешь? Или выбираешь из пары команд? Ты можешь сказать: «Знаю, но вам, гады, не скажу».

— Нет, пока ещё всё в процессе. Мы определились с женой, что дочь окончит начальную школу здесь, в США, а сын во второй класс пойдёт. Теперь от этого могу отталкиваться. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток, потому что я буду жить один. Мне без разницы, где жить, — сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

Также очевидно, что Евгения не будет в Магнитогорске, откуда он и перебрался в Уфу по ходу предыдущего сезона, а также в армейской части Санкт-Петербурга. Да и в принципе ждать 34-летнего нападающего в топ-клубах явно не приходится – например, в том же «Ак Барсе», который неоднократно связывали с попытками приобрести Кузнецова после его возвращения из Северной Америки, уже заявили, что не интересуются им в это межсезонье.

Агент форварда Шуми Бабаев чуть больше месяца назад говорил о существовании некоего предложения из Швейцарии, а также необходимости для Евгения принять решение – хочет ли он вернуться в КХЛ или попробовать поиграть в Европе. В то же время отметив, что приоритетом для его клиента остаётся родная лига.

В последних заявлениях Бабаева речи о Европе и Северной Америке уже нет: «Веду переговоры с тремя командами. Как с Востока, так и с Запада. Есть позитивный разговор. Но конкретных предложений пока нет. Евгений будет играть в КХЛ, всё получится», – рассказал он в разговоре со «Спорт-экспрессом».

Вполне возможно, что среди этих команд есть те, которые Кузнецову подобрал Леонид Вайсфельд: «Мне кажется, что «Нефтехимик» и «Северсталь» вполне бы подошли Евгению. Но Нижнекамск всё-таки больше подходит. То, что он готов играть где угодно… Всегда говорю, что у каждого хоккеиста свои приоритеты. Причём эти приоритеты меняются со временем, в зависимости от жизненных обстоятельств. Поэтому ничего удивительного нет. Кузнецов объяснил, почему так сказал. Потому что семья остаётся в Северной Америке, дети учатся, а он будет один в России. Вполне логичное объяснение.

Почему больше подходит Нижнекамск? У Череповца очень сильный игровой уклон в одну сторону. В Нижнекамске тоже игровые аспекты во главе угла, однако у них и другие аспекты тоже используются — жёсткая игра, оборона и так далее. У «Северстали» специфический хоккей. Но, как я и сказал выше, он может заиграть и там, и там. Однако я бы на месте Евгения выбрал Нижнекамск (улыбается)», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

На протяжении последних лет мы стабильно смотрим сериал «Где же на этот раз окажется Евгений Кузнецов?». Его прошлый сезон продолжался до октября, пока форвард не подписал контракт с «Металлургом», а затем продлился ещё на пару серий во время переезда нападающего в Уфу.

Кажется, что и на этот раз шоу может оказаться довольно долгим – торопиться самому нападающему как будто бы незачем. Хотя есть ощущение, что на этот раз ждать осени не придётся.