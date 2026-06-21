MVP плей-офф НХЛ не хочет завершать карьеру, «Флорида» сделала обмен. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 21 июня.

37-летний Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру после второго Кубка Стэнли

37-летний капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал заявил, что не планирует завершать карьеру после победы в Кубке Стэнли — 2026. Во время чемпионского парада журналист Кори Лавалетт спросил у канадца, не хочет ли он завершить карьеру на высокой ноте.

«Нет. Я хочу ещё один [Кубок Стэнли]», – приводит слова Стаала Лавалетт в социальной сети Х.

Нападающий был признан самым ценным игроком по итогам плей-офф НХЛ и получил «Конн Смайт Трофи». Он выиграл свой второй Кубок Стэнли спустя 17 лет после первого, что стало новым рекордом лиги. Контракт Стаала с кэпхитом $ 2,9 млн действует до завершения сезона-2026/2027.

«Флорида» обменяла нападающего Мэки Самоскевича в «Сиэтл»

«Флорида Пантерз» обменяла нападающего Мэки Самоскевича в «Сиэтл Кракен» на выбор в первом раунде драфта 2026 года (ранее принадлежавший «Тампа-Бэй Лайтнинг») и выбор во втором раунде драфта 2027 года.

Приобретённый выбор во втором раунде драфта 2027 года является условным и зависит от того, станет ли он более высоким выбором из двух других команд — «Виннипег» или «Коламбус».

Самоскевич был выбран «Флоридой» в первом раунде (24-й номер) в 2021 году. Форвард провёл 156 игр регулярного сезона за «Пантерз», набрав 63 очка (27 голов, 36 передач). В прошлом сезоне ограниченно свободный агент Самоскевич заработал $ 775 тыс., «Флориде» пришлось бы сделать квалификационное предложение в размере $ 813 750, чтобы продлить его контракт.

«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джейсоном Дикинсоном

«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с нападающим Джейсоном Дикинсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт подписан сроком на пять лет на общую сумму $ 20 млн с кэпхитом $ 4 млн.

30-летний нападающий набрал 17 очков (семь голов, 10 передач) в 64 встречах за «Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс» в этом сезоне, включая четыре очка (один гол, три передачи) в 17 играх за «Эдмонтон» после того, как был приобретён в результате обмена 4 марта.

Дикинсон набрал три очка (два гола, одна передача) в четырёх матчах плей-офф НХЛ. «Ойлерз» проиграли «Анахайм Дакс» в первом раунде Западной конференции в шести встречах.

Выбранный «Даллас Старз» в первом раунде под общим 29-м номером драфта НХЛ 2013 года Дикинсон набрал 172 очка (75 голов, 97 передач) в 566 играх регулярного сезона за «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз», а также 12 очков (семь голов, пять передач) в 44 матчах плей-офф.

«Шанхайские Драконы» подписали контракт c американским форвардом Дэвидом Ченом

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» подписал контракт на один год с 23-летним американским форвардом Дэвидом Ченом, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Последние четыре сезона Чен выступал в NCAA за команду Йельского университета, провёл 111 матчей, забросил 34 шайбы и отметился 40 результативными передачами. В 2026 году выиграл приз ассоциации студенческого спорта, присуждаемый студенту, добившемуся наилучших результатов одновременно в учёбе и спорте, это случилось впервые за всю историю Йельского университета.

«Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач. Дэвид — молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне. Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдаётся, может и побороться, и забросить. Серьёзно настроен сделать шаг вперёд в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.