«Каролина» отпраздновала чемпионство на параде с флагом России. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 июня 2026 года.

Российские хоккеисты «Каролины» принесли флаги РФ на чемпионский парад

Российские хоккеисты «Каролины Харрикейнз» принесли на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли — 2026 флаги России. Мероприятие проходит в городе Роли (Северная Каролина, США), его трансляцию ведёт телеканал WRAL. На кадрах с автобусом видно, что хоккеисты вывесили на нём российский флаг.

Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Пётр Кочетков.

Когда хоккеисты «Харрикейнз» вышли на сцену, Кочетков обернулся флагом России.

В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 «Харрикейнз» обыграли «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в серии из шести матчей.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея на своём сайте не упомянула российских игроков в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.

Генеральный директор «Салавата Юлаева» объяснил уход форварда Евгения Кузнецова из клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

– Почему вы не продлили Евгения Кузнецова на следующий сезон?

– В конце сезона мы собрались с тренерским штабом и решили, что у нас должна быть быстрая команда. Мы не можем Евгению ставить такие условия, когда мы можем предложить ему отдохнуть. Он не тот человек, не такого масштаба игрок. Молодому игроку мы могли бы сказать: «Ты здесь подожди, паузу выдержи».

Возникала бы проблема. Мы не можем ему гарантировать, что он будет играть в каждом матче. Мы знаем, что, даже если он будет в форме, не совсем будет успевать под тот темп игры, который транслирует наш штаб.

Когда мы не можем [на] 100% использовать игрока такого масштаба, мы не будем ничего ему портить. Думаем, что, может быть, он в другой команде найдёт своё место и точно будет играть все матчи, — заявил Баширов в программе КХЛ «На связи».

«Локомотив» поступил некрасиво, это стало шоком». Бабаев — о ситуации с Фирстовым

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Владислава Фирстова, объяснил ситуацию вокруг хоккеиста. Ранее сообщалось, что нападающий перейдёт в «Локомотив», но ярославский клуб отказался от оффершита (предложение игроку в статусе ограниченно свободного агента). В итоге Фирстов подписал новый контракт с «Торпедо».

— «Локомотив» некрасиво поступил с моим игроком. Они обозначили позицию, что сделают оффершит Фирстову, но в последний момент, даже когда мы пошли навстречу по финансам, просто отказались. Хорошо, что руководители «Торпедо» необидчивые, а в другом клубе могли бы обидеться и сказать: «Ты нам не нужен». В Нижнем Новгороде руководители и тренеры повели себя по-спортивному, за что им благодарность, и сказали: «Он нам нужен, ничего не поменялось. Мало ли что бывает». Мы нашли точки соприкосновения, и всё в порядке — он остался в «Торпедо». В Нижнем Новгороде до самого конца вели себя суперпорядочно, не всегда такое встретишь в клубах. Они не встают в позицию, как некоторые другие команды. А в случае «Локомотива» другие игроки задумаются, доверять ли тому, что говорят в Ярославле.

— «Локомотив» как-то объяснил своё решение?

— Нет. Как я понимаю, у них свои дела с «Торпедо» и какие-то внутренние обиды. Это непрофессионально. Я сотрудничал с «Локомотивом» более 25 лет и раньше такое не замечал. То, что руководители клуба так некрасиво себя повели, стало для меня неприятным шоком. Взять свои слова обратно — это очень плохо для репутации. Это не похоже на [президента «Локомотива»] Юрия Яковлева, но это его решение, и ему с этим жить, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Вратарь сборной Норвегии Хёукеланн подпишет контракт с «Трактором»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн подпишет двухлетний контракт с «Трактором». В ближайшее время об этом объявят официально.

Отметим, что на завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

Анвар Гатиятулин рассказал, кто может покинуть тренерский штаб «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос, кто из специалистов может покинуть казанский клуб.

— Пауза после окончания финала и до вашего подписания контракта затянулась на несколько недель. Формальность или шло обсуждение деталей?

— Обычный процесс согласования всех деталей. Как моих, так и помощников.

— Пока клуб объявил только вас и Дениса Ячменёва – штаб остаётся в полном составе?

— Пока есть вопрос только по Константину Шафранову. С хоккеем не связано. Остальные тренеры точно продолжат работу. Важно было сохранить штаб, так как мы за два сезона продвинулись именно в плане совместной работы по тем принципам, которые у меня сформировались.

— Какие у вас требования к ассистентам?

— Коммуникация внутри штаба, зоны ответственности, контакт с игроками. Считаю, что сейчас наше взаимопонимание вышло на принципиально другой уровень, чем в начале работы. Надо учитывать, что в штабе работают специалисты с опытом работы главным тренером, пусть и не на уровне КХЛ. Здесь важно, что я сам работал ассистентом в СКА и сборной России уже после полуфинала с «Трактором». Поэтому есть представление, как оптимальнее выстраивать процесс так, чтобы помощники, образно говоря, не пили кофе в тренерской, а были всесторонне вовлечены. Это современные требования. Например, я ездил в Северную Америку изучать, как устроена работа в НХЛ, и Род Бриндамор, и Рик Токкет, и Питер Дебур делали акцент на этом моменте, – сказал Гатиятулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

«Шанхайские Драконы» подписали однолетний контракт с канадским форвардом Бреттом Мюрреем

«Шанхайские Драконы» подписали контракт на один год с 27-летним канадским нападающим Бреттом Мюрреем. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба в телеграм-канале.

«Тот случай, когда хоккеист добавит нашей команде как «мускулов», так и мастерства. Мюррей ростом почти под 2 м, весом более 100 кг – это типичный силовой форвард, который бьёт в тело, даёт партнёрам преимущество на пятаке. Выигрывает единоборства, прессингует соперника в углах. И в то же время Бретт хорошо обращается с шайбой, может разогнать атаку, забить и отдать. Лидер по духу, своим примером он ведёт команду за собой в каждом матче», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

В Северной Америке форвард выступал в АХЛ за «Рочестер Американс», в НХЛ – за «Баффало Сэйбрз». За 395 матчей в Американской хоккейной лиге он набрал 223 (108+115) очка. Сезон-2025/2026 Мюррей провёл в Германии, в «Нюрнберг Айс Тайгерс». На его счету 40 встреч, 17 шайб и 16 передач.