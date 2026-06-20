Наш вратарь выиграл кубок для «Торонто»! Ахтямов — будущая звезда НХЛ или вернётся в КХЛ?

Историческое событие! Россиянин стал обладателем приза MVP плей-офф в АХЛ. Наши хоккеисты уже становились лучшими в розыгрыше Кубка Стэнли, был в истории и представитель России с титулом лучшего игрока Мемориального кубка в канадских молодёжках, но вот стать самым ценным игроком плей-офф АХЛ до этого не удавалось никому из соотечественников.

И теперь этот гештальт закрыл Артур Ахтямов! Вратарь «Торонто Марлис» не сказать, что в одиночку привёл свой клуб к чемпионству, но был и правда важнейшим фактором успеха. После такого сезона в АХЛ ему делать нечего, и теперь главный вопрос – доверят ли ему место в основе «Мэйпл Лифс» или пора возвращаться в родной «Ак Барс»?

Артур Ахтямов с партнёрами по «Торонто Марлис» Фото: ХК «Торонто Марлис»

Что объединяет теперь Артура Ахтямова и Александра Радулова? Оба хоккеиста – обладатели уникальных достижений. Радулов в 2006 году стал первым и на данный момент единственным обладателем Стэффорд Смайт Мемориал Трофи из России – лучшим игроком розыгрыша Мемориального кубка, объединённого турнира для системы канадских молодёжных лиг (CHL). Ахтямов, в свою очередь, стал первым из россиян обладателем Джек Эй Баттерфилд Трофи – приза лучшему игроку плей-офф Американской хоккейной лиги, системы фарм-клубов для команд НХЛ. Причём всего два года назад Артур становился MVP в российской ВХЛ – выиграв тогда трофей с альметьевским «Нефтяником». Собственно, после того сезона он и принял решение о поездке в Северную Америку. Ахтямов в системе координат «Ак Барса» рассматривался как третий вратарь – выше котировался опытный Тимур Билялов, и, как многие тогда думали, более талантливый Амир Мифтахов.

Смысла сидеть без игровой практики или же тратить время в «вышке» для Артура не было никакого, поэтому он принял предложение о контракте от «Торонто», где его задрафтовали ещё в 2020 году под 106-м общим номером. Редкий случай, когда даже игра в АХЛ виделась шагом вперёд и попыткой перезапустить свою карьеру. Рискованной, поскольку многих низшие американские лиги ломали, но в итоге удачной. К концу первого сезона Ахтямов выиграл конкуренцию в фарм-клубе, выдавив в том числе ещё одного воспитанника казанской школы – Вячеслава Пексу. А на второй год пребывания в Канаде стал постепенно подключаться и к главной команде. На фоне эпидемии вратарских травм в «Мэйпл Лифс» впервые вышел на лёд НХЛ в декабре, заменив шведа Денниса Хилдеби, а в апреле уже отыграл две полные встречи.

Артур Ахтямов Фото: Patrick Gorski/Zuma/ТАСС

Но ключевым стал всё-таки прогресс в рамках АХЛ. Ахтямов ещё по ходу регулярного чемпионата неоднократно признавался вратарём недели и смотрелся уверенно даже в те моменты, когда его «Марлис» выступали неважно, а в плей-офф вышел на совершенно иной уровень игры. Любопытно, что в полуфинале Кубка Колдера играли четыре команды, в каждой из которых был вратарь из России – Артур сражался за финал с «Уилкс-Берри», где ставку делали на ярославца Сергея Мурашова. Другим же финалистом стал друг детства Ахтямова Мифтахов – его «Чикаго Вулвз» одолел «Колорадо Иглз», к которому успел присоединиться после вылета «Металлурга» из плей-офф КХЛ Илья Набоков. Только, в отличие от Ахтямова, Амир не котировался в фарме «Каролины» в качестве первого номера и на лёд выходил эпизодически.

Дуэль двух казанских вратарей в финале АХЛ – сюжет необычный, но для болельщиков «Ак Барса» крайне интригующий. А для самих ребят – принципиальный, ведь Амир с Артуром хоть и всегда тепло общались, но по факту конкурировали с самых ранних лет. Мифтахов – 2000 года рождения, Ахтямов – 2001-го, так что они претендовали на вратарскую позицию в одной возрастной группе как в «Ак Барсе», так и в сборной России. Амира лет с 15 готовили к статусу большой звезды – вызовы в юниорские и молодёжные сборные всех возрастов, статус первого номера в ЮХЛ и МХЛ, ранний дебют в КХЛ за основную команду. Свой шанс хоть как-то заявить о себе Ахтямов получил лишь в сезоне-2021/2022, когда более статусный партнёр поехал в «Тампу». Но даже так в Казани решили позвать Игоря Бобкова, а не давать игровое время своему воспитаннику.

Артур Ахтямов Фото: ak-bars.ru

В итоге Артур осел в ВХЛ, периодически выступая как за «Барс», так и за «Нефтяник». В первой команде про Ахтямова вспомнили лишь осенью 2023-го, когда практически одновременно в лазарет отправились и Билялов, и Мифтахов. Артур отыграл достойно, хоть и провёл семь встреч при шести победах, но пропускал в среднем 2,5 гола за матч при 92,1% отражённых бросков. Было очевидно, что если работать с Ахтямовым дальше, то со временем он будет способен стать даже первым номером казанцев. Но в «Ак Барсе» ему не нашлось места, когда идёт борьба за Кубок Гагарина – не до экспериментов. Так Ахтямов и вернулся обратно в «Нефтяник», а после того, как стал лучшим игроком плей-офф ВХЛ, решил менять траекторию своей карьеры. Сейчас у Артура новый повод задуматься – уже после триумфа в Северной Америке.

Победа именно над Мифтаховым показательна для казанского менеджмента – в «Ак Барсе» внимательно следили за серией, и вариант с арендой голкипера или даже полноценным возвращением Ахтямова в Казань смотрится спасением в случае кризиса в переговорах о новом контракте с Биляловым. Марат Валиуллин не против и Амира вернуть, но сейчас очевидно, что Ахтямов сильнее, к тому же у Мифтахова был конфликт с тренером вратарей казанцев Георгием Гелашвили. С другой стороны, в «Торонто» показывают, что рассчитывают на Ахтямова в будущем как на вратаря НХЛ. В марте он продлил контракт на три сезона, и хоть сумма минимальна, важнее то, что с сезона-2027/2028 соглашение будет односторонним. Это значит, что уже через год отправить обратно в АХЛ без последствий в «Мэйпл Лифс» его не смогут.

Тимур Билялов Фото: ak-bars.ru

Другой косвенный признак, который говорит о положительных перспективах Артура в Канаде – обмен Джозефа Уолла. Его отправили в «Филадельфию» в обмен на Самуэля Эрссона, и швед не факт, что даже и останется в команде. Для «Торонто» важнее всего было избавиться от контракта Уолла, веры в которого больше нет, а его кэпхит $ 3,67 млн ещё два года висел бы в платёжке. Контракт Эрссона – всего $ 1,45 млн, да и тот уже закончился, так что через обмен получили, скорее, права на голкипера (у него статус ОСА). Предлагать серьёзные деньги парню с коэффициентом надёжности 3,12 и 87% отражённых бросков точно не станут, не надо удивляться и дальнейшим трейдам. На данный момент среди конкурентов Ахтямова остаётся разве что Энтони Столарз, да и его претендентом на «Везину» не назовёшь.

В итоге уже через сезон Артур, в которого не верил вообще никто, может стать стартовым вратарём самого дорогого клуба мира. Один кубок для «Торонто» Ахтямов уже принёс, выиграет с «Мэйпл Лифс» – станет настоящей иконой. Как вам сюжет?