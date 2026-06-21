У Хенрика Хёукеланна были варианты в Европе и Северной Америке, но он выбрал Россию.

В КХЛ едет лучший вратарь чемпионата мира. Что ждать от него в «Тракторе»?

Накануне мы сообщили, что вратарь сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн подпишет двухлетний контракт с «Трактором». В ближайшее время об этом объявят официально.

Отметим, что на завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

В нынешней непростой мировой обстановке заманить чистокровного европейца в Россию можно только благодаря серьёзным усилиям. Но в «Тракторе» всегда умели делать солидные и заманчивые предложения, в этом плане челябинцы точно одни из лидеров лиги. Видна хорошая работа генерального менеджера уральцев Алексея Волкова, который и стал главным инициатором приглашения Хёукеланна в клуб.

Скажем откровенно: на Николаеве, Мыльникове или Шерстнёве весь сезон явно не выехать. Мыльников, ко всему прочему, подвержен травмам и часто находится на больничном. Значит, задача поиска первого номера — сильного и надёжного голкипера — была одной из наиболее приоритетных для Волкова. И он с ней более чем достойно справился. Тем более что на Хёукеланна, по моей информации, претендовали сразу несколько топ-клубов КХЛ. Кроме того, у Хенрика были варианты продолжения карьеры как в европейских чемпионатах, так и за океаном. Однако выиграть борьбу за норвежца получилось именно у «Трактора».

ХЕНРИК ХЁУКЕЛАНН В СБОРНОЙ НОРВЕГИИ Фото: Monika Majer/Getty Images

Да, у Волкова, который сам в прошлом являлся вратарём, случались ошибки с приглашением голкиперов, которые менеджер честно признавал. Так, например, в прошлом сезоне в «Тракторе» провалился Крис Дриджер, над которым в КХЛ не подшучивал только ленивый. Но канадец изначально был котом в мешке: никто о нём толком ничего не знал.

В отличие от Дриджера, Хёукеланн находился на виду: недавний чемпионат мира можно было смотреть в свободном доступе по федеральному спортивному ТВ, а игра всей сборной Норвегии была как на ладони. Хенрик произвёл очень солидное впечатление и проявил себя как настоящий лидер команды.

Будем надеяться, что и в КХЛ он заявит о себе лучшим образом. Главное — адаптироваться к новому для себя городу и реалиям, а также сработаться с новоиспечённым главным тренером «Трактора» американцем Скоттом Гордоном. Вряд ли здесь возникнут какие-то проблемы.