НХЛ разрешила скандальному тренеру работать в лиге. Именно Бэбкок и нужен «Эдмонтону»?

15 июня НХЛ решила открыть расследование в отношении Майка Бэбкока. Инсайдеры писали, что дело касается далеко не только истории с мобильными телефонами, которая просочилась в прессу в 2023-м. Однако расследование заняло буквально пару дней: лига разрешила Бэбкоку тренировать. Ассоциация игроков выпустила недовольное заявление, но мнением энхаэловского профсоюза не озаботились.

Говорят, что приглашение в первую очередь является идеей владельца «Эдмонтона» Дэррила Каца. В клубе долгие годы меняются менеджеры, но не владелец — и по примеру множества команд видно, что именно воля хозяина становится ключевой, перевешивая мнение спортивного блока. Ожидается, что клуб приступит к оформлению контракта уже в скором времени.

И тут, конечно, возникают большие вопросы к тому, насколько удачно это решение. Целая толпа бывших игроков разной степени звёздности рассказывает, что Бэбкок – нехороший человек. Если даже поигравший в буйные 80-е Крис Челиос говорит, что Бэбкок переходил приличия в общении с хоккеистами, то красных флагов здесь больше, чем на площади Тяньаньмэнь. Железного Криса в «нытики» и «снежинки» при всём желании не записать.

На днях к хору критиков Бэбкока присоединился ещё один игрок, Даниэль Винник. Форвард, который провёл в НХЛ 11 сезонов и сыграл почти 800 матчей, назвал тренера «единственным парнем, который заставил меня ненавидеть хоккей». «Я ненавидел выходить на лёд. Звёздным игрокам не стоит беспокоиться, им он просто даёт играть. Думаю, его стиль больше не работает», — сказал Винник.

Даниэль Винник Фото: Del Mecum/Zuma/ТАСС

Как игроки относились к Майку, хорошо видно по трансферам «Детройта». С 2009-го по 2015-й команда ещё была в соку, однако никак не могла завлечь реально сильных свободных агентов (за исключением Даниэля Альфредссона и Майка Модано, но обоим было по 40). Как только Бэбкок ушёл, «Детройт» тут же смог подписать Майка Грина, который тогда был чуть ли не лучшим НСА среди защитников. Это не спишешь на кризисное состояние города: не могло же оно улучшиться за одно межсезонье.

Можно сказать, что хороший человек — не профессия, а Скотти Боумэна тоже ненавидели. Однако основные успехи Бэбкока в НХЛ остались в нулевых, а после 2011-го у него один проход первого раунда, хотя в его командах были звёзды. Даже сравнение с успешно вернувшимся в хоккей Джоном Тортореллой не пойдёт: Тортс и Бэбкок параллельно работали в «Коламбусе» и «Торонто». Такой же молодой и менее звёздный «Коламбус» при этом набрал больше очков в регулярке и в 2019-м смог всухую выиграть серию у лучшей на тот момент команды в истории лиги — а через год выбил «Торонто» уже без Бэбкока на лавке.

Впрочем, местная пресса не против такого тренера. «Эдмонтону» нужен человек, который будет надирать задницы. Команда нуждается не в тренере, который рисует крестики-нолики на планшетке (хотя Бэбкок в этом хорош), а диктатор, который покажет всем, кто здесь хозяин. Командная культура игры не находится на уровне «Флориды» или «Каролины»: теперь они надеются, что самый безжалостный тренер на рынке поможет команде. Фанатам наплевать, как тренер общается с игроками: важны только победы», — пишет автор Edmontoon Journal Роберт Тычковски.

Да и тренерский стиль Бэбкока в лучшие годы был близок к тому, что демонстрируют те же «Каролина» и «Флорида»: ставка на владение шайбой, совмещённое с силовым давлением и стремлением забрать шайбу немедленно после её потери. «Детройт» Бэбкока даже не в лучшие свои сезоны стабильно демонстрировал прекрасные цифры продвинутой статистики. Правда, в «Торонто» это уже работало не так здорово: в плане допущенных ожидаемых голов «листья» всегда шли на дне таблицы. Вратари сильно прикрывали многочисленные проблемы в защите.

Бэбкок окружал своих звёздных игроков ролевиками, которые забирали бы на себя бо́льшую часть работы при игре без шайбы. Например, в «Детройте» так взлетел Джастин Абделкейдер, который регулярно получал игровое время вместе с Дацюком, Зеттербергом или сразу обоими. Благодаря этому сотрудничеству форвард заработал вкусный контракт, место в сборной США — и довольно быстро оказалось, что без звёздных соседей он не особо эффективен.

Майк Бэбкок Фото: Chris Tanouye/Getty Images

В «Торонто» благодаря Бэбкоку зажглась звёздочка Зака Хаймана. До совместной работы Хайман был известен своим богатым отцом, который купил целое скаутинговое агентство в драфтовый сезон Зака — и вот совпадение, оно и оценило Хаймана как пригодного для НХЛ игрока. Бэбкок стал регулярно выпускать Зака в звене со своими звёздами и помог запустить карьеру игроку, который стал большой звездой уже в другом клубе. Неудивительно, что Хаймана называют одним из главных сторонников назначения Бэбкока в «Эдмонтон».

Осталось ещё понять, какую именно в плане состава команду Бэбкок будет тренировать летом. У «Эдмонтона» на данный момент не закрыт вратарский вопрос, истекают контракты трети форвардов, а один из ведущих защитников Дарнелл Нурс просит обмен. Если верить инсайдерам, то основной претендент на игрока — «Питтсбург», который в теории может принять на себя все $ 9,25 млн контракта без особых проблем.

Если верить местным журналистам, то первая пресс-конференция Бэбкока в клубе состоится во вторник. Интересно, как он прокомментирует все претензии в свой адрес?