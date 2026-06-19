Главная интрига межсезонья! «Флорида» расстанется с Бобровским и выменяет звезду НХЛ?

Казалось бы, время между окончанием сезона и официальным открытием рынка свободных агентов должно быть краткой паузой, во время которой можно в кои-то веки выдохнуть, но для генменеджеров клубов НХЛ зачастую это самые насыщенные рабочие будни, сродни дедлайну.

Год назад, когда «Флорида» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, все в один голос произнесли самую примитивную мысль – сохранить чемпионский состав «пантерам» не удастся, слишком мало места под потолком. Однако Билл Зито каким-то неведомым образом справился с невыполнимой задачей, продлив и Беннетта, и Маршана, и Экблада, дав им вполне сносные контракты для платёжки. Смущал лишь срок контракта Брэда.

Но проблема с вынужденными расставаниями лидеров рано или поздно должна была нагнать «Пантерз». Сейчас в североамериканских СМИ очень активно обсуждается тема нового контракта Сергея Бобровского с «Флоридой», и слухи доносятся не самые приятные – почти все говорят, что сторонам не удастся договориться.

Сергей Бобровский Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В конце месяца у Сергея заканчивается семилетний контракт на $ 10 млн, а слухи о потенциальном обмене гуляли по Сети ещё во время дедлайна, когда «Эдмонтон», который россиянин дважды останавливал в финале, собирался серьёзно укрепить вратарскую линию в преддверии плей-офф. А совсем недавно ещё стало известно, что «Каролина» хотела заполучить Бобровского, однако не стала ради него расставаться с пиком первого раунда.

При этом в марте голкипер недвусмысленно заявил, что хочет остаться в команде после завершения контракта:

«Я хочу быть здесь. Я люблю команду, болельщиков, организацию и всё остальное. Я хочу остаться».

Что ж, перейдём к главному. Что от «Флориды» хочет сторона Бобровского? Ник Кипреос сообщает, что Сергей желает контракт на шесть или семь лет на общую сумму $ 42 млн. Вот так мем «сикс-севен» вышел из-под контроля.

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«Пантерз», постоянно прижатые потолком зарплат, естественно, на такие требования пойти не готовы. И понять их можно – на момент окончания потенциального контракта Бобровскому будет 44 года (если соглашение на семь лет). Сергей является топовым вратарём, но ни один человек в мире не гарантирует, что россиянин с годами не сбавит, а в таком возрасте это как будто бы неминуемо.

Да и нельзя забывать, что Бобровский провёл откровенно неудачный сезон – худшие показатели в карьере по проценту отражённых бросков, а также коэффициент надёжности, который уходит за тройку. Человек, который скажет, что это следствие провального сезона «Флориды», будет частично прав, однако по продвинутой статистике Сергей пропустил на 12 голов больше ожидаемого – это 90-е (!) место в прошедшей регулярке среди всех вратарей лиги.

Возможно, подобные требования являются игрой агентов, которые изначально завышают цену, дабы получить желаемое. Только в данном случае более вероятен исход, при котором сторона игрока прогорит.

При этом «Флорида» не зациклена на одном Бобровском – по слухам, в случае если не удастся договориться с российским голкипером, на карандаше у менеджмента есть два хороших варианта.

Первый – Коннор Хеллебайк, которого «Виннипег», похоже, может отпустить за хорошую компенсацию. Контракт олимпийского чемпиона, конечно же, ударит по платёжке, однако некритично, поэтому понятно, почему для «Флориды» этот вариант является приоритетным. За $ 8,5 млн «пантеры» получат недавнего обладателя «Харт Трофи», который входит в тройку лучших голкиперов НХЛ. Да, есть тянущийся годами шлейф, что Коннор не является вратарём для плей-офф, но финал Олимпиады частично подобные стереотипы развеял.

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Что попросит «Виннипег» за свою главную звезду? Компенсация точно будет внушительной, по предварительным наброскам, «Джетс» нужен пик первого раунда, второй центр и ещё какой-нибудь игрок/актив. Вероятно, под центром подразумевается финский нападающий Антон Лунделль, который является одним из лучших двусторонних форвардов НХЛ. А в придачу к этому имеет скромный для своего уровня контракт ($ 5 млн), и действовать он будет ещё четыре сезона.

«Флорида», как очевидно, расставаться с молодым центром на приятном контракте и с бешеными перспективами не хочет – такая корова самому нужна. Но, если «пантеры» хотят решить проблему с основным вратарём, придётся резать по живому.

Второй вариант – Джордан Биннингтон, которым уже не первый год интересуются многие клубы НХЛ. Канадский голкипер совершенно не впечатляет в последних сезонах, однако у него есть качество, которое жизненно необходимо во «Флориде» — умение играть крупные матчи, в них Джордан крайне хорош. Таким образом, «пантеры» могут заполучить Бобровского на минималках – человека, который может нестабильно проводить регулярку, но в кубковых встречах покажет лучший хоккей.

Джордан Биннингтон Фото: Dilip Vishwanat/Getty Images

Подобная сделка возможна и потому, что «Сент-Луис» в последние полгода рассматривает предложения об обмене абсолютно всех игроков – неприкасаемых в «Блюз» не осталось. Однако компенсация явно будет не меньше той, о которой речь шла выше в отношении «Виннипега».

Пока подобные рассуждения – лишь слухи. Однако они возникли не на пустом месте, а частота их оглашений от разных инсайдеров только убеждает в том, что пути Бобровского и «Флориды» в скором времени разойдутся.