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Локомотив получил три оффершита за межсезонье КХЛ, как будут на это реагировать ярославцы, Волков, Тесанов, Никулин

Чемпиона КХЛ атакуют оффершитами! Как будет вести себя «Локомотив»?
Максим Макаров
Чемпиона КХЛ атакуют оффершитами!
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Едва ли ярославцы отпустят хотя бы одного игрока.

«Локомотив» некрасиво поступил с моим игроком. Они обозначили позицию, что сделают оффершит, но в последний момент, даже когда мы пошли навстречу по финансам, просто отказались… Это непрофессионально. Я сотрудничал с «Локомотивом» более 25 лет и раньше такое не замечал. То, что руководители клуба так некрасиво себя повели, стало для меня неприятным шоком. Взять свои слова обратно — это очень плохо для репутации. Это не похоже на [президента «Локомотива»] Юрия Яковлева, но это его решение, и ему с этим жить», — ярко выступил недавно в прессе агент Шуми Бабаев.

А о чём вообще речь? Дело в том, что чуть больше двух недель назад начали ходить слухи, что Владислав Фирстов почти гарантированно сменит клубную прописку, перейдя из «Торпедо» в «Локомотив». Вопрос оставался только в том, каким образом: через обмен или оффершит?

Полная цитата Шуми Бабаева о ситуации с Фирстовым:
«Локомотив» поступил некрасиво, это стало шоком». Бабаев — о ситуации с Фирстовым

Но тут неожиданно медиапространство потрясают две новости (одна из них неофициальная), которые идут одна за другой, а время измеряется не днями и часами, а минутами – «Торпедо» делает оффершит нападающему «Локомотива» Александру Волкову, а ярославцы выходят из потенциальной сделки по Фирстову, хотя начало переговоров по нему инициировали сами.

«Локомотив» через несколько дней повторил контрактное предложение «Торпедо» по Волкову и тут же отправил его в аренду во Владивосток. Что это было? Как можно охарактеризовать данную ситуацию?

Александр Волков в финальной серии Кубка Гагарина

Александр Волков в финальной серии Кубка Гагарина

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вариантов можно перебрать множество, однако остановимся на двух. Первый – «Локомотиву» не понравилась менеджментская дерзость «Торпедо», и ярославцы из принципа вышли из сделки и отправили форварда в другой клуб, параллельно отказавшись от сделки по Фирстову.

Второй – это никак не взаимосвязанные истории. Допустим, от Фирстова отказались по той причине, что он больше не нужен, а Волкова отправили на Дальний Восток через аренду, чтобы сохранить на него права.

Но, как бы то ни было, «Локомотив» продолжают атаковать оффершитами – три дня назад контрактное предложение форварду Даниилу Тесанову отправил «Трактор», и тот его принял. У ярославцев осталось четыре дня, чтобы повторить его либо отпустить в другой клуб и получить компенсацию.

Пока чемпион КХЛ переваривал второй оффершит, тут же прилетел третий – на этот раз «Сибирь» сделала попытку заполучить нападающего Степана Никулина.

Вообще, оффершит – хороший способ заполучить игрока, с которым действующий клуб не успевает заключить контракт. Этакие ростки рыночной конкуренции. В случае с «Локомотивом», чья система перенасыщена молодыми талантами вкупе с отсутствием команды ВХЛ, такие предложения логично летят чаще, потому что всем места в основе банально не хватает, ведь заявка не резиновая.

При Никитине Тесанов был игроком основного состава, однако подняться выше четвёртой тройки никак не удавалось – игровое время варьировалось в районе 10 минут, а больше 13 очков за регулярку форвард и не набирал. Зато он был крайне хорош в силовой борьбе, на одном отрезке карьеры Даниил хитовал соперников на уровне топовых чеккеров КХЛ.

Никулин в такой узкой роли не застревал, ещё три года назад Степан в первом полном сезоне в лиге набрал 33 очка и играл почти 15 минут за встречу. Символично, что единственный в кахаэловской карьере хет-трик он сделал именно в ворота «Сибири», не дав Новосибирску выиграть важнейший матч в борьбе за плей-офф. Сибиряки в итоге мимо него тогда и пролетели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Каких действий стоит ждать от «Локомотива», ведь «Трактор» и «Сибирь» не являются конкурентами ярославцев ни по географическому расположению, ни по борьбе за место в топе конференции? Да и таких бурных взаимоотношений, как с тем же «Торпедо», ни у челябинцев, ни у новосибирцев с Ярославлем нет.

Кажется, что рассчитывать на успех «Трактору» и «Сибири» не придётся, для этого есть две весомые причины.

Первую зовут Дмитрий Квартальнов. Тренер на уровне КХЛ давно доказал, что способен раскрывать молодых игроков, давать им игровое время, значимые роли. Так было в каждой команде Дмитрия Вячеславовича, начиная с Череповца и заканчивая Минском. В таких условиях избавляться от плодов своей системы «Локомотив» вряд ли будет.

Дмитрий Квартальнов во времена работы главным тренером «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов во времена работы главным тренером «Локомотива»

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Вторая причина является более весомой, никак при этом не завися от первой. «Локомотив» трепетно относится к своим воспитанникам и просто так расставаться с ними точно не будет. Под «просто так» подпадает и условная денежная единица, которая в случае, если ярославцы не повторят предложение, отправится на счёт клуба.

Не просто так разговоры о драфте в последнее время категорично рубятся именно ярославским клубом, который прямо говорит, что не собирается выращивать игроков для других команд и потенциальная (хорошая) денежная компенсация их никак не интересует. «Локомотив», как мы давно поняли, не является условным нидерландским «Аяксом», который ставит на поток выращивание футболистов, а потом за миллионы евро продаёт их в другие клубы.

Тот же кейс с Лихачёвым является довольно показательным. Ярославль годами ни в какую не хотел отпускать ненужного клубу игрока, хотя желающие в определённый момент выстраивались в очередь – только аренда, ничего больше. Ярослав дважды съездил в «Амур», один раз – в «Куньлунь». А сейчас, когда, как казалось, с Хабаровском уже договорились о переходе и компенсации, всё резко затихло. И уверенности, что Лихачёв начнёт сезон на Дальнем Востоке, уже нет.

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