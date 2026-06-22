Овечкин — худший в «Вашингтоне»! 7 россиян — в топе самых неэффективных контрактов НХЛ

Сезон-2025/2026 в НХЛ официально завершён. Уже началось межсезонье, а вместе с ним и его главные атрибуты — обмены, подписания, попытки заглянуть в будущий сезон и подведение итогов сезона завершившегося.

Причём между этими атрибутами могут быть и пересечения. Один из их видов — анализ полезности — или бесполезности — контрактов хоккеистов.

Журналист The Athletic Харман Дайал подсчитал эффективность всех соглашений команд НХЛ в сезоне-2025/2026 и опубликовал список игроков с самыми неэффективными контрактами в каждом клубе лиге. Причём в топ попали сразу семь российских хоккеистов. А в одной команде НХЛ и вовсе не нашлось ни одного игрока с неэффективным контрактом.

Кто же попал в список и почему? Давайте разбираться.

Как составлялся топ?

Прежде чем перейти к самим спискам, разберёмся с методологией. Вот как сам топ составлялся:

— В качестве критерия оценки использовалась модель обозревателя The Athletic Дома Лущишина. Чистый рейтинг (Net Rating) предоставляет собой комплексный показатель эффективности, учитывающий такие факторы, как набранные очки, ведение игры, влияние на игру в обороне, заработанные удаления, заблокированные броски, вбрасывания, выступление в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — в какую сумму должен оцениваться вклад игрока, и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.

— Это измерение касалось только влияния в регулярном чемпионате, результаты в плей-офф не учитывались.

«Каролина» с Кубком Стэнли Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Игрок не считается «плохим», если он попал в этот список. Это просто означает, что он не совсем оправдал свой кэпхит в сезоне-2025/2026 — по крайней мере, с точки зрения статистики. В этой статье будет множество высококлассных игроков НХЛ, многие из них на самом деле очень хорошо играли в минувшей регулярке.

— В топ попали только те игроки, которые не оправдали свою зарплату более чем на $ 1 млн.

— Вратари не анализировались.

— В модели есть «слепые зоны», как и в любой статистической оценке — она не идеальна. Учитывая это, автор текста использовал модель, чтобы составить первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда удалял кого-либо из списка с неэффективными контрактами или корректировал расположение хоккеистов, если считал, что в оценке модели есть очевидный недостаток или «слепая зона».

— Игроки, пропустившие бо́льшую часть сезона, не были включены.

— Игроки, сменившие команды в середине сезона, также не учитывались.

«Анахайм»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Фрэнк Ватрано -9,1 $ 4,571 млн 2 Джейкоб Труба -1 $ 8 млн 0 (НСА) Мэйсон Мактавиш -3,3 $ 7 млн 5 Алекс Киллорн -2,4 $ 6,25 млн 1

Фрэнк Ватрано Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

«Бостон»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Элиас Линдхольм 0,2 $ 7,75 млн 5 Хампус Линдхольм 0,8 $ 6,5 млн 4 Таннер Жанно -6,8 $ 3,4 млн 4 Никита Задоров -1,3 $ 5 млн 4

Элиас Линдхольм — надёжный двусторонний центрфорвард второго-третьего звена, но ему платят за игру на уровне парня первой тройки (25-е место по размеру зарплаты среди центров в сезоне-2025/2026), что является высокой планкой, которой он пока не смог достичь. 31-летний форвард не набирал 50 очков ни в одном из своих первых двух сезонов в «Бостоне», его плеймейкерские показатели также снизились.

После сезона-2024/2025, омрачённого травмами, возраст Хампуса Линдхольма даёт о себе знать, поскольку в прошлом чемпионате его игра была ближе к уровню защитника за $ 4,5 млн. Линдхольм по-прежнему способен играть во второй паре, но он не может в одиночку руководить высококлассной парой, как это было два-три года назад.

Таннер Жанно и Никита Задоров вызывают гораздо меньше опасений. Да, зарплаты обоих игроков несколько завышены по сравнению с их влиянием на игру, однако они по-прежнему являются способными ребятами, а их физическая сила и агрессивность — ценные неосязаемые качества.

Никита Задоров Фото: Gregory Shamus/Getty Images

«Баффало»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Джордан Гринвей -5,6 $ 4 млн 1 Оуэн Пауэр 1,9 $ 8,35 млн 5 Боуэн Байрэм 0,5 $ 6,25 млн 1 Джош Норрис 5,5 $ 7,95 млн 4

«Калгари»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Джонатан Юбердо -0,2 $ 10,5 млн 5 Егор Шарангович -5,3 $ 5,75 млн 4 Мэтт Коронато -5,5 $ 6,5 млн 6 Кевин Баль -6,9 $ 5,35 млн 5

«Каролина»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Еспери Котканиеми -3,5 $ 4,82 млн 4

«Чикаго»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Андре Бураковски -7,5 $ 5,5 млн 1 Теуво Терявяйнен -6,7 $ 5,4 млн 1 Алекс Власик -7,9 $ 4,6 млн 4 Райан Донато -5,4 $ 4 млн 3 Илья Михеев -2,2 $ 4,75 млн 0 (НСА)

«Чикаго» забрал Бураковски у «Сиэтла», чтобы уложиться в пол зарплат и использовать Андре в первом звене с Коннором Бедардом. Сначала это казалось неплохим вариантом, однако во второй половине сезона всё пошло наперекосяк — Бураковски набрал всего четыре очка в последних 37 матчах.

Результативность Теуво Терявяйнена в сезоне-2025/2026 упала до 35 очков, что является самым низким показателем с момента его первого полноценного сезона в НХЛ, а помимо этого, снизились его показатели не только в атаке, но и в обороне.

Алекс Власик не смог развить успех сезона-2023/2024, когда он выглядел одним из лучших защитников НХЛ в плане оборонительных показателей. Однако в этом году эти показатели рухнули под бременем неопытной линии защиты. Власик по-прежнему эффективен, и его контракт не вызывает особых опасений. От него просто требуют слишком многого в сложных условиях.

Райан Донато неплохо исполнял роль бомбардира для нижних звеньев, набрав 30 очков в 82 матчах, но его зарплата в $ 4 млн кажется несколько завышенной. Похожая ситуация и с Ильёй Михеевым. Он очень полезный крайний нападающий третьего звена, однако $ 4,75 млн — это немного дороговато для такой роли.

Илья Михеев Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Колорадо»

Никого.

«Коламбус»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Данте Фаббро -7,2 $ 4,125 млн 3 Шон Монахан 0 $ 5,5 млн 3

«Даллас»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Илья Любушкин -4,3 $ 3,25 млн 1

Любушкин — неплохой защитник-домосед для третьей пары, но $ 3,25 млн в год — это завышенная цена за то, что он может предложить.

Тайлер Сегин из-за разрыва передней крестообразной связки не сыграл необходимое количество матчей для попадания в этот список, однако его контракт на $ 9,85 млн в год, истекающий в 2027 году, — это огромная сумма для игрока уровня второго звена.

Илья Любушкин Фото: Stacy Revere/Getty Images

«Детройт»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Бен Шьяро -9,8 $ 4,75 млн 0 (новый контракт — $ 3,85 млн на три года) Джей Ти Комфер -6,7 $ 5,1 млн 2 Мэйсон Эпплтон -7,5 $ 2,9 млн 1 Майкл Расмуссен -5,8 $ 3,2 млн 2

«Эдмонтон»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Дарнелл Нурс -0,8 $ 9,25 млн 4 Трент Фредерик -8,2 $ 3,85 млн 7 Джейк Уолман -6,7 $ 3,4 млн 0 (новый контракт — $ 7 млн на семь лет)

«Флорида»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Аарон Экблад -0,4 $ 6,1 млн 7 Сэм Беннетт 5,1 $ 8 млн 7 Картер Вераге 3,7 $ 7 млн 7

«Лос-Анджелес»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Дрю Даути 5,4 $ 11 млн 1 Коди Сеси -6,8 $ 4,5 млн 3 Брайан Дюмулин -3,7 $ 4 млн 2 Кевин Фиала 4,8 $ 7,875 млн 3

«Миннесота»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Джаред Сперджен 2 $ 7,57 млн 1 Маркус Фолиньо -3,8 $ 4 млн 2 Джейк Миддлтон -1,3 $ 4,35 млн 3

«Монреаль»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Брендан Галлахер -4,3 $ 6,5 млн 1 Джош Андерсон -5,6 $ 5,5 млн 1 Ноа Добсон 3,5 $ 9,5 млн 7

«Нэшвилл»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Брэди Шей -0,4 $ 7 млн 5 Николас Хаг -3,5 $ 5,5 млн 3 Джонатан Маршессо -3,8 $ 5,5 млн 3 Роман Йози 5,4 $ 9,059 млн 2 Ник Пербикс -8,9 $ 2,75 млн 1 Эрик Хаула -5,8 $ 3,15 млн 0 (НСА)

«Нью-Джерси»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Люк Хьюз 1,7 $ 9 млн 6 Бренден Диллон -7,4 $ 4 млн 1 Тимо Майер 4,7 $ 8,8 млн 5 Йонас Зигенталер -6 $ 3,4 млн 2 Даги Хэмилтон 5,3 $ 9 млн 2

«Айлендерс»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Жан-Габриэль Пажо -5,7 $ 5 млн 0 (новый контракт — $ 4,85 млн на три года) Райан Пулок 0,9 $ 6,15 млн 4 Энтони Дюклер -5,5 $ 3,5 млн 2 Бо Хорват 6,3 $ 8,5 млн 5 Адам Пелеч 1,6 $ 5,75 млн 3

Жан-Габриэль Пажо/Люк Хьюз Фото: Getty Images

«Рейнджерс»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Джей Ти Миллер 4,7 $ 8 млн 4 Уилл Борген -3,8 $ 4,1 млн 4 Брэйден Шнайдер -9 $ 2,2 млн 0 (ОСА)

«Оттава»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Ник Дженсен -3,2 $ 4,05 млн 0 (НСА) Тома Шабо 4,1 $ 8 млн 2 Фабиан Зеттерлунд -2 $ 4,275 млн 2

Шон Кутюрье/Крис Летанг Фото: Getty Images

«Филадельфия»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Шон Кутюрье 1,2 $ 7,75 млн 4 Трэвис Конечны 7 $ 8,75 млн 7

«Питтсбург»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Крис Летанг -1,2 $ 6,1 млн 2

«Сан-Хосе»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Баркли Гудроу -10,8 $ 3,64 млн 1 Дмитрий Орлов -2,5 $ 6,5 млн 1

У «Шаркс» так много свободного места под потолком зарплат и при этом единственные переоценённые контракты у них в наличии имеют такой короткий срок действия, что можно смело заявить: у клуба хорошие финансовые перспективы.

Спорно, должен ли Гудроу вообще быть игроком основного состава команды НХЛ на данном этапе своей карьеры. 33-летний нападающий, отличающийся жёсткостью, набрал всего 12 очков в 82 матчах, но, что более важно, «акул» полностью переигрывали бо́льшую часть времени, пока он находился на льду. «Сан-Хосе» забил на 17 голов меньше (15:32) с Гудроу в формате «пять на пять».

«Шаркс» были вынуждены использовать Дмитрия Орлова в первой паре защитников, и результаты оказались не очень впечатляющими. Он всё ещё был бы полезным игроком в более изолированной роли, однако в этом сезоне явно не справлялся с нагрузкой, играя слишком много в тяжёлых условиях.

Ник Ледди со своей зарплатой в $ 4 млн в год также попал бы в этот список, если бы достиг порога по количеству сыгранных матчей, но это в любом случае не имеет значения, поскольку его контракт истекает летом.

Дмитрий Орлов Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Сиэтл»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Чандлер Стивенсон -9,6 $ 6,25 млн 5 Адам Ларссон -7,2 $ 5,25 млн 3 Райан Линдгрен -10,4 $ 4,5 млн 3 Брэндон Монтур -0,8 $ 7,14 млн 5 Винс Данн 0 $ 7,35 млн 1 Джейми Олексяк -5 $ 4,6 млн 0 (НСА) Ээли Толванен -7,3 $ 3,475 млн 0 (НСА) Джейден Шварц 0,1 $ 5,5 млн 0 (НСА)

«Сент-Луис»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Павел Бучневич 0 $ 8 млн 5 Кэм Фаулер -3,5 $ 4 млн 0 (новый контракт — $ 6,1 млн на три года)

К сожалению, Бучневич — лишь тень того игрока, каким он был в расцвете сил. Всего несколько лет назад нападающий, которому уже 31, был звездой первого звена, способным набирать в среднем около очка за встречу и обеспечивать отличные результаты как в обороне, так и в атаке.

В этом году результативность Бучневича упала до 48 очков в 81 матче. Он также стал значительно хуже с точки зрения ведения игры — показатели Роберта Томаса были значительно лучше по всем параметрам без Бучневича в звене, чем с ним.

Джордан Биннингтон определённо попал бы в этот список, если бы мы включили вратарей; несмотря на зарплату в $ 6 млн, он показал ужасный процент отражённых бросков — 87,3.

Кэм Фаулер был ключевым игроком первой четвёрки «Блюз» в сезоне-2024/2025 и важным катализатором выхода команды в плей-офф. Он по-прежнему неплохой хоккеист, но в этом сезоне заметно сдал позиции. С Фаулером на льду «Сент-Луис» допустил больше бросков, голевых моментов и голов, чем создал.

«Блюз» заслуживают похвалы за выгодный обмен Брэйдена Шенна в дедлайн, потому что он оказывал влияние на уровне центрального нападающего третьего звена, что делает его зарплату в $ 6,5 млн в год несколько завышенной.

Павел Бучневич Фото: Steph Chambers/Getty Images

«Тампа-Бэй»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Виктор Хедман -0,9 $ 8 млн 3 Оливер Бьёркстранд -3,2 $ 5,4 млн 0 (НСА) Брейден Пойнт 7,2 $ 9,5 млн 4 Эрик Чернак -1 $ 5,2 млн 5

«Торонто»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Остон Мэттьюс 9,8 $ 13,25 млн 2 Морган Райлли -2,4 $ 7,5 млн 4 Вильям Нюландер 8,9 $ 11,5 млн 6 Мэттью Нис 0,9 $ 7,75 млн 5 Макс Доми -9 $ 3,75 млн 2 Брэндон Карло -5,3 $ 3,485 млн 1 Калле Йернкрок -9,2 $ 2,1 млн 0 (НСА) Джейк Маккейб -1 $ 4,51 млн 4

«Юта»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Джон Петерка 2,4 $ 7,7 млн 4 Шон Дурзи -0,9 $ 6 млн 2 Михаил Сергачёв 4,4 $ 8,5 млн 5 Брэндон Танев -9,7 $ 2,5 млн 2 Джейк Макбэйн -3,5 $ 4,25 млн 4 Кевин Стенлунд -10,2 $ 2 млн 0 (НСА)

У «Маммот» в этом сезоне было больше неэффективных контрактов, чем я ожидал, хотя, к счастью, ни один из них не является настоящим якорем.

Петерка разочаровал в первом сезоне за «Юту», его результативность упала с 68 очков в прошлом чемпионате до всего лишь 47. Он также не набрал ни одного очка в шести матчах плей-офф. Зарплата в $ 7,7 млн должна была означать, что Джон будет показывать результативность на уровне игрока первого звена, но реальная ценность Петерки была ближе к уровню не особо умелого парня из второй тройки.

Что касается обороны, то первая пара защитников «Юты» Михаил Сергачёв – Шон Дурзи не полностью оправдала свою зарплату. Сергачёв набрал 59 очков, однако показал себя не лучшим образом в обороне, поскольку у «Маммот» было 2,84 ожидаемого пропущенного гола за 60 минут игрового времени в формате «пять на пять» с Михаилом на льду. В целом Сергачёв играл скорее на уровне защитника топ-2, чем настоящего №1 — а зарплату он получает именно на таком уровне.

Брэндон Танев не забил ни одного гола и отдал всего три результативные передачи в 56 матчах. Что ещё более тревожно, «Юта» значительно уступала по заброшенным шайбам при игре в равных составах, когда защитник находился на льду.

Джек Макбэйн — надёжный и физически сильный центрфорвард третьего-четвёртого звена с внушительным ростом 193 см, но по нашей модели $ 4,25 млн — это немного завышенная сумма по сравнению с его реальным влиянием на игру в сезоне-2025/2026.

Михаил Сергачёв Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Ванкувер»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Элиас Петтерссон 1 $ 11,6 млн 6 Брок Бёзер -3,9 $ 7,25 млн 6 Маркус Петтерссон -6,4 $ 5,5 млн 5 Эвандер Кейн -5,6 $ 5,125 млн 0 (НСА) Джейк Дебраск -0,6 $ 5,5 млн 5

«Вегас»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Киган Колесар -10,4 $ 2,5 млн 2

«Вашингтон»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Александр Овечкин 6,4 $ 9,5 млн 0 (НСА) Мэтт Рой 0,6 $ 5,75 млн 4

У «Вашингтона» было гораздо меньше неэффективных контрактов, чем можно было ожидать от команды, не попавшей в плей-офф. Результативность Овечкина немного отставала от показателей, которые ожидаешь от игрока с зарплатой в $ 9,5 млн в год, но это вполне логично, учитывая, что ему 40.

Фактические показатели Мэтта Роя оказались немного занижены, поскольку у «Кэпиталз» было немного больше допущенных бросков и ожидаемых голов, чем реальных, во время, когда Рой находился на льду, но он всё ещё остаётся надёжным защитником второй пары, даже если его зарплата немного завышена — $ 5,75 млн в год.

«Виннипег»

Игрок Чистый рейтинг Кэпхит Оставшийся срок Ник Пионк -1,7 $ 7 млн 5 Густав Нюквист -5,7 $ 3,25 млн 0 (НСА)