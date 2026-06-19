В НХЛ сделали мощный обмен, легенда лиги окончательно завершил карьеру. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 19 июня.

Защитник Даррен Рэддиш перешёл из «Тампы» в «Торонто» и подписал восьмилетний контракт

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» сообщила, что канадский защитник Даррен Рэддиш перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». «Тампа» взамен получила выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2026 года. Дополнительно сообщается, что контракт Рэддиша рассчитан на восемь лет с кэпхитом в $ 8,5 млн.

30-летний Рэддиш в минувшем регулярном сезоне провёл 73 матча, забив 22 гола и отдав 48 результативных передач. Его показатель полезности составил «+21», а среднее игровое время — 22.42. Все эти показатели стали для него лучшими в карьере. Ранее Рэддиш подписал контракт с «Тампой» в качестве свободного агента 28 июля 2021 года. В его активе 35 голов и 108 результативных передач в 249 играх за карьеру в НХЛ.

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Джонатан Тэйвз окончательно завершил игровую карьеру

Канадский нападающий Джонатан Тэйвз объявил о завершении игровой карьеры на пресс-конференции «Виннипег Джетс».

Тэйвзу 38 лет, он выступал за «Виннипег» с 2025 года. С 2007 по 2023 год форвард играл за «Чикаго Блэкхоукс», с которым трижды стал обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015). Канадец провёл в регулярных чемпионатах 1149 матчей, в которых забросил 383 шайбы и сделал 529 результативных передач. Отметим, после сезона-2022/2023 Тэйвз приостановил карьеру.

Джонатан является членом «Тройного золотого клуба», куда входят хоккеисты, становившиеся победителями Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли. Вместе со сборной Канады он выиграл чемпионат мира 2007 года, а также дважды становился олимпийским чемпионом в 2010-м и 2014-м.

Форвард Макс Комтуа перешёл в «Спартак» в результате обмена с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку с московским «Динамо» – в обмен на Никиту Коростелёва новичком красно-белых стал нападающий Макс Комтуа.

В московском «Динамо» Максим провёл два сезона. На счету форварда за бело-голубых 134 матча и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

29-летний Коростелёв в прошлом сезоне провёл 65 встреч, в которых забросил 22 шайбы и отдал 14 результативных передач.

«Металлург» продлил контракт с нападающим Егором Коробкиным

Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта с 27-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Егор – воспитанник магнитогорского хоккея, прошедший путь от ДЮСШ до главной команды. Всю профессиональную карьеру Егор провёл в системе клуба, также поиграв за «Зауралье» и «Ермак» в ВХЛ, когда эти команды были фарм-клубами «Металлурга».

В прошедшем сезоне на счету форварда 60 игр и 17 (8+9) очков. Всего в КХЛ Егор принял участие в 369 встречах и заработал 102 (46+56) результативных балла.

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Сергеем Бойковым

«Шанхайские Драконы» подписали контракт сроком на один год с защитником Сергеем Бойковым.

За 265 матчей в КХЛ игрок обороны забросил девять шайб, отдал 24 результативных передач. В прошедшем сезоне защищал цвета нижегородского «Торпедо».

«Бойков давно известен как настоящий лидер на льду и в раздевалке, способный привнести в коллектив характер. Любит и умеет проводить силовые приёмы, не боится блокировать броски, может постоять за себя и за команду. Нам нужны люди, которые всегда сражаются до конца. Его опыт поможет нам в построении коллектива», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

«Нефтехимик» подписал новый контракт с вратарём Семёном Любалиным

«Нефтехимик» подписал новый однолетний двусторонний контракт с вратарём Семёном Любалиным.

Голкипер дебютировал в минувшем чемпионате КХЛ, проведя на льду 9 минут 30 секунд с «Металлургом». Он пропустил три шайбы после пяти бросков (40% сейвов). В МХЛ у него 13 матчей за «Реактор» и 93% отражённых бросков.

«Торпедо» продлило договор с Крутовым и отправило его в «Амур» на правах аренды

Андрей Крутов продлил контракт с «Торпедо». Новое соглашение с нападающим рассчитано до 2028 года. При этом следующий сезон Андрей проведёт в «Амуре» на правах аренды, где продолжит получать игровую практику и набирать опыт на уровне КХЛ.

Прошлый сезон Крутов также заканчивал в «Амуре». На его счету 4 (2+2) очка за 21 игру.

«Во второй половине сезона-2025/2026 Андрей смог доказать свою состоятельность в «Амуре», получив постоянное место в составе. За время, проведённое им на Дальнем Востоке, мы наблюдаем его прогресс и взросление. С учётом высокой заинтересованности в Андрее со стороны хабаровского клуба, а также желания самого хоккеиста мы приняли решение о заключении договора временного перехода. Уверены, что постоянная игровая практика и выступление за команду Восточной конференции сделают Андрея сильнее, что пойдёт на пользу всем сторонам. Желаем ему успешного сезона и непрерывного развития, а «Амуру» — уверенного попадания в плей-офф», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

Нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором»

Нападающий Степан Горбунов продлил соглашение с «Трактором» до конца сезона-2027/2028.

Степан Горбунов родился 11 августа 2006 года в Челябинске. Форвард дебютировал в КХЛ в сезоне-2025/2026. Всего в лиге за чёрно-белых нападающий забросил две шайбы в 30 матчах.

За «Челмет» Горбунов выступает с сезона-2024/2025. В 78 встречах Всероссийской хоккейной лиги Степан набрал 45 (19+26) очков.