Мощный обмен в КХЛ! «Спартак» и «Динамо» провернули спорную, но яркую сделку

Сделка, о которой много говорили в последнее время, наконец-то состоялась. Макс Комтуа, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, отправился в «Спартак». Разумеется, что просто так терять права на легионера в составе бело-голубых не хотели, поэтому логично запрашивали за него компенсацию. В результате удалось договориться с одним из своих главных конкурентов по Западной конференции — «Спартаком». В итоге состав динамовцев пополнил форвард Никита Коростелёв. Обоим хоккеистам не придётся менять ни жильё, ни город. Нужно будет просто переехать с одной арены на другую. Очень удобно.

Так кто же выиграл от этого обмена? Здесь можно спорить долго и много, ведь у каждого на сей счёт своё мнение. Так, например, возглавивший москвичей Леонид Тамбиев сразу дал понять, что в Комтуа он не заинтересован, поэтому с игроком в любом случае будут расставаться. Зато Леонид Григорьевич был заинтересован в нападающем Никите Коростелёве, с чьими возможностями на льду прекрасно знаком.

Комтуа, кстати, могли обменять из «Динамо ещё раньше, при Алексее Кудашове у руля. Но тогдашний генеральный менеджер бело-голубых Алексей Сопин взял ответственность на себя, решив сохранить достаточно ценный актив в команде, а не отдавать его за условные 1000 рублей. Комтуа, что примечательно, после этого выдал отличный отрезок. Однако второй сезон канадца в России получился смазанным. Всему виной непростой характер нападающего и отсутствие стабильности, а также периодическое нарушение игровой дисциплины.

Теперь с Комтуа придётся разбираться Алексею Жамнову и обновлённому тренерскому штабу красно-белых. И здесь, вполне возможно, может полыхнуть. Алексей Юрьевич сам по себе человек мягкий, но выкрутасов со стороны хоккеистов терпеть точно не будет. Тем более их не будут терпеть новые помощники Жамнова: жёсткий и требовательный Петерис Скудра и Евгений Корешков (вспомните его историю с Тони Деанджело). Да и как не вспомнить про конфликт между Комтуа и Иваном Морозовым?

Макс Комтуа Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отношение к Комтуа в раздевалке «Спартака», мягко говоря, неоднозначное. Человек может стать лидером (ведь задатков и мастерства у форварда с опытом игры в НХЛ более чем хватает), а может начать разрушать коллектив изнутри, хватать удаления на ровном месте, нервировать окружающих. Опять же, примут ли Макса многочисленные спартаковские болельщики, у которых к нему тоже есть вопросы? Приглашение Комтуа — однозначный риск для красно-белых. Но нет сомнений, что москвичи понимали, на что идут, долго взвешивали все за и против, общались с самим хоккеистом. По щелчку пальца такие сделки не происходят.

Что касается Никиты Коростелёва, то это абсолютно тамбиевский игрок. Дисциплинированный и выполняющий тренерское задание форвард, умеющий как забить, так и отдать. Конечно, Никиту сложно назвать хоккеистом для решения чемпионских задач (и потолок его возможностей явно ниже, чем у Комтуа), но, судя по нынешнему комплектованию «Динамо», про чемпионство речи в ближайшее время идти не будет. Москвичи хотят выстроить крепкий тренерский коллектив на перспективу.

Динамовцы по итогам обмена сделали выбор в пользу надёжности и стабильности, в то время как «Спартак», повторимся, решился пойти на серьёзный риск. Но если этот риск окажется оправданным, то менеджменту красно-белых можно будет только поаплодировать.

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