«НХЛ вступила в эру суперкоманд». Что пишут в Америке о громкой сделке по Ткачуку

Громкий обмен капитана «Оттавы» Брэди Ткачука во «Флориду» вызвал за океаном активные обсуждения. Нападающий, по сути, выкрутил руки своей команде и не оставил никакого выбора – это уже тренд в НХЛ, и лига начинает жить по новым правилам, где последнее слово в выборе будущего остаётся за самими игроками, топ-клубы получают звёзд, а середнячки только теряют их. Приводим самые интересные выдержки из зарубежных статей – там и про шансы Сергея Бобровского остаться во «Флориде» есть.

«Переход Ткачука мог повысить шансы на то, что Бобровский останется»

Ткачук не оставил руководству «Оттавы» выбора – изначально предоставив список из четырёх клубов, ради которых готов отказаться от запрета на обмен, в голове он всё равно держал лишь одно направление – на «Флориду». Об этом писали инсайдеры, и это подтвердил генеральный менеджер «Сенаторз» Стив Стэйос.

«Не буду вдаваться в наши личные обсуждения, это будет нечестно. Очевидно, что в итоге была только одна команда, хотя у меня и был список из нескольких клубов. И я верил и рассчитывал на то, что обменяю его в один из них, но в конечном счёте всё стало очевидно. Считаю, в этих условиях я провёл лучшую сделку из возможных.

Запрет на обмен меняет то, как работает обмен. В конце концов было указано только на одну команду, и я доволен тем, что мы получили взамен. Не то что бы он был доступен для обмена куда угодно. Злости нет, это часть процесса. По ходу этого сезона я ясно видел, что Брэди ведёт себя не так, как год назад. Так что не особо удивился его желанию. Хотел бы я, чтобы всё было иначе, чтобы нам удалось договориться с ним? Конечно, это хороший игрок, однако в данном случае это было невозможно, так что мы двигаемся дальше», — приводит слова Стэйоса Ottawa Sun.

Флоридские журналисты рассуждают о том, что клуб в очередной раз идёт ва-банк и ставит всё на настоящее, пусть и в ущерб будущему. Но такой подход принёс команде два Кубка Стэнли. Также местные СМИ намекают, что и Сергей Бобровский может остаться в команде, несмотря на массу слухов о том, что он уйдёт.

«Год назад «Флорида» подписала новые долгосрочные контракты с тремя игроками, которые могли выйти на рынок. Если честно, восемь лет Сэму Беннетту и Аарону Экбладу и шесть – Брэду Маршану, вероятно, со временем будут выглядеть не очень.

Однако «Пантерз» всё равно. Эти контракты выглядят здорово прямо сейчас, и это единственное, что заботит «Флориду». Сейчас клуб пошёл ещё дальше в желании взять больше титулов и обменял три драфт-пика на Брэди Ткачука. Теперь у команды не осталось ни одного пика в первом раунде до 2030-го. «Пантерз» целятся в то, чтобы бороться за Кубок Стэнли по меньшей мере ещё четыре года.

Это смелый план, который уже помог «Флориде» трижды дойти до финала и дважды стать чемпионом. Теперь и Брэди Ткачук попробует в этом поучаствовать. Билл Зито не обменивает драфтовый капитал на игроков, которые через пару месяцев покинут команду. Райнхарт приехал с согласием на новый договор. Мэттью Ткачук технически продлился ещё с «Калгари» перед переходом. С Маршаном был риск, но он тоже подписался на шесть лет. Всё сработало как надо. И этот обмен должен сработать.

Сергей Бобровский Фото: Megan Briggs/Getty Images

А теперь всё внимание на последний рубеж. Как «Флорида» решит вопрос с вратарём?

Считается, что Бобровский должен получить такой же контракт, как у Маршана, – на шесть лет. Считается, что Бобровский заслуживает хорошую сумму, вот только у «Пантерз» нет столько места под потолком, чтобы заплатить ему всё сразу. Однако если Бобровский реально хочет около $ 42 млн, то контракт на семь лет с зарплатой в $ 6 млн в год будет подходящим.

Правда, если считать, что Бобровский сможет играть на высоком уровне только четыре года, то не хочется потом зависнуть с бэкапом с зарплатой в $ 6 млн. Если Бобровский действительно хочет остаться, ему тоже надо будет пойти на уступки. «Флорида» сейчас может платить стартовому вратарю в районе $ 5-6 млн. Бобровский уже заработал $ 70 млн во время выступлений за «Пантерз» — и не все его сезоны здесь были великолепны.

Но мы думаем, что возможности что-то придумать есть. Приобретение Брэди Ткачука могло повысить шансы на то, что Бобровский останется во «Флориде». Кто знает. Может, конечно, Зито уже на телефоне с «Сент-Луисом» обсуждает переход Биннингтона. Однако когда туман рассеивается, у «Пантерз» всё получается. Никто ведь не думал год назад, что у них получится сохранить и Беннетта, и Экблада, и Маршана. Да хотя бы двоих из них. Но всё получилось», — пишет Florida Hockey Now.

«НХЛ вступила в эру суперкоманд»

В федеральных СМИ рассуждают о том, что этот обмен свидетельствует о тектонических сдвигах в НХЛ – в большей степени определять своё будущее стали игроки, по крайней мере, звёзды, а не их клубы.

«НХЛ вступила в эру суперкоманд. Это лето обещает изменить ландшафт лиги, так как смерть рынка свободных агентов и быстро растущий потолок зарплат перегрузили рынок обменов. Ещё не было межсезонья, когда команду могут сменить столько больших игроков, у которых остаются ещё годы по действующим контрактам. А с учётом того, что у всех команд есть место под потолком и все ищут усиление, кажется, что теперь возможно всё.

Подобные срежиссированные обмены раньше могли проворачивать игроки с заканчивающимися или нежелательными контрактами – Патрик Кейн, Микко Рантанен, Брэд Маршан, Клод Жиру. Сейчас же всё иначе. Куинн Хьюз хотел уйти из «Ванкувера» и был обменян в претендующую на Кубок Стэнли «Миннесоту». Брэди Ткачук не хотел оставаться в «Оттаве» – и его обменяли в контендер «Флориду». Макдэвид продлился с «Эдмонтоном» только на два года, и теперь руководство «Ойлерз» должно доказывать, что может построить команду-победителя. Всего за девять месяцев три суперзвезды захватили контроль над своим будущим. И за ними последуют и другие. Дилан Ларкин тоже не хочет оставаться в «Детройте», Дарнелл Нурс запросил обмен из «Эдмонтона», Коннор Хеллебайк тоже готов сменить команду. И так далее.

И куда бы все хотели перейти, как вы думаете? Все клубы надеются заполучить игрока, который может изменить всю организацию. Но эта надежда и убивает. Теперь надо быть клубом, куда звёзды хотят перейти. И только несколько команд соответствуют их желаниям. «Рейнджерс» бы всё отдали за Ткачука, однако они даже не были в его списке. «Чикаго» после девяти лет поражений уже не привлекательное место для обмена, хоть у них и есть Бедард. У «Сиэтла» много мотивации, но нет истории успеха. «Детройт» застрял в посредственности.

Дело не в налогах. В первую очередь игроки хотят выигрывать – и делать это прямо сейчас. «Флорида» и «Вегас» каждый год борются за Кубок Стэнли, поэтому неудивительны переходы Марнера в «Голден Найтс» и Ткачука в «Пантерз».

Хоккей – это игроки. А у игроков должна быть власть. И вот как это выглядит, когда они её получают», — пишет Марк Лазерус.