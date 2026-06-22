Сделка года в НХЛ! «Оттава» обменяла капитана – братья Ткачук теперь вдвоём во «Флориде»

В ночь с 21 на 22 июня в Северной Америке произошёл громкий обмен, который многие журналисты уже успели окрестить как сделку года в Национальной хоккейной лиге. «Флорида Пантерз» провернула тот самый трюк, который в прошлом сезоне не удался «Нью-Джерси Дэвилз». Хорошо известно, что «дьяволы» рассчитывали заполучить Куинна Хьюза из «Ванкувер Кэнакс», чтобы американский защитник выступал за них вместе со своим братом Джеком. Но сделать это не получилось, тогда как руководство «Флориды» сегодня смогло выменять Брэди Ткачука из «Оттавы Сенаторз», воссоединив на своей территории семейный подряд, состоящий из двух олимпийских чемпионов. В новом сезоне Брэди и Мэттью Ткачуки будут вместе играть за «Пантерз».

В 2018 году Брэди был выбран «Оттавой» под четвёртым номером на драфте НХЛ. В том же году он дебютировал за «Сенаторз». В общей сложности американский форвард провёл за канадский клуб восемь сезонов и стал капитаном команды, вот только «Сенаторз» за это время так и не прошли дальше первого раунда плей-офф НХЛ. Причём первые шесть сезонов при Ткачуке-младшем «Оттава» и вовсе не пробивалась в плей-офф, а два последних раза их борьба за Кубок Стэнли прекращалась уже после стартового раунда. Так произошло и в 2026 году, когда «Сенаторз» в 1/8 финала всухую уступили будущему чемпиону НХЛ «Каролине Харрикейнз».

Наверняка Брэди в последние годы с определённой степенью лёгкой зависти посматривал в сторону своего старшего брата, который дважды подряд поднимал над головой Кубок Стэнли. Не секрет, что американского форварда не устраивала слабость его команды, потому слухи о подготовке обмена с участием Брэди ходили уже долгое время. Сообщалось, что по окончании минувшего сезона у Ткачука состоялся откровенный разговор с руководством «Оттавы». Обсуждалось его долгосрочное будущее в клубе и готовность продлить контракт после окончания действующего соглашения летом 2028 года.

Брэди Ткачук Фото: Steph Chambers/Getty Images

Судя по всему, ответ Ткачука заставил руководство «Оттавы» серьёзно задуматься и принять окончательное решение о расставании со своим капитаном. Как сообщают североамериканские инсайдеры, после дополнительных переговоров представители игрока ещё до драфт-комбайна передали канадскому клубу список из четырёх наиболее предпочтительных вариантов продолжения карьеры: «Каролина», «Флорида», «Миннесота» и «Вегас». Однако, по данным нескольких источников, главным желанием Брэди было играть вместе с братом Мэттью во «Флориде».

«По словам нескольких источников, предпочтение изначально отдавалось «Флориде», где он сможет играть с братом Мэттью. Поскольку у Брэди был пункт о запрете на обмен, у «Оттавы» было два варианта: оставить его или заключить максимально выгодную сделку. Они выбрали второй вариант – по сути, единственный. Дискуссия о будущем Ткачука была нескончаемым источником шума на рынке и в раздевалке», – сказано в сообщении Sportsnet.

Мэттью Ткачук Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В результате в обмен на 26-летнего нападающего канадский клуб получил два выбора в первом раунде драфта-2026 (девятый и 25‑й номера), выбор во втором раунде драфта-2027 и первый раунд драфта-2029, защищённый от попадания в топ-10.

«Это решение далось нам нелегко, но мы сделали то, что посчитали лучшим для долгосрочного будущего клуба. Теперь у нас есть свободное место под потолком зарплат и драфт-пики. Будем активно работать над улучшением нашего состава», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос.

В минувшем регулярном чемпионате Ткачук-младший набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, в плей-офф у него не было результативных действий в четырёх матчах. Его контракт со средней годовой зарплатой $ 8,2 млн действует до 30 июня 2028 года.

«Брэди — динамичный игрок и один из самых физически мощных и неуступчивых форвардов в лиге. Это проверенный лидер и именно тот тип хоккеиста, которого мы хотим видеть в нашей раздевалке. Он стремится делать лучше всех вокруг себя как на льду, так и за его пределами. Мы рады приветствовать Брэди в Южной Флориде и в нашей команде, поскольку продолжаем путь к завоеванию чемпионского титула», — сказал президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито.

Интересно, что несколько месяцев назад Мэттью и Брэди уже выступали вместе за одну команду. Они были игроками сборной США, которая стала олимпийским чемпионом на Играх в Италии. На олимпийском турнире братья Ткачуки набрали 11 очков на двоих. Мэттью отметился шестью результативными передачами, а Брэди забросил три шайбы и сделал два ассиста.

После воссоединения братьев Ткачуков главной головной болью для руководства «Пантерз» остаётся вратарский вопрос. Что будет дальше с Сергеем Бобровским? Журналист Эллиотт Фридман накануне сообщил новую информацию о будущем вратаря российского вратаря, чей контракт с клубом истекает 30 июня. В эфире программы NHL Tonight Фридман отметил, что вероятность сохранения Бобровского в составе «Пантерз» сейчас оценивается как крайне низкая, а сам голкипер, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов. Если «Флорида» и Боб не договорятся о новом контракте, тогда «Пантерз» придётся искать нового первого номера.