Капитан Серьёзность, который выиграл всё. Джонатан Тэйвз завершил карьеру в 38 лет

Наверное, это должно было произойти даже раньше – морально многие были готовы к такому ещё года два назад, когда он пропустил целый сезон из-за редкого случая проблем со здоровьем. В таких случаях, особенно в его возрасте, термин «приостановка карьеры» фактически означает её окончание – вернуться после бессрочного отпуска удаётся далеко не всем.

Из похожих свежих случаев на ум приходит разве что Габриэль Ландеског – но капитан «Колорадо», во-первых, и возрастом помоложе, и ситуация, из-за которой он выбыл из строя на три года, всё-таки отличается, пусть её и сложно назвать менее серьёзной.

И всё-таки Джонатан Тэйвз повесил коньки на гвоздь.

Нельзя сказать, что его возвращение в большой хоккей спустя два года после взятой им паузы получилось триумфальным, однако сам факт не может не вызывать уважения – канадский форвард, которого без тени сомнения можно назвать легендой НХЛ, прошёл через многое, чтобы вновь выйти на лёд в условиях наивысшей конкуренции в этом виде спорта.

«Очевидно, последние несколько лет были чрезвычайно трудными. Поэтому, думаю, в каком-то смысле чувствую себя готовым к этому моменту. Нервничаю больше, чем думал, но этот переход – сложная задача для любого игрока, который уходит из спорта. Когда немного погружаешься в неизвестность после того, как вся твоя жизнь была структурирована и предсказуема из года в год, это непросто.

Иногда ловлю себя на мысли, что хотел бы, чтобы всё сложилось иначе, чтобы я мог завершить свою карьеру на другой ноте за последние пять лет, но, честно говоря, я благодарен за трудности и опыт, который получил. Как ни парадоксально, чувствую, что узнал о себе и о жизни гораздо больше в трудные моменты, чем когда моя карьера была на пике», – так прокомментировал своё решение сам Тэйвз.

Уходить из хоккея он может с высоко поднятой головой – за свою карьеру Джонатан выиграл практически всё, о чём только можно мечтать. Если говорить о командных титулах, то ему покорились все главные – уже в 22 года форвард стал самым молодым в истории членом «Тройного золотого клуба».

Джонатан Тэйвз на чемпионате мира — 2007 Фото: Bongarts/Getty Images

Путь туда для Тэйвза начался ещё до дебюта в НХЛ – в 2007-м задрафтованный годом ранее под общим третьим номером нападающий попал в состав сборной Канады на чемпионат мира. В Россию он приехал в качестве победителя МЧМ и повторил успех уже среди взрослых игроков – семь очков в девяти матчах помогли «кленовым» взять золото, а самому Джонатану – стать первым канадцем, который в один год смог победить и на МЧМ, и на ЧМ.

Уже через несколько месяцев Тэйвз дебютировал в основе «Чикаго» и уже с первой смены дал понять, что его путь в Городе Ветров может стать чем-то великим. Именно тогда зародилась связка, которая впоследствии станет легендарной – Джонатан забросил свою первую шайбу в НХЛ первым же броском, а одним из её соавторов оказался не кто иной, как Патрик Кейн, которого «ястребы» в июне выбрали под первым номером.

В их первом сезоне в элите «Блэкхоукс» не смогли добиться больших успехов, в пятый раз подряд не попав в плей-офф. Но именно тогда был заложен фундамент будущих побед клуба – перед регуляркой-2008/2009 организация назначила Тэйвза капитаном (самым молодым в истории «Чикаго»), сделала несколько больших подписаний, а также пригласила на роль скаута Джоэля Кенневилля.

В этом амплуа Тренер Q находился совсем недолго – уже в октябре 2008-го он стал главным тренером «ястребов» и повёл команду к одному из величайших периодов в современной истории лиги. Тэйвз вместе с Кейном и рядом других звёздных игроков находились в авангарде того состава – если в 2009-м они остановились в шаге от финала, то уже через год впервые с 1961 года смогли привезти Кубок Стэнли в крупнейший город штата Иллинойс.

2010 год вообще стал, пожалуй, наиболее успешным в карьере Джонатана – ещё до первого чемпионства в НХЛ он помог сборной Канады выиграть золото на домашней Олимпиаде в Ванкувере и был признан лучшим нападающим турнира. А по итогам триумфального плей-офф с «Чикаго» стал самым результативным игроком команды и обладателем «Конн Смайт Трофи» – приза наиболее ценному хоккеисту Кубка Стэнли.

Вдобавок к этому Тэйвз в первый и единственный раз в карьере был признан лучшим нападающим оборонительного плана – в эпоху, когда в НХЛ начинал доминировать рекордсмен по количеству «Селке» Патрис Бержерон, выигравший этот приз за год до Джонатана и бравший его в течение следующих двух лет после, получить такую награду было особенно ценно.

Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн Фото: Ben Hider/Getty Images

Впрочем, любой игрок скажет вам, что предпочтёт командные трофеи индивидуальным. И если из последних в коллекции Тэйвза оказался только приз имени Марка Мессье, то среди первых в НХЛ появились ещё два – вместе с Кейном, а также Данканом Китом, Брентом Сибруком, Марианом Госсой, Патриком Шарпом и Никласом Яльмарссоном Джонатан стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

И пусть официально это нигде не задокументировано – а на сайте ИИХФ есть отдельная страница, посвящённая таким командам, – многие считают тот «Чикаго» династией. Три трофея за шесть сезонов в XXI веке больше не удавалось выигрывать никому – и именно Тэйвз был капитаном, который привёл «Блэкхоукс» к этому достижению.

Из главных героев «ястребов» Джонатан покинул команду последним – пусть и немногим, но всё-таки позже Кейна, который незадолго до приостановки Тэйвзом карьеры был обменян в «Рейнджерс» и больше в Чикаго не возвращался.

В сборной Канады легенда «Чикаго» перестал появляться ещё раньше – его последней игрой в свитере с кленовым листом на груди стал второй матч финала Кубка мира – 2016. И в нём Джонатан тоже сказал своё слово, ассистировав Брэду Маршану на победный гол в меньшинстве за 44 секунды до конца основного времени.

Джонатан Тэйвз с Кубком мира — 2016 Фото: World Cup of Hockey via Getty Images

Практически каждый визит Тэйвза в расположение сборной был успешным – будь то сборная U18, U20 или же взрослая команда, восемь из девяти турниров стали для Джонатана и «кленовых» победными. А идеальный рекорд ему испортили Илья Ковальчук и сборная России в том самом Квебеке в 2008-м.

Однако даже без победы на том чемпионате мира карьера Тэйвза получилась выдающейся. И, естественно, «Блэкхоукс» не могли не проводить свою легенду тёплым сообщением: «Когда Джонатан Тэйвз только прибыл в Чикаго, эта франшиза всё ещё искала свой путь обратно [на вершину]. Мы назначили его капитаном, когда ему было всего 20 лет.

Спрос с него был большим для любого человека его возраста, но он принял эту роль со всей необходимой серьёзностью. На протяжении следующих 15 лет он был сердцебиением «Блэкхоукс», вернув эту гордую организацию на вершину хоккейного мира и дав целому поколению болельщиков повод снова влюбиться в эту команду.

Он вёл своим примером, неся капитанскую ответственность со скромностью, добросовестностью и упорством. Он был самым серьёзным бойцом, за которого когда-либо болел этот город. Он никогда, никогда не хотел быть переигранным и заработал уважение одноклубников, соперников, тренеров и болельщиков благодаря своему отношению к игре.

Слова главного партнёра Тэйвза: Патрик Кейн высказался о завершении карьеры Джонатана Тэйвза

Но его прозвище Капитан Серьёзность рассказывает только половину истории. Он был серьёзно щедр, предоставляя свои время и ресурсы местному сообществу, зачастую в те моменты, когда это не снимала ни одна камера. Он был серьёзно вовлечён в работу с молодыми хоккеистами, которые ориентировались на него, и серьёзно посвящал себя болельщикам, которые приходили в «Юнайтед-центр», чтобы посмотреть на его игру. Он никогда не воспринимал это как должное и относился к людям этого города, будто они важны, потому что для него они всегда были и всегда будут.

В то время как его карьера подошла к концу, место Джонатана в истории «Блэкхоукс» – в истории хоккея – будет обсуждаться до тех пор, пока играют в хоккей.

Джонатан, от лица всех нас здесь в «Чикаго Блэкхоукс», наших болельщиков и города, которому ты так много дал: поздравляем с невероятным приключением и действительно выдающейся карьерой. Спасибо, Серьёзно», – гласит заявление владельца клуба Дэнни Виртца.

Последний сезон в своей игровой карьере Тэйвз решил провести в родном городе – Виннипеге. 82 встречи в свитере «Джетс» не получились триумфальными, но позволили на мажорной – относительно состояния Джонатана ещё пару лет назад – ноте уйти на пенсию будущему члену Зала славы.