«Трактор» провёл мощные сделки, «Спартак» подписал скандального игрока. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 22 июня 2026 года.

«Трактор» обменял Егора Коршкова в «Сибирь», а Андрея Никонова — в московское «Динамо»

«Трактор» провёл две сделки: челябинцы обменяли нападающего Андрея Никонова в московское «Динамо» на денежную компенсацию, а форварда Егора Коршкова – в «Сибирь» на игрока атаки Егора Головнёва.

23-летний Никонов подписал с бело-голубыми одностороннее соглашение сроком до 31 мая 2028 года. Контракт новосибирцев с Коршковым рассчитан на два сезона.

Коршков – уроженец Новосибирска. Свой профессиональный путь начал в системе ярославского «Локомотива», за который выступал на протяжении восьми сезонов. Также форвард играл за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне выступал за «Трактор», где набрал 37 (16+21) очков в 68 встречах. Всего на счету Коршкова 585 матчей в КХЛ и 260 (103+157) очков.

Головнёв провёл минувший сезон в Молодёжной хоккейной лиге, где в составе «Сибирских Снайперов» в 63 встречах оформил 52 (21+31) очка.

Никонов в 2017 году перешёл в систему нижегородского «Торпедо», где успешно дебютировал в МХЛ и КХЛ. Летом 2021 года нападающий был обменян в московское «Динамо». В составе бело-голубых Никонов провёл три сезона. После перешёл в ХК «Сочи», затем — в челябинский «Трактор». Всего в Континентальной хоккейной лиге Андрей Никонов провёл 213 игр и набрал 26 (14+12) очков.

Владелец «Каролины»: Бриндамор будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет

Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон заявил, что у главного тренера Рода Бриндамора бессрочное соглашение с клубом. В 2024 году тренер продлил контракт с клубом на пять лет. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли с «Харрикейнз».

«Мы уже договорились. Род будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет. Это нервная работа. Причина, по которой он так хорош, заключается в том, что он всегда очень переживает за команду. Но это может привести к выгоранию со временем», – цитирует Дандона пресс-служба клуба.

Бриндамор работает главным тренером в «Каролине» с 2018 года. До того как стать тренером, он выступал за «Каролину» как игрок и был капитаном команды, приведя её к первому в истории франшизы Кубку Стэнли в 2006 году.

«Северсталь» заключила новое соглашение с капитаном Адамом Лишкой

«Северсталь» заключила новое соглашение с нападающим Адамом Лишкой. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год и будет действовать до завершения сезона-2026/2027.

Следующий сезон станет для словацкого форварда Адама уже восьмым в жёлто-чёрной форме. В минувшем чемпионате капитан провёл 50 матчей и записал на свой счёт 38 (22+16) очков, включая шесть победных шайб.

Ранее директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о переговорах по возможному обмену форварда команды Адама Лишки и заявил об интересе к игроку со стороны клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» подписала контракт с голкипером Никитой Подскребалиным и продлила форварда Дмитрия Кугрышева

«Лада» подписала контракт с голкипером Никитой Подскребалиным и продлила соглашение с нападающим Дмитрием Кугрышевым. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, соглашение с голкипером рассчитано на два года и носит двусторонний характер, с форвардом – на один год.

Подскребалин провёл предыдущий сезон в составе новокузнецкого «Металлурга». Всего на счету воспитанника челябинского хоккея 209 матчей в ВХЛ, 21 из которых – «на ноль». В прошлом сезоне голкипер стал победителем регулярного чемпионата, оформил 10 «сухих» матчей при коэффициенте надёжности 1,90 и 93% отражённых бросков. На счету Никиты 19 матчей в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» и «Трактора», 91,6% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2.51.

36-летний Кугрышев провёл за «Ладу» 198 матчей и набрал 101 (35+66) очко. В составе команды Дмитрий преодолел отметку в 850 встреч в КХЛ. За всё время выступления в лиге Кугрышев провёл 891 игру, забросил 176 шайб и сделал 264 результативные передачи.

«Спартак» заключил однолетний контракт с форвардом Максом Комтуа

«Спартак» и канадский нападающий Макс Комтуа заключили однолетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Ранее форвард пополнил состав команды в результате обмена с московским «Динамо». Отмечается, что канадец будет играть за «Спартак» под 10-м номером.

«Желаем нашему форварду отличной и результативной игры, много голов, передач и ярких побед в составе московского «Спартака» в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении клуба.

В «Динамо» 27-летний Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

«Торпедо» официально объявило о продлении контракта с Ткачёвым до 2028 года

Нападающий Владимир Ткачёв продлил контракт с «Торпедо» ещё на один сезон, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое соглашение действует до 31 мая 2028 года.

«Рады продолжить путь вместе! Желаем Владимиру ярких матчей, красивых побед и новых больших моментов в составе «Торпедо», — говорится в сообщении клуба.

32-летний форвард присоединился к команде по ходу прошлого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 24 (11+13) очка в 37 матчах за «Торпедо», а в плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 10 встречах.

Всего Владимир провёл 843 матча в КХЛ и набрал 424 (179+245) очка. Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2018), а также двукратным серебряным призёром КХЛ (2015, 2025). Ткачёв — обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России и бронзовый призёр чемпионата мира — 2017.