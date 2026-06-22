Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Овечкин, Сергачёв, Бучневич, Задоров, Михеев, Орлов — в топе игроков с самыми неэффективными контрактами в НХЛ в сезоне-2025/2026

Овечкин — худший в «Вашингтоне»! 7 россиян — в топе самых неэффективных контрактов НХЛ
Владимир Лаевский
Россияне в топе самых неэффективных контрактов НХЛ
Комментарии
В Америке назвали наиболее неплодотворные соглашения в каждом клубе лиги.

Сезон-2025/2026 в НХЛ официально завершён. Уже началось межсезонье, а вместе с ним и его главные атрибуты — обмены, подписания, попытки заглянуть в будущий сезон и подведение итогов сезона завершившегося.

Причём между этими атрибутами могут быть и пересечения. Один из их видов — анализ полезности — или бесполезности — контрактов хоккеистов.

Материалы по теме
«Все будут в шоке». 10 россиян в топе лучших игроков сезона НХЛ
«Все будут в шоке». 10 россиян в топе лучших игроков сезона НХЛ

Журналист The Athletic Харман Дайал подсчитал эффективность всех соглашений команд НХЛ в сезоне-2025/2026 и опубликовал список игроков с самыми неэффективными контрактами в каждом клубе лиге. Причём в топ попали сразу семь российских хоккеистов. А в одной команде НХЛ и вовсе не нашлось ни одного игрока с неэффективным контрактом.

Кто же попал в список и почему? Давайте разбираться.

Как составлялся топ?

Прежде чем перейти к самим спискам, разберёмся с методологией. Вот как сам топ составлялся:

— В качестве критерия оценки использовалась модель обозревателя The Athletic Дома Лущишина. Чистый рейтинг (Net Rating) предоставляет собой комплексный показатель эффективности, учитывающий такие факторы, как набранные очки, ведение игры, влияние на игру в обороне, заработанные удаления, заблокированные броски, вбрасывания, выступление в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — в какую сумму должен оцениваться вклад игрока, и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

— Это измерение касалось только влияния в регулярном чемпионате, результаты в плей-офф не учитывались.

«Каролина» с Кубком Стэнли

«Каролина» с Кубком Стэнли

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Игрок не считается «плохим», если он попал в этот список. Это просто означает, что он не совсем оправдал свой кэпхит в сезоне-2025/2026 — по крайней мере, с точки зрения статистики. В этой статье будет множество высококлассных игроков НХЛ, многие из них на самом деле очень хорошо играли в минувшей регулярке.

— В топ попали только те игроки, которые не оправдали свою зарплату более чем на $ 1 млн.

— Вратари не анализировались.

— В модели есть «слепые зоны», как и в любой статистической оценке — она не идеальна. Учитывая это, автор текста использовал модель, чтобы составить первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда удалял кого-либо из списка с неэффективными контрактами или корректировал расположение хоккеистов, если считал, что в оценке модели есть очевидный недостаток или «слепая зона».

— Игроки, пропустившие бо́льшую часть сезона, не были включены.

— Игроки, сменившие команды в середине сезона, также не учитывались.

«Анахайм»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Фрэнк Ватрано-9,1$ 4,571 млн2
Джейкоб Труба-1$ 8 млн0 (НСА)
Мэйсон Мактавиш-3,3$ 7 млн5
Алекс Киллорн-2,4$ 6,25 млн1
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

«Бостон»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Элиас Линдхольм0,2$ 7,75 млн5
Хампус Линдхольм0,8$ 6,5 млн4
Таннер Жанно-6,8$ 3,4 млн4
Никита Задоров-1,3$ 5 млн4

Элиас Линдхольм — надёжный двусторонний центрфорвард второго-третьего звена, но ему платят за игру на уровне парня первой тройки (25-е место по размеру зарплаты среди центров в сезоне-2025/2026), что является высокой планкой, которой он пока не смог достичь. 31-летний форвард не набирал 50 очков ни в одном из своих первых двух сезонов в «Бостоне», его плеймейкерские показатели также снизились.

После сезона-2024/2025, омрачённого травмами, возраст Хампуса Линдхольма даёт о себе знать, поскольку в прошлом чемпионате его игра была ближе к уровню защитника за $ 4,5 млн. Линдхольм по-прежнему способен играть во второй паре, но он не может в одиночку руководить высококлассной парой, как это было два-три года назад.

Таннер Жанно и Никита Задоров вызывают гораздо меньше опасений. Да, зарплаты обоих игроков несколько завышены по сравнению с их влиянием на игру, однако они по-прежнему являются способными ребятами, а их физическая сила и агрессивность — ценные неосязаемые качества.

Никита Задоров

Никита Задоров

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Баффало»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Джордан Гринвей-5,6$ 4 млн1
Оуэн Пауэр1,9$ 8,35 млн5
Боуэн Байрэм0,5$ 6,25 млн1
Джош Норрис5,5$ 7,95 млн4

«Калгари»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Джонатан Юбердо-0,2$ 10,5 млн5
Егор Шарангович-5,3$ 5,75 млн4
Мэтт Коронато-5,5$ 6,5 млн6
Кевин Баль-6,9$ 5,35 млн5

«Каролина»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Еспери Котканиеми-3,5$ 4,82 млн4
Материалы по теме
«Каролина» станет новой династией в НХЛ? Ресурсов точно хватит
«Каролина» станет новой династией в НХЛ? Ресурсов точно хватит

«Чикаго»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Андре Бураковски-7,5$ 5,5 млн1
Теуво Терявяйнен-6,7$ 5,4 млн1
Алекс Власик-7,9$ 4,6 млн4
Райан Донато-5,4$ 4 млн3
Илья Михеев-2,2$ 4,75 млн0 (НСА)

«Чикаго» забрал Бураковски у «Сиэтла», чтобы уложиться в пол зарплат и использовать Андре в первом звене с Коннором Бедардом. Сначала это казалось неплохим вариантом, однако во второй половине сезона всё пошло наперекосяк — Бураковски набрал всего четыре очка в последних 37 матчах.

Результативность Теуво Терявяйнена в сезоне-2025/2026 упала до 35 очков, что является самым низким показателем с момента его первого полноценного сезона в НХЛ, а помимо этого, снизились его показатели не только в атаке, но и в обороне.

Алекс Власик не смог развить успех сезона-2023/2024, когда он выглядел одним из лучших защитников НХЛ в плане оборонительных показателей. Однако в этом году эти показатели рухнули под бременем неопытной линии защиты. Власик по-прежнему эффективен, и его контракт не вызывает особых опасений. От него просто требуют слишком многого в сложных условиях.

Райан Донато неплохо исполнял роль бомбардира для нижних звеньев, набрав 30 очков в 82 матчах, но его зарплата в $ 4 млн кажется несколько завышенной. Похожая ситуация и с Ильёй Михеевым. Он очень полезный крайний нападающий третьего звена, однако $ 4,75 млн — это немного дороговато для такой роли.

Илья Михеев

Илья Михеев

Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Колорадо»

Никого.

«Коламбус»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Данте Фаббро-7,2$ 4,125 млн3
Шон Монахан0$ 5,5 млн3

«Даллас»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Илья Любушкин-4,3$ 3,25 млн1

Любушкин — неплохой защитник-домосед для третьей пары, но $ 3,25 млн в год — это завышенная цена за то, что он может предложить.

Тайлер Сегин из-за разрыва передней крестообразной связки не сыграл необходимое количество матчей для попадания в этот список, однако его контракт на $ 9,85 млн в год, истекающий в 2027 году, — это огромная сумма для игрока уровня второго звена.

Илья Любушкин

Илья Любушкин

Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Детройт»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Бен Шьяро-9,8$ 4,75 млн0 (новый контракт — $ 3,85 млн на три года)
Джей Ти Комфер-6,7$ 5,1 млн2
Мэйсон Эпплтон-7,5$ 2,9 млн1
Майкл Расмуссен-5,8$ 3,2 млн2

«Эдмонтон»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Дарнелл Нурс-0,8$ 9,25 млн4
Трент Фредерик-8,2$ 3,85 млн7
Джейк Уолман-6,7$ 3,4 млн0 (новый контракт — $ 7 млн на семь лет)
Материалы по теме
Величайший, который так ничего и не выиграл. Почему Макдэвид не взял ничего важного?
Величайший, который так ничего и не выиграл. Почему Макдэвид не взял ничего важного?

«Флорида»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Аарон Экблад-0,4$ 6,1 млн7
Сэм Беннетт5,1$ 8 млн7
Картер Вераге3,7$ 7 млн7

«Лос-Анджелес»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Дрю Даути5,4$ 11 млн1
Коди Сеси-6,8$ 4,5 млн3
Брайан Дюмулин-3,7$ 4 млн2
Кевин Фиала4,8$ 7,875 млн3

«Миннесота»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Джаред Сперджен2$ 7,57 млн1
Маркус Фолиньо-3,8$ 4 млн2
Джейк Миддлтон-1,3$ 4,35 млн3

«Монреаль»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Брендан Галлахер-4,3$ 6,5 млн1
Джош Андерсон-5,6$ 5,5 млн1
Ноа Добсон3,5$ 9,5 млн7

«Нэшвилл»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Брэди Шей-0,4$ 7 млн5
Николас Хаг-3,5$ 5,5 млн3
Джонатан Маршессо-3,8$ 5,5 млн3
Роман Йози5,4$ 9,059 млн2
Ник Пербикс-8,9$ 2,75 млн1
Эрик Хаула-5,8$ 3,15 млн0 (НСА)

«Нью-Джерси»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Люк Хьюз1,7$ 9 млн6
Бренден Диллон-7,4$ 4 млн1
Тимо Майер4,7$ 8,8 млн5
Йонас Зигенталер-6$ 3,4 млн2
Даги Хэмилтон5,3$ 9 млн2

«Айлендерс»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Жан-Габриэль Пажо-5,7$ 5 млн0 (новый контракт — $ 4,85 млн на три года)
Райан Пулок0,9$ 6,15 млн4
Энтони Дюклер-5,5$ 3,5 млн2
Бо Хорват6,3$ 8,5 млн5
Адам Пелеч1,6$ 5,75 млн3
Жан-Габриэль Пажо/Люк Хьюз

Жан-Габриэль Пажо/Люк Хьюз

Фото: Getty Images

«Рейнджерс»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Джей Ти Миллер4,7$ 8 млн4
Уилл Борген-3,8$ 4,1 млн4
Брэйден Шнайдер-9$ 2,2 млн0 (ОСА)

«Оттава»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Ник Дженсен-3,2$ 4,05 млн0 (НСА)
Тома Шабо4,1$ 8 млн2
Фабиан Зеттерлунд-2$ 4,275 млн2
Шон Кутюрье/Крис Летанг

Шон Кутюрье/Крис Летанг

Фото: Getty Images

«Филадельфия»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Шон Кутюрье1,2$ 7,75 млн4
Трэвис Конечны7$ 8,75 млн7

«Питтсбург»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Крис Летанг-1,2$ 6,1 млн2
Материалы по теме
«Под слоем эйфории скрывается очень важный вопрос». В Америке не рады контракту Малкина?
«Под слоем эйфории скрывается очень важный вопрос». В Америке не рады контракту Малкина?

«Сан-Хосе»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Баркли Гудроу-10,8$ 3,64 млн1
Дмитрий Орлов-2,5$ 6,5 млн1

У «Шаркс» так много свободного места под потолком зарплат и при этом единственные переоценённые контракты у них в наличии имеют такой короткий срок действия, что можно смело заявить: у клуба хорошие финансовые перспективы.

Спорно, должен ли Гудроу вообще быть игроком основного состава команды НХЛ на данном этапе своей карьеры. 33-летний нападающий, отличающийся жёсткостью, набрал всего 12 очков в 82 матчах, но, что более важно, «акул» полностью переигрывали бо́льшую часть времени, пока он находился на льду. «Сан-Хосе» забил на 17 голов меньше (15:32) с Гудроу в формате «пять на пять».

«Шаркс» были вынуждены использовать Дмитрия Орлова в первой паре защитников, и результаты оказались не очень впечатляющими. Он всё ещё был бы полезным игроком в более изолированной роли, однако в этом сезоне явно не справлялся с нагрузкой, играя слишком много в тяжёлых условиях.

Ник Ледди со своей зарплатой в $ 4 млн в год также попал бы в этот список, если бы достиг порога по количеству сыгранных матчей, но это в любом случае не имеет значения, поскольку его контракт истекает летом.

Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Сиэтл»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Чандлер Стивенсон-9,6$ 6,25 млн5
Адам Ларссон-7,2$ 5,25 млн3
Райан Линдгрен-10,4$ 4,5 млн3
Брэндон Монтур-0,8$ 7,14 млн5
Винс Данн0$ 7,35 млн1
Джейми Олексяк-5$ 4,6 млн0 (НСА)
Ээли Толванен-7,3$ 3,475 млн0 (НСА)
Джейден Шварц0,1$ 5,5 млн0 (НСА)

«Сент-Луис»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Павел Бучневич0$ 8 млн5
Кэм Фаулер-3,5$ 4 млн0 (новый контракт — $ 6,1 млн на три года)

К сожалению, Бучневич — лишь тень того игрока, каким он был в расцвете сил. Всего несколько лет назад нападающий, которому уже 31, был звездой первого звена, способным набирать в среднем около очка за встречу и обеспечивать отличные результаты как в обороне, так и в атаке.

В этом году результативность Бучневича упала до 48 очков в 81 матче. Он также стал значительно хуже с точки зрения ведения игры — показатели Роберта Томаса были значительно лучше по всем параметрам без Бучневича в звене, чем с ним.

Джордан Биннингтон определённо попал бы в этот список, если бы мы включили вратарей; несмотря на зарплату в $ 6 млн, он показал ужасный процент отражённых бросков — 87,3.

Кэм Фаулер был ключевым игроком первой четвёрки «Блюз» в сезоне-2024/2025 и важным катализатором выхода команды в плей-офф. Он по-прежнему неплохой хоккеист, но в этом сезоне заметно сдал позиции. С Фаулером на льду «Сент-Луис» допустил больше бросков, голевых моментов и голов, чем создал.

«Блюз» заслуживают похвалы за выгодный обмен Брэйдена Шенна в дедлайн, потому что он оказывал влияние на уровне центрального нападающего третьего звена, что делает его зарплату в $ 6,5 млн в год несколько завышенной.

Павел Бучневич

Павел Бучневич

Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Тампа-Бэй»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Виктор Хедман-0,9$ 8 млн3
Оливер Бьёркстранд-3,2$ 5,4 млн0 (НСА)
Брейден Пойнт7,2$ 9,5 млн4
Эрик Чернак-1$ 5,2 млн5

«Торонто»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Остон Мэттьюс9,8$ 13,25 млн2
Морган Райлли-2,4$ 7,5 млн4
Вильям Нюландер8,9$ 11,5 млн6
Мэттью Нис0,9$ 7,75 млн5
Макс Доми-9$ 3,75 млн2
Брэндон Карло-5,3$ 3,485 млн1
Калле Йернкрок-9,2$ 2,1 млн0 (НСА)
Джейк Маккейб-1$ 4,51 млн4
Материалы по теме
«Торонто» провалил сезон и идёт в перестройку. Эпоха Мэттьюса и Нюландера подошла к концу?
«Торонто» провалил сезон и идёт в перестройку. Эпоха Мэттьюса и Нюландера подошла к концу?

«Юта»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Джон Петерка2,4$ 7,7 млн4
Шон Дурзи-0,9$ 6 млн2
Михаил Сергачёв4,4$ 8,5 млн5
Брэндон Танев-9,7$ 2,5 млн2
Джейк Макбэйн-3,5$ 4,25 млн4
Кевин Стенлунд-10,2$ 2 млн0 (НСА)

У «Маммот» в этом сезоне было больше неэффективных контрактов, чем я ожидал, хотя, к счастью, ни один из них не является настоящим якорем.

Петерка разочаровал в первом сезоне за «Юту», его результативность упала с 68 очков в прошлом чемпионате до всего лишь 47. Он также не набрал ни одного очка в шести матчах плей-офф. Зарплата в $ 7,7 млн должна была означать, что Джон будет показывать результативность на уровне игрока первого звена, но реальная ценность Петерки была ближе к уровню не особо умелого парня из второй тройки.

Что касается обороны, то первая пара защитников «Юты» Михаил Сергачёв – Шон Дурзи не полностью оправдала свою зарплату. Сергачёв набрал 59 очков, однако показал себя не лучшим образом в обороне, поскольку у «Маммот» было 2,84 ожидаемого пропущенного гола за 60 минут игрового времени в формате «пять на пять» с Михаилом на льду. В целом Сергачёв играл скорее на уровне защитника топ-2, чем настоящего №1 — а зарплату он получает именно на таком уровне.

Брэндон Танев не забил ни одного гола и отдал всего три результативные передачи в 56 матчах. Что ещё более тревожно, «Юта» значительно уступала по заброшенным шайбам при игре в равных составах, когда защитник находился на льду.

Джек Макбэйн — надёжный и физически сильный центрфорвард третьего-четвёртого звена с внушительным ростом 193 см, но по нашей модели $ 4,25 млн — это немного завышенная сумма по сравнению с его реальным влиянием на игру в сезоне-2025/2026.

Михаил Сергачёв

Михаил Сергачёв

Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Ванкувер»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Элиас Петтерссон1$ 11,6 млн6
Брок Бёзер-3,9$ 7,25 млн6
Маркус Петтерссон-6,4$ 5,5 млн5
Эвандер Кейн-5,6$ 5,125 млн0 (НСА)
Джейк Дебраск-0,6$ 5,5 млн5

«Вегас»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Киган Колесар-10,4$ 2,5 млн2

«Вашингтон»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Александр Овечкин6,4$ 9,5 млн0 (НСА)
Мэтт Рой0,6$ 5,75 млн4

У «Вашингтона» было гораздо меньше неэффективных контрактов, чем можно было ожидать от команды, не попавшей в плей-офф. Результативность Овечкина немного отставала от показателей, которые ожидаешь от игрока с зарплатой в $ 9,5 млн в год, но это вполне логично, учитывая, что ему 40.

Фактические показатели Мэтта Роя оказались немного занижены, поскольку у «Кэпиталз» было немного больше допущенных бросков и ожидаемых голов, чем реальных, во время, когда Рой находился на льду, но он всё ещё остаётся надёжным защитником второй пары, даже если его зарплата немного завышена — $ 5,75 млн в год.

Материалы по теме
Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин
Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин

«Виннипег»

ИгрокЧистый рейтингКэпхитОставшийся срок
Ник Пионк-1,7$ 7 млн5
Густав Нюквист-5,7$ 3,25 млн0 (НСА)
Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android