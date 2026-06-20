Чемпиона КХЛ атакуют оффершитами! Как будет вести себя «Локомотив»?

«Локомотив» некрасиво поступил с моим игроком. Они обозначили позицию, что сделают оффершит, но в последний момент, даже когда мы пошли навстречу по финансам, просто отказались… Это непрофессионально. Я сотрудничал с «Локомотивом» более 25 лет и раньше такое не замечал. То, что руководители клуба так некрасиво себя повели, стало для меня неприятным шоком. Взять свои слова обратно — это очень плохо для репутации. Это не похоже на [президента «Локомотива»] Юрия Яковлева, но это его решение, и ему с этим жить», — ярко выступил недавно в прессе агент Шуми Бабаев.

А о чём вообще речь? Дело в том, что чуть больше двух недель назад начали ходить слухи, что Владислав Фирстов почти гарантированно сменит клубную прописку, перейдя из «Торпедо» в «Локомотив». Вопрос оставался только в том, каким образом: через обмен или оффершит?

Полная цитата Шуми Бабаева о ситуации с Фирстовым: «Локомотив» поступил некрасиво, это стало шоком». Бабаев — о ситуации с Фирстовым

Но тут неожиданно медиапространство потрясают две новости (одна из них неофициальная), которые идут одна за другой, а время измеряется не днями и часами, а минутами – «Торпедо» делает оффершит нападающему «Локомотива» Александру Волкову, а ярославцы выходят из потенциальной сделки по Фирстову, хотя начало переговоров по нему инициировали сами.

«Локомотив» через несколько дней повторил контрактное предложение «Торпедо» по Волкову и тут же отправил его в аренду во Владивосток. Что это было? Как можно охарактеризовать данную ситуацию?

Александр Волков в финальной серии Кубка Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вариантов можно перебрать множество, однако остановимся на двух. Первый – «Локомотиву» не понравилась менеджментская дерзость «Торпедо», и ярославцы из принципа вышли из сделки и отправили форварда в другой клуб, параллельно отказавшись от сделки по Фирстову.

Второй – это никак не взаимосвязанные истории. Допустим, от Фирстова отказались по той причине, что он больше не нужен, а Волкова отправили на Дальний Восток через аренду, чтобы сохранить на него права.

Но, как бы то ни было, «Локомотив» продолжают атаковать оффершитами – три дня назад контрактное предложение форварду Даниилу Тесанову отправил «Трактор», и тот его принял. У ярославцев осталось четыре дня, чтобы повторить его либо отпустить в другой клуб и получить компенсацию.

Пока чемпион КХЛ переваривал второй оффершит, тут же прилетел третий – на этот раз «Сибирь» сделала попытку заполучить нападающего Степана Никулина.

Вообще, оффершит – хороший способ заполучить игрока, с которым действующий клуб не успевает заключить контракт. Этакие ростки рыночной конкуренции. В случае с «Локомотивом», чья система перенасыщена молодыми талантами вкупе с отсутствием команды ВХЛ, такие предложения логично летят чаще, потому что всем места в основе банально не хватает, ведь заявка не резиновая.

При Никитине Тесанов был игроком основного состава, однако подняться выше четвёртой тройки никак не удавалось – игровое время варьировалось в районе 10 минут, а больше 13 очков за регулярку форвард и не набирал. Зато он был крайне хорош в силовой борьбе, на одном отрезке карьеры Даниил хитовал соперников на уровне топовых чеккеров КХЛ.

Никулин в такой узкой роли не застревал, ещё три года назад Степан в первом полном сезоне в лиге набрал 33 очка и играл почти 15 минут за встречу. Символично, что единственный в кахаэловской карьере хет-трик он сделал именно в ворота «Сибири», не дав Новосибирску выиграть важнейший матч в борьбе за плей-офф. Сибиряки в итоге мимо него тогда и пролетели.

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Каких действий стоит ждать от «Локомотива», ведь «Трактор» и «Сибирь» не являются конкурентами ярославцев ни по географическому расположению, ни по борьбе за место в топе конференции? Да и таких бурных взаимоотношений, как с тем же «Торпедо», ни у челябинцев, ни у новосибирцев с Ярославлем нет.

Кажется, что рассчитывать на успех «Трактору» и «Сибири» не придётся, для этого есть две весомые причины.

Первую зовут Дмитрий Квартальнов. Тренер на уровне КХЛ давно доказал, что способен раскрывать молодых игроков, давать им игровое время, значимые роли. Так было в каждой команде Дмитрия Вячеславовича, начиная с Череповца и заканчивая Минском. В таких условиях избавляться от плодов своей системы «Локомотив» вряд ли будет.

Дмитрий Квартальнов во времена работы главным тренером «Локомотива» Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Вторая причина является более весомой, никак при этом не завися от первой. «Локомотив» трепетно относится к своим воспитанникам и просто так расставаться с ними точно не будет. Под «просто так» подпадает и условная денежная единица, которая в случае, если ярославцы не повторят предложение, отправится на счёт клуба.

Не просто так разговоры о драфте в последнее время категорично рубятся именно ярославским клубом, который прямо говорит, что не собирается выращивать игроков для других команд и потенциальная (хорошая) денежная компенсация их никак не интересует. «Локомотив», как мы давно поняли, не является условным нидерландским «Аяксом», который ставит на поток выращивание футболистов, а потом за миллионы евро продаёт их в другие клубы.

Тот же кейс с Лихачёвым является довольно показательным. Ярославль годами ни в какую не хотел отпускать ненужного клубу игрока, хотя желающие в определённый момент выстраивались в очередь – только аренда, ничего больше. Ярослав дважды съездил в «Амур», один раз – в «Куньлунь». А сейчас, когда, как казалось, с Хабаровском уже договорились о переходе и компенсации, всё резко затихло. И уверенности, что Лихачёв начнёт сезон на Дальнем Востоке, уже нет.