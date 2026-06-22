Овечкин — худший в «Вашингтоне»! 7 россиян — в топе самых неэффективных контрактов НХЛ

Сезон-2025/2026 в НХЛ официально завершён. Уже началось межсезонье, а вместе с ним и его главные атрибуты — обмены, подписания, попытки заглянуть в будущий сезон и подведение итогов сезона завершившегося.
Причём между этими атрибутами могут быть и пересечения. Один из их видов — анализ полезности — или бесполезности — контрактов хоккеистов.
Журналист The Athletic Харман Дайал подсчитал эффективность всех соглашений команд НХЛ в сезоне-2025/2026 и опубликовал список игроков с самыми неэффективными контрактами в каждом клубе лиге. Причём в топ попали сразу семь российских хоккеистов. А в одной команде НХЛ и вовсе не нашлось ни одного игрока с неэффективным контрактом.
Кто же попал в список и почему? Давайте разбираться.
Как составлялся топ?
Прежде чем перейти к самим спискам, разберёмся с методологией. Вот как сам топ составлялся:
— В качестве критерия оценки использовалась модель обозревателя The Athletic Дома Лущишина. Чистый рейтинг (Net Rating) предоставляет собой комплексный показатель эффективности, учитывающий такие факторы, как набранные очки, ведение игры, влияние на игру в обороне, заработанные удаления, заблокированные броски, вбрасывания, выступление в меньшинстве и многое другое. Затем это влияние переводилось в рыночную стоимость — в какую сумму должен оцениваться вклад игрока, и эта рыночная стоимость сравнивалась с его фактическим кэпхитом.
— Это измерение касалось только влияния в регулярном чемпионате, результаты в плей-офф не учитывались.
«Каролина» с Кубком Стэнли
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
— Игрок не считается «плохим», если он попал в этот список. Это просто означает, что он не совсем оправдал свой кэпхит в сезоне-2025/2026 — по крайней мере, с точки зрения статистики. В этой статье будет множество высококлассных игроков НХЛ, многие из них на самом деле очень хорошо играли в минувшей регулярке.
— В топ попали только те игроки, которые не оправдали свою зарплату более чем на $ 1 млн.
— Вратари не анализировались.
— В модели есть «слепые зоны», как и в любой статистической оценке — она не идеальна. Учитывая это, автор текста использовал модель, чтобы составить первоначальный список игроков для каждой команды, но иногда удалял кого-либо из списка с неэффективными контрактами или корректировал расположение хоккеистов, если считал, что в оценке модели есть очевидный недостаток или «слепая зона».
— Игроки, пропустившие бо́льшую часть сезона, не были включены.
— Игроки, сменившие команды в середине сезона, также не учитывались.
«Анахайм»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Фрэнк Ватрано
|-9,1
|$ 4,571 млн
|2
|Джейкоб Труба
|-1
|$ 8 млн
|0 (НСА)
|Мэйсон Мактавиш
|-3,3
|$ 7 млн
|5
|Алекс Киллорн
|-2,4
|$ 6,25 млн
|1
Фрэнк Ватрано
Фото: Sean M. Haffey/Getty Images
«Бостон»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Элиас Линдхольм
|0,2
|$ 7,75 млн
|5
|Хампус Линдхольм
|0,8
|$ 6,5 млн
|4
|Таннер Жанно
|-6,8
|$ 3,4 млн
|4
|Никита Задоров
|-1,3
|$ 5 млн
|4
Элиас Линдхольм — надёжный двусторонний центрфорвард второго-третьего звена, но ему платят за игру на уровне парня первой тройки (25-е место по размеру зарплаты среди центров в сезоне-2025/2026), что является высокой планкой, которой он пока не смог достичь. 31-летний форвард не набирал 50 очков ни в одном из своих первых двух сезонов в «Бостоне», его плеймейкерские показатели также снизились.
После сезона-2024/2025, омрачённого травмами, возраст Хампуса Линдхольма даёт о себе знать, поскольку в прошлом чемпионате его игра была ближе к уровню защитника за $ 4,5 млн. Линдхольм по-прежнему способен играть во второй паре, но он не может в одиночку руководить высококлассной парой, как это было два-три года назад.
Таннер Жанно и Никита Задоров вызывают гораздо меньше опасений. Да, зарплаты обоих игроков несколько завышены по сравнению с их влиянием на игру, однако они по-прежнему являются способными ребятами, а их физическая сила и агрессивность — ценные неосязаемые качества.
Никита Задоров
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
«Баффало»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Джордан Гринвей
|-5,6
|$ 4 млн
|1
|Оуэн Пауэр
|1,9
|$ 8,35 млн
|5
|Боуэн Байрэм
|0,5
|$ 6,25 млн
|1
|Джош Норрис
|5,5
|$ 7,95 млн
|4
«Калгари»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Джонатан Юбердо
|-0,2
|$ 10,5 млн
|5
|Егор Шарангович
|-5,3
|$ 5,75 млн
|4
|Мэтт Коронато
|-5,5
|$ 6,5 млн
|6
|Кевин Баль
|-6,9
|$ 5,35 млн
|5
«Каролина»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Еспери Котканиеми
|-3,5
|$ 4,82 млн
|4
«Чикаго»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Андре Бураковски
|-7,5
|$ 5,5 млн
|1
|Теуво Терявяйнен
|-6,7
|$ 5,4 млн
|1
|Алекс Власик
|-7,9
|$ 4,6 млн
|4
|Райан Донато
|-5,4
|$ 4 млн
|3
|Илья Михеев
|-2,2
|$ 4,75 млн
|0 (НСА)
«Чикаго» забрал Бураковски у «Сиэтла», чтобы уложиться в пол зарплат и использовать Андре в первом звене с Коннором Бедардом. Сначала это казалось неплохим вариантом, однако во второй половине сезона всё пошло наперекосяк — Бураковски набрал всего четыре очка в последних 37 матчах.
Результативность Теуво Терявяйнена в сезоне-2025/2026 упала до 35 очков, что является самым низким показателем с момента его первого полноценного сезона в НХЛ, а помимо этого, снизились его показатели не только в атаке, но и в обороне.
Алекс Власик не смог развить успех сезона-2023/2024, когда он выглядел одним из лучших защитников НХЛ в плане оборонительных показателей. Однако в этом году эти показатели рухнули под бременем неопытной линии защиты. Власик по-прежнему эффективен, и его контракт не вызывает особых опасений. От него просто требуют слишком многого в сложных условиях.
Райан Донато неплохо исполнял роль бомбардира для нижних звеньев, набрав 30 очков в 82 матчах, но его зарплата в $ 4 млн кажется несколько завышенной. Похожая ситуация и с Ильёй Михеевым. Он очень полезный крайний нападающий третьего звена, однако $ 4,75 млн — это немного дороговато для такой роли.
Илья Михеев
Фото: Steph Chambers/Getty Images
«Колорадо»
Никого.
«Коламбус»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Данте Фаббро
|-7,2
|$ 4,125 млн
|3
|Шон Монахан
|0
|$ 5,5 млн
|3
«Даллас»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Илья Любушкин
|-4,3
|$ 3,25 млн
|1
Любушкин — неплохой защитник-домосед для третьей пары, но $ 3,25 млн в год — это завышенная цена за то, что он может предложить.
Тайлер Сегин из-за разрыва передней крестообразной связки не сыграл необходимое количество матчей для попадания в этот список, однако его контракт на $ 9,85 млн в год, истекающий в 2027 году, — это огромная сумма для игрока уровня второго звена.
Илья Любушкин
Фото: Stacy Revere/Getty Images
«Детройт»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Бен Шьяро
|-9,8
|$ 4,75 млн
|0 (новый контракт — $ 3,85 млн на три года)
|Джей Ти Комфер
|-6,7
|$ 5,1 млн
|2
|Мэйсон Эпплтон
|-7,5
|$ 2,9 млн
|1
|Майкл Расмуссен
|-5,8
|$ 3,2 млн
|2
«Эдмонтон»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Дарнелл Нурс
|-0,8
|$ 9,25 млн
|4
|Трент Фредерик
|-8,2
|$ 3,85 млн
|7
|Джейк Уолман
|-6,7
|$ 3,4 млн
|0 (новый контракт — $ 7 млн на семь лет)
«Флорида»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Аарон Экблад
|-0,4
|$ 6,1 млн
|7
|Сэм Беннетт
|5,1
|$ 8 млн
|7
|Картер Вераге
|3,7
|$ 7 млн
|7
«Лос-Анджелес»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Дрю Даути
|5,4
|$ 11 млн
|1
|Коди Сеси
|-6,8
|$ 4,5 млн
|3
|Брайан Дюмулин
|-3,7
|$ 4 млн
|2
|Кевин Фиала
|4,8
|$ 7,875 млн
|3
«Миннесота»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Джаред Сперджен
|2
|$ 7,57 млн
|1
|Маркус Фолиньо
|-3,8
|$ 4 млн
|2
|Джейк Миддлтон
|-1,3
|$ 4,35 млн
|3
«Монреаль»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Брендан Галлахер
|-4,3
|$ 6,5 млн
|1
|Джош Андерсон
|-5,6
|$ 5,5 млн
|1
|Ноа Добсон
|3,5
|$ 9,5 млн
|7
«Нэшвилл»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Брэди Шей
|-0,4
|$ 7 млн
|5
|Николас Хаг
|-3,5
|$ 5,5 млн
|3
|Джонатан Маршессо
|-3,8
|$ 5,5 млн
|3
|Роман Йози
|5,4
|$ 9,059 млн
|2
|Ник Пербикс
|-8,9
|$ 2,75 млн
|1
|Эрик Хаула
|-5,8
|$ 3,15 млн
|0 (НСА)
«Нью-Джерси»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Люк Хьюз
|1,7
|$ 9 млн
|6
|Бренден Диллон
|-7,4
|$ 4 млн
|1
|Тимо Майер
|4,7
|$ 8,8 млн
|5
|Йонас Зигенталер
|-6
|$ 3,4 млн
|2
|Даги Хэмилтон
|5,3
|$ 9 млн
|2
«Айлендерс»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Жан-Габриэль Пажо
|-5,7
|$ 5 млн
|0 (новый контракт — $ 4,85 млн на три года)
|Райан Пулок
|0,9
|$ 6,15 млн
|4
|Энтони Дюклер
|-5,5
|$ 3,5 млн
|2
|Бо Хорват
|6,3
|$ 8,5 млн
|5
|Адам Пелеч
|1,6
|$ 5,75 млн
|3
Жан-Габриэль Пажо/Люк Хьюз
Фото: Getty Images
«Рейнджерс»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Джей Ти Миллер
|4,7
|$ 8 млн
|4
|Уилл Борген
|-3,8
|$ 4,1 млн
|4
|Брэйден Шнайдер
|-9
|$ 2,2 млн
|0 (ОСА)
«Оттава»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Ник Дженсен
|-3,2
|$ 4,05 млн
|0 (НСА)
|Тома Шабо
|4,1
|$ 8 млн
|2
|Фабиан Зеттерлунд
|-2
|$ 4,275 млн
|2
Шон Кутюрье/Крис Летанг
Фото: Getty Images
«Филадельфия»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Шон Кутюрье
|1,2
|$ 7,75 млн
|4
|Трэвис Конечны
|7
|$ 8,75 млн
|7
«Питтсбург»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Крис Летанг
|-1,2
|$ 6,1 млн
|2
«Сан-Хосе»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Баркли Гудроу
|-10,8
|$ 3,64 млн
|1
|Дмитрий Орлов
|-2,5
|$ 6,5 млн
|1
У «Шаркс» так много свободного места под потолком зарплат и при этом единственные переоценённые контракты у них в наличии имеют такой короткий срок действия, что можно смело заявить: у клуба хорошие финансовые перспективы.
Спорно, должен ли Гудроу вообще быть игроком основного состава команды НХЛ на данном этапе своей карьеры. 33-летний нападающий, отличающийся жёсткостью, набрал всего 12 очков в 82 матчах, но, что более важно, «акул» полностью переигрывали бо́льшую часть времени, пока он находился на льду. «Сан-Хосе» забил на 17 голов меньше (15:32) с Гудроу в формате «пять на пять».
«Шаркс» были вынуждены использовать Дмитрия Орлова в первой паре защитников, и результаты оказались не очень впечатляющими. Он всё ещё был бы полезным игроком в более изолированной роли, однако в этом сезоне явно не справлялся с нагрузкой, играя слишком много в тяжёлых условиях.
Ник Ледди со своей зарплатой в $ 4 млн в год также попал бы в этот список, если бы достиг порога по количеству сыгранных матчей, но это в любом случае не имеет значения, поскольку его контракт истекает летом.
Дмитрий Орлов
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
«Сиэтл»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Чандлер Стивенсон
|-9,6
|$ 6,25 млн
|5
|Адам Ларссон
|-7,2
|$ 5,25 млн
|3
|Райан Линдгрен
|-10,4
|$ 4,5 млн
|3
|Брэндон Монтур
|-0,8
|$ 7,14 млн
|5
|Винс Данн
|0
|$ 7,35 млн
|1
|Джейми Олексяк
|-5
|$ 4,6 млн
|0 (НСА)
|Ээли Толванен
|-7,3
|$ 3,475 млн
|0 (НСА)
|Джейден Шварц
|0,1
|$ 5,5 млн
|0 (НСА)
«Сент-Луис»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Павел Бучневич
|0
|$ 8 млн
|5
|Кэм Фаулер
|-3,5
|$ 4 млн
|0 (новый контракт — $ 6,1 млн на три года)
К сожалению, Бучневич — лишь тень того игрока, каким он был в расцвете сил. Всего несколько лет назад нападающий, которому уже 31, был звездой первого звена, способным набирать в среднем около очка за встречу и обеспечивать отличные результаты как в обороне, так и в атаке.
В этом году результативность Бучневича упала до 48 очков в 81 матче. Он также стал значительно хуже с точки зрения ведения игры — показатели Роберта Томаса были значительно лучше по всем параметрам без Бучневича в звене, чем с ним.
Джордан Биннингтон определённо попал бы в этот список, если бы мы включили вратарей; несмотря на зарплату в $ 6 млн, он показал ужасный процент отражённых бросков — 87,3.
Кэм Фаулер был ключевым игроком первой четвёрки «Блюз» в сезоне-2024/2025 и важным катализатором выхода команды в плей-офф. Он по-прежнему неплохой хоккеист, но в этом сезоне заметно сдал позиции. С Фаулером на льду «Сент-Луис» допустил больше бросков, голевых моментов и голов, чем создал.
«Блюз» заслуживают похвалы за выгодный обмен Брэйдена Шенна в дедлайн, потому что он оказывал влияние на уровне центрального нападающего третьего звена, что делает его зарплату в $ 6,5 млн в год несколько завышенной.
Павел Бучневич
Фото: Steph Chambers/Getty Images
«Тампа-Бэй»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Виктор Хедман
|-0,9
|$ 8 млн
|3
|Оливер Бьёркстранд
|-3,2
|$ 5,4 млн
|0 (НСА)
|Брейден Пойнт
|7,2
|$ 9,5 млн
|4
|Эрик Чернак
|-1
|$ 5,2 млн
|5
«Торонто»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Остон Мэттьюс
|9,8
|$ 13,25 млн
|2
|Морган Райлли
|-2,4
|$ 7,5 млн
|4
|Вильям Нюландер
|8,9
|$ 11,5 млн
|6
|Мэттью Нис
|0,9
|$ 7,75 млн
|5
|Макс Доми
|-9
|$ 3,75 млн
|2
|Брэндон Карло
|-5,3
|$ 3,485 млн
|1
|Калле Йернкрок
|-9,2
|$ 2,1 млн
|0 (НСА)
|Джейк Маккейб
|-1
|$ 4,51 млн
|4
«Юта»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Джон Петерка
|2,4
|$ 7,7 млн
|4
|Шон Дурзи
|-0,9
|$ 6 млн
|2
|Михаил Сергачёв
|4,4
|$ 8,5 млн
|5
|Брэндон Танев
|-9,7
|$ 2,5 млн
|2
|Джейк Макбэйн
|-3,5
|$ 4,25 млн
|4
|Кевин Стенлунд
|-10,2
|$ 2 млн
|0 (НСА)
У «Маммот» в этом сезоне было больше неэффективных контрактов, чем я ожидал, хотя, к счастью, ни один из них не является настоящим якорем.
Петерка разочаровал в первом сезоне за «Юту», его результативность упала с 68 очков в прошлом чемпионате до всего лишь 47. Он также не набрал ни одного очка в шести матчах плей-офф. Зарплата в $ 7,7 млн должна была означать, что Джон будет показывать результативность на уровне игрока первого звена, но реальная ценность Петерки была ближе к уровню не особо умелого парня из второй тройки.
Что касается обороны, то первая пара защитников «Юты» Михаил Сергачёв – Шон Дурзи не полностью оправдала свою зарплату. Сергачёв набрал 59 очков, однако показал себя не лучшим образом в обороне, поскольку у «Маммот» было 2,84 ожидаемого пропущенного гола за 60 минут игрового времени в формате «пять на пять» с Михаилом на льду. В целом Сергачёв играл скорее на уровне защитника топ-2, чем настоящего №1 — а зарплату он получает именно на таком уровне.
Брэндон Танев не забил ни одного гола и отдал всего три результативные передачи в 56 матчах. Что ещё более тревожно, «Юта» значительно уступала по заброшенным шайбам при игре в равных составах, когда защитник находился на льду.
Джек Макбэйн — надёжный и физически сильный центрфорвард третьего-четвёртого звена с внушительным ростом 193 см, но по нашей модели $ 4,25 млн — это немного завышенная сумма по сравнению с его реальным влиянием на игру в сезоне-2025/2026.
Михаил Сергачёв
Фото: Sarah Stier/Getty Images
«Ванкувер»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Элиас Петтерссон
|1
|$ 11,6 млн
|6
|Брок Бёзер
|-3,9
|$ 7,25 млн
|6
|Маркус Петтерссон
|-6,4
|$ 5,5 млн
|5
|Эвандер Кейн
|-5,6
|$ 5,125 млн
|0 (НСА)
|Джейк Дебраск
|-0,6
|$ 5,5 млн
|5
«Вегас»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Киган Колесар
|-10,4
|$ 2,5 млн
|2
«Вашингтон»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Александр Овечкин
|6,4
|$ 9,5 млн
|0 (НСА)
|Мэтт Рой
|0,6
|$ 5,75 млн
|4
У «Вашингтона» было гораздо меньше неэффективных контрактов, чем можно было ожидать от команды, не попавшей в плей-офф. Результативность Овечкина немного отставала от показателей, которые ожидаешь от игрока с зарплатой в $ 9,5 млн в год, но это вполне логично, учитывая, что ему 40.
Фактические показатели Мэтта Роя оказались немного занижены, поскольку у «Кэпиталз» было немного больше допущенных бросков и ожидаемых голов, чем реальных, во время, когда Рой находился на льду, но он всё ещё остаётся надёжным защитником второй пары, даже если его зарплата немного завышена — $ 5,75 млн в год.
«Виннипег»
|Игрок
|Чистый рейтинг
|Кэпхит
|Оставшийся срок
|Ник Пионк
|-1,7
|$ 7 млн
|5
|Густав Нюквист
|-5,7
|$ 3,25 млн
|0 (НСА)