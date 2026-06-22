«Новый Кучеров» в топе, три россиянина в первом раунде. Чего ждать от драфта НХЛ?

Уже в выходные в Баффало пройдёт драфт НХЛ, а большого шума вокруг него нет. Нынешний набор игроков называют одним из самых слабых за последнее время. Об этом свидетельствует хотя бы то, что практически во всех рейтингах в топ-16 стабильно проецируется семь-восемь защитников. Это означает ещё и то, что ярких имён в атаке на драфте не так уж и много.

Однако это не значит, что драфт стоит пропускать. В 2017-м, например, драфт считался слабым хотя бы из-за отсутствия явного первого номера, а в итоге дал лиге россыпь сильных игроков на всех позициях. Через год набор котировали очень высоко, а в итоге треть первого раунда уже выпала из НХЛ. Так что давайте разбираться, что ждёт нас на этих выходных.

Кто станет первым номером?

Сенсации не будет — хотя где-то на стыке двух календарных годов казалась, что она возможна. Гэвин Маккенна слабо начал сезон в студенческой лиге (особенно на фоне того, что за пару лет до этого показывал Маклин Селебрини), слабо провёл матчи с топ-соперниками на МЧМ, хотя набрал очки в играх со слабыми командами и во встрече за третье место, а потом ещё и вляпался в историю с дракой.

Но никакого шанса на «отмену» Маккенны в этой истории не было. Гэвин принадлежит к индейской общине Тшондэк-Хвэчин, в которой насчитывается менее тысячи человек. В Канаде сейчас очень и очень щепетильно относятся к чувствам коренных народов. Кроме того, Маккенна нокаутировал обидчика, который начал оскорблять его мать. Может быть, в глазах некоторых скаутов это даже добавило лишних очков — не боится постоять за себя!

Гэвин Маккенна Фото: Christopher Katsarov/Zuma/ТАСС

Во второй половине сезона Маккенна набрал 33 очка в 19 матчах, до этого было 18 в 16. Гэвин в итоге стал лучшим бомбардиром команды — правда, до «Финала четырёх» NCAA она не дошла. Многие уверены, что, если бы Гэвин остался в более слабой юниорской лиге и набил бы там какую-нибудь абсурдную статистику во встречах с будущими риелторами, вопросов о его статусе просто не возникало бы.

Вы могли видеть противоречивые отзывы скаутов. Один говорит, что «он похож на Артемия Панарина: получит свои награды, но никогда по-настоящему не заявит о себе в плей-офф», другой говорит, что это «новый Кейн или Кучеров». То есть в хоккейном мастерстве и уровне техники никто не сомневается, вопросы есть по ментальной составляющей.

А кто будет вторым?

Здесь тоже интриги не так много — ожидается, что это будет швед Ивар Штенберг. Штенберг провёл прекрасный сезон в главной шведской лиге, где не так просто набирать очки: 33 очка за полный сезон — пятый в истории результат для 18-летнего игрока, круче только звёзды. Ивар выиграл золото МЧМ и уверенно смотрелся на взрослом ЧМ. Ожидалось, что там он встретится с Маккенной, однако Гэвин в главную сборную не поехал: слишком сильный оказался состав, и не было гарантии, что Маккенна получит игровое время.

Автор The Hockey News Тони Феррари объяснил, почему до сих пор считает именно Штенберга лучшим на драфте: «Даже если его фамилия не появляется на табло, то он очень умно играет без шайбы. У него отличное катание, которое позволяет ему переигрывать оппонентов и находить дыры в чужой защите. За счёт своих плеймейкерских данных он может вписаться почти в любое звено, у него отличный бросок и хоккейный интеллект».

Штенберг помог и своему соотечественнику Вигго Бьёрку, который взлетел в топ-5 драфта в концовке сезона. Помогла сильная игра в первую очередь за сборную: и на МЧМ, и на ЧМ Вигго играл в звене со Штенбергом, идеально дополняя того взрывной игрой. Однако размер имеет значение: даже на фоне плей-оффных геройств Логана Стэнковена многие менеджеры якобы не хотят рисковать с драфтом 175-сантиметрового Бьорка (который может ещё и подрасти в ближайшие годы). Впрочем, кто-то наверняка рискнёт: слишком уж талантливый парень.

Уйдёт ли шведский дуэт в топ-5? Фото: Sipa USA/ТАСС

А что за защитники в топе?

Прошли те времена, когда под третьим номером можно было выбрать игрока типа Эрика Гудбрансона (и горько об этом пожалеть чуть позже). В 2026-м защитник для того, чтобы котироваться высоко, обязан не только быть габаритным и сильным, но и иметь хорошее катание и уметь поддерживать атаку: не обязательно быть ведущим игроком для большинства, но не лаять на шайбу.

Осенью высоко котировался Китон Верхофф, защитник университета Северной Дакоты — но переход на более высокий уровень NCAA подсветил проблемы габаритного защитника с катанием, поэтому он упал со второго места в конец топ-10. Ожидается, что выше всех уйдёт либо Чейз Рид из лиги Онтарио, либо Карсон Карелс из Западной. Их стили отличаются, Рид — универсал, которого сравнивают с Заком Веренски, Карелс чуть больше тяготеет к чисто оборонительной игре, хотя тоже может поддержать атаку.

Вполне реально, что в топ-10 уйдет латвиец Альберт Шмитс, который высоко котировался весь сезон и благодаря игре за сборную свой статус лишь укрепил. Шмитс, которого уже сравнивают с Сандисом Озолиньшем, может стать самым высоко задрафтованным игроком в истории страны.

Как там наши?

Разные источники ставят в первый раунд от двух до четырёх россиян — но ни один, даже самый щедрый прогнозист, не отводит им места в топ-10. Так что второго Демидова или Мичкова мы пока не ждём: кроме того, практически все высоко котирующиеся россияне выступают не в России, а в американских лигах.

Стабильно высоко оцениваются два форварда — Илья Морозов и Егор Шилов. Оба, что особенно приятно с нашим давним дефицитом, центры. Морозов котируется выше благодаря своей надёжной игре в обороне: эксперт TSN Крэйг Баттон уже проецирует его потенциальным центром третьего звена уровня Адама Лаури из «Виннипега». Шилов — более привычный нам по стилю плеймейкер с хорошим видением игры и умными передачами. Однако он котируется ниже Морозова: некоторые скауты опасаются, что в более плотной игре принятие решений может пострадать.

Кроме того, россиянином можно считать и Никиту Клепова: предложение прозвучит смешно, но Клепов родился в Штатах и в его профилях на хоккейных сайтах висит звёздно-полосатый флажок. Однако Клепов хотел бы играть за сборную России, когда её допустят к турнирам — да, на мемориале Глинки он выступал за Штаты, но это не турнир ИИХФ и не влияет на спортивное гражданство. Клепова отмечают не только за типичное для наших вингеров умение создать момент из ничего, но и за правильное отношение к работе.

Виктор Фёдоров и Глеб Пугачёв Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Из наших игроков, что играют дома, выше всех котируется 18-летний защитник системы «Салавата» Никита Щербаков: некоторые рейтинги ставят игрока ростом 195 см в конец первого раунда. Можно отметить одного из лучших бомбардиров МХЛ, представителя пермской хоккейной династии Лавра Гашилова («Авто»), габаритного Глеба Пугачёва из «Чайки» и Виктора Фёдорова: одного из лучших центров страны по своему году, который уже в 18 лет провёл бо́льшую часть сезона в ВХЛ.

А будут ли обмены?

Весь порядок выборов на драфте может порушить обменная активность клубов НХЛ. Например, сейчас приходится прикидывать, нужен ли тот же Штенберг «Сан-Хосе», обладателям второго пика на драфте. А захотят ли «акулы» его оставить? С учётом нынешней формы Селебрини им явно важнее усиление прямо сейчас, чем добавление ещё одного перспективного молодого игрока, которых у команды и так много. Примерно такой же статус и у чикагского пика №4.

Сейчас «Оттава» обменяла Брэди Ткачука и получила целую охапку драфт-пиков. Но они «сенаторам» не нужны, потому что команда только-только поднималась на ноги и начала заходить в плей-офф: вместо пиков «сенаторам» нужно реальное усиление прямо сейчас. Поэтому можно ждать, что как минимум девятый общий выбор пойдёт в дело.

Прошлое межсезонье рекламировали как взрывное — в итоге оно больше походило на тихий час в детском саду. Сейчас же мы уже имеем обмен Ткачука, запрос на обмен от Ларкина, ещё пачку слухов и несколько команд, которым надо побеждать кровь из носу. Может, трансферное веселье стартует как раз с драфта?