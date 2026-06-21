Собака на сене, или синдром Плюшкина. «Локомотив» слишком циничен со своими игроками?

Ярославль не желает расставаться со своими парнями ни при каких условиях, и это довольно пугающая ситуация.

Хоккеист — это в первую очередь человек или актив?

Вопрос, который каждый сезон (и особенно каждое межсезонье) в том или ином виде всплывает в умах всех, кто связан с хоккеем. Ну, или почти всех. А главное — ответ на него зависит от множества разных факторов — кто отвечает, работает ли человек в этой сфере, знаком ли с игроками лично, как себя ведёт его любимый клуб. А кто-то и вовсе скажет, что одна характеристика не может существовать без другой.

Каждое мнение имеет право на существование. Но, конечно, хочется получить какой-то более универсальный ответ.

И прямо сейчас появился очередной повод поговорить на эту тему.

На днях бывший хоккеист, а ныне менеджер по молодёжному резерву «Торпедо» Алексей Потапов в программе «На связи» довольно жёстко высказался о «Локомотиве».

«У Ярославля огромное количество выпускников, которые могут усилить любую команду. Давайте возьмём Лихачёва — парень третий-четвёртый год подряд отправляется в аренду и на первых ролях играет. Но Ярославлю не подходит. Зарабатывайте на нём, продайте, обменяйте, это ваш актив. В молодёжной команде даже есть игроки, которые в будущем могут играть в НХЛ. Поменяйте Лихачёва, заработайте денег и наберите вот этих вот мальков и растите их дальше.

С точки зрения логики я вообще «Локомотив» не понимаю. Они лучше никуда не отдадут, оставят у себя, и большое количество ребят просто отправляются в любительские хоккейные лиги, в Венгрию, в Румынию и так далее. [Собака на сене это называется]. Можно это так назвать. Ни себе ни людям. Несколько клубов есть такие. Но в то же самое время 17 своих воспитанников в составе. Кто что может сказать?» — сказал Потапов.

Алексей Потапов Фото: РИА Новости

И ведь действительно, «Локомотив» слишком ценит свою школу и не особо-то любит отдавать своих воспитанников. И это палка о двух концах.

С одной стороны, железнодорожники хоть и ведут себя довольно цинично, но имеют на то полное право. Они вкладывались в этих парней и могут вести себя со своими активами, как захотят.

Это может звучать неприглядно, но ведь «Локомотив» во многом благодаря своим воспитанникам три раза за три сезона играл в финале, взяв два подряд Кубка Гагарина. Сохранив практически всех хоккеистов после первой победы, ярославцы выиграли во второй раз. И свои ребята в этих успехах действительно сыграли важнейшую роль.

То есть тактика «Локомотива» как будто работает.

Плюс нельзя забывать, что у Ярославля одна из сильнейших хоккейных школ в России — если не сильнейшая. Молодёжная команда регулярно поставляет новые таланты, а попутно ещё и добивается успехов в МХЛ. С сезона-2015/2016 «Локо» четыре раза выигрывал Кубок Харламова, ещё дважды терпел неудачу в финале и брал одну бронзу. За последние 11 сезонов, один из которых не был завершён, семь медалей и четыре чемпионства — это мощнейший показатель.

С другой стороны, очевидно, что места в основной команде на всех не хватит. Даже если играть одними воспитанниками. А ведь в составе, конечно же, есть не только они.

При этом «Локомотив» не спешит расставаться хоть с кем-то.

В ходе сезона-2025/2026 в СМИ не раз появлялась информация, что на тот момент главный тренер железнодорожников Боб Хартли хотел усилить состав — и ему, заслуженному специалисту, не дали этого сделать, потому что… да, в клубе не желали отдавать своих хоккеистов.

И уже в это межсезонье произошло несколько занимательных ситуаций.

Прежде всего сразу несколько игроков «Локомотива» получили оффершиты. Подробнее об этом расписал мой коллега, и всё же хотелось бы подробнее остановиться на паре моментов.

Одним из тех, по кому прилетел оффершит, стал Степан Никулин. Имя, пожалуй, не особо известное для широкой публики, но, между прочим, этот нападающий в своё время подавал большие надежды. В сезоне-2020/2021 Никулин завершил плей-офф МХЛ лучшим бомбардиром розыгрыша, оказавшегося для «Локо» «серебряным», был признан MVP сезона, а также разделил лидерство в гонке бомбардиров той регулярки со своим одноклубником. Кем же был этот одноклубник? Момент для удивления — им был Руслан Абросимов. В завершившемся сезоне КХЛ нападающий стал настоящим открытием, вошёл в топ-11 лучших снайперов чемпионата и финишировал лучшим бомбардиром «Северстали».

А что Никулин? Степан сыграл всего в 29 матчах регулярки за «Локомотив», набрав четыре очка за передачи, а в плей-офф оказался в заявке ярославцев лишь на одну встречу. Вот и всё.

Понятно, что сравнивать отдельных игроков не особо корректно, потому что никогда нельзя понять, где реальный потолок того или иного парня, да и Абросимов не сразу стал звездой, однако это всё равно довольно показательная история, как доверие и практика могут помочь раскрыть потенциал. Всё-таки парни начинали вместе — а Степан котировался даже получше.

Степан Никулин / Руслан Абросимов Фото: «Чемпионат»

Конечно, в «Локомотиве» Никулину периодически давали играть, но, конечно, не так, как тому же Абросимову. При этом его никуда не отдавали, сохраняя в команде. Как итог: очевидный регресс и нераскрытый (хочется верить, что всего лишь на данный момент) потенциал.

Похожая ситуация и с Ярославом Лихачёвым. В сезоне-2021/2022 нападающий стал MVP сезона, вторым бомбардиром плей-офф (хотя «Локо» выбыл уже во втором раунде!) и третьим бомбардиром регулярного чемпионата. И тогда он набрал больше очков, чем такие люди, как Василий Атанасов, Никита Гребёнкин, Роман Канцеров.

Однако дальше были только один плюс-минус полноценный сезон в «Локомотиве» и целый ряд аренд — в «Амур», «Куньлунь» и снова в «Амур». Лихачёву — очевидно крайне способному хоккеисту — не дают играть за родную команду, но при этом и не отпускают в другой клуб, где он мог бы полноценно строить свою жизнь и карьеру. Всё-таки регулярные смены клубов, тем более исключительно в формате аренды — это не самая плодотворная почва для качественного прогресса.

И ещё один яркий пример — Александр Волков. Мой коллега уже расписал подробнее его историю, но если вкратце: форварда должны были отдать в «Торпедо» на полноценной основе, а в итоге отправили в аренду в «Адмирал».

И главное во всех этих историях — то, что «Локомотив» раздаёт своих хоккеистов в аренды явно не для того, чтобы те нормально прогрессировали. Волкову уже 23 года, Лихачёву в сентябре исполнится 25, а Никулину уже стукнула четверть века. Каждый из них уже взрослый мужчина. Но им приходится скитаться по клубам или сидеть в ротации (а то и в глухом запасе).

А теперь представьте, сколько более молодых воспитанников есть у «Локомотива», под чьим контролем в МХЛ не только «Локо», но ещё и «Локо-76».

И вот это уже заставляет серьёзно напрячься, потому что для клуба свои хоккеисты — это не просто не игроки, а словно уже даже и не активы. Это идея. Принцип.

ХК «Локомотив» с Кубком Гагарина Фото: РИА Новости

В «Локомотиве» словно идут на принцип и не хотят отказываться от того, что как будто принадлежит им. Как мы отмечали, этот циничный и абсолютно бизнесовый подход даёт свои плоды, но всё же во всём нужна мера. Раньше железнодорожники не возводили этот свой принцип в абсолют, а сейчас не готовы отпустить даже тех, кто уже очевидно перерос запас и скитание по арендам.

Появляется логичный вопрос: а зачем?

И в итоге, пытаясь найти ответ, неминуемо понимаешь, что это «собака на сене» очень хорошо описывает эту ситуацию. Или даже «синдром Плюшкина». Страсть к бессмысленному, а то и вредящему накопительству. Клубу эта стратегия — именно возведённая в абсолют — не поможет. В какой-то момент она и вовсе может неприятно аукнуться ярославцам.

Выходит, что хоккеисты для «Локомотива» — это уже не актив, потому что никакой прибыли они не получают с них — и, более того, те со временем теряют свою ценность, — и при этом не человек, потому что парням, которые им не нужны, не дают нормально жить, играть и развиваться.

И ведь в первую очередь страдают именно игроки.

Единственное, на что хочется надеяться, — что в клубе просто готовят почву для Дмитрия Квартальнова. Всё-таки этот тренер умеет работать с молодыми хоккеистами. Плюс, когда приходил Хартли, было понятно, что он — временное решение. А менять стратегию под человека, который пришёл всего на один сезон, нелогично. Дмитрий Вячеславович же рассматривается как специалист, который возглавит готовящуюся перестройку команды — костяк ведь рано или поздно распадётся, и именно Квартальнов будет строить на её основе новый проект. Поэтому логично дать ему посмотреть и проверить все активы.

Если дело в этом, то понять руководство «Локомотива» можно. В таком случае к осени-зиме мы увидим изменения в поведении клуба.

А если это всё-таки не связано с приходом Квартальнова, то… это будет просто синдромом Плюшкина, и непонятно, куда сие заведёт команду. Но, конечно, при таких раскладах ждать чего-то хорошего не придётся.

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