Великий против Величайшего. Рекорд Овечкина важнее для мира спорта, чем достижение Месси

То, чего Лионель добился на чемпионатах мира, и рядом не стоит с тем, что сделал Великая восьмёрка в НХЛ.

22 июня 2026 года Лионель Месси отметился голом в ворота сборной Австрии и стал лучшим бомбардиром в истории футбольных чемпионатов мира. Аргентинский нападающий записал на свой счёт 17-й (а позже — и 18-й) мяч на ЧМ и обогнал бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, в активе которого 16 точных ударов.

Этот рекорд стал, вероятно, главным в футболе за последние годы. Великим в своём виде и в спорте в целом.

И, если так задуматься, это второе великое достижение в спортивном мире за последние несколько лет. Были и другие важные рекорды, но как будто до вчерашнего дня последним действительно легендарным был… рекорд Александра Овечкина, установленный в апреле 2025 года. Тогда капитан «Вашингтона» забил 895-й гол, обогнал Уэйна Гретцки и стал лучшим голеадором в истории НХЛ.

И, смотря на достижение Месси и вспоминая веху Великой восьмёрки, невольно сравниваешь их и понимаешь: то, что сделал аргентинский гений, и рядом не стоит с рекордом Ови.

Громкое заявление — но не голословное. И дело тут совсем не в квасном патриотизме. Рекорд Овечкина на самом деле важнее для мира спорта, чем рекорд Месси, и на это есть несколько аргументов. Каких же?

Александр Овечкин и Лионель Месси Фото: Из личного архива Александра Овечкина

Уникальность момента

В первую очередь разница заключается в том, как к самому важному моменту подводили и какое напряжение царило по мере приближения к рекорду. И тут стоит сказать, что ни то, что было до рекорда Лионеля, ни то, что было после, не идёт ни в какое сравнение с тем, что творилось во время Великой погони Восьмёрки. Как вы можете помнить, о возможном рекорде Овечкина говорили практически 10 лет, причём чем меньше ему оставалось до Гретцки, тем больше было разговоров. Каждый год выходили сотни, а то и тысячи комментариев и статей на тему погони хоккеиста. Напряжение нарастало с каждым днём.

В сезоне-2024/2025, когда Александр добрался до Величайшего, оно и вовсе достигло пика. Ещё до того, как нападающий «Вашингтона» повторил рекорд, его на каждой арене встречали как героя, на каждом стадионе болельщики скандировали его имя. Казалось, что все — от болельщиков любого клуба НХЛ до игроков и функционеров лиги — хотели поскорее увидеть, как Ови забивает сначала 894-й, а потом и 895-й гол.

Ажиотаж рос. Главные лица НХЛ ездили на каждую игру «Вашингтона», то же самое делал и сам Гретцки. А когда капитан «столичных» побил рекорд, то все словно посходили с ума. Безумие творилось как на арене, так и в соцсетях. Овечкину даже посвятили трогательную церемонию — прямо посреди матча.

Можно сказать, что это уникальный опыт, уникальный момент в истории спорта. Раньше какие-либо вехи не праздновались с таким размахом, а в современности до рекорда Ови словно и не было достижений, которые притягивали к себе столько внимания, создавали такой же ажиотаж, объединяли столько же людей по всему миру и вызывали такие же чувства. Исторический момент — весь этот путь и в особенности его завершение — и у него, пожалуй, нет аналогов. Он запомнится навсегда и станет образцом для любого важного рекорда.

О рекорде Месси такого же сказать нельзя. Было ощущение, что до старта ЧМ о возможном достижении аргентинца толком никто и не думал. И даже в ходе самого турнира как будто были темы и поважнее. Такого же внимания, как к рекорду Овечкина, и близко не было. А празднование получилось довольно базовым и неброским — ни о какой церемонии и вовсе говорить не приходится.

Конечно, нужно подчеркнуть, что отчасти такая разница связана с тем, что чемпионаты мира проводятся раз в четыре года, из-за чего напряжение может спадать. Тем более ЧМ — это праздник, который длится очень мало времени, поэтому во время турнира каждый раз появляются важные темы.

В хоккее, особенно в регулярных чемпионатах, всё более размеренно. Есть возможность подготовить почву для того или иного события, подогреть ажиотаж и интерес людей. Грамотно, не впопыхах подвести к катарсису.

Так что разница заложена уже в исходные условия. Однако факта это не меняет: след от рекорда Овечкина останется более мощный и яркий, чем от рекорда Месси.

Александр Овечкин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Эпохальность рекорда

Мы не пытаемся принизить рекорд Месси. Его достижение тоже достойно считаться великим, и этот эпитет у него похитить невозможно. Тем не менее факты говорят вот что: для того чтобы рекорд Клозе был побит, потребовалось 12 лет — три турнира. Легендарный немец стал лучшим бомбардиром в 2014 году, и его титул перехватили в 2026 году.

На то, чтобы превзойти предыдущее достижение, понадобилось даже меньше — всего восемь лет (и два турнира). В 2006 году бразильский нападающий Роналдо обошёл Герда Мюллера (15 против 14) и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Таким образом, за один только XXI век рекорд по количеству голов на футбольных чемпионатах мира был обновлён трижды.

А что же с достижением Овечкина?

Рекорд, за которым он гнался, считался недостижимым — невозможным, вечным. Предыдущий лучший голеадор, Гретцки, забил свой последний гол в марте 1999 года — и после этого долгие 26 лет никто не мог даже и близко подобраться к великому канадцу. До Овечкина лучше всех это удалось «железному» Яромиру Ягру, но и там разница огромна — 128 голов (766 против 894). А потом на сцену вышел Овечкин и побил «невозможный» рекорд.

Разница в значимости того, что сделали эти спортсмены, налицо. Эпохальность достижения выше у Ови — и именно его гол будут пересматривать раз за разом ближайшие несколько десятилетий. Именно он прочнее закрепится в истории спорта и станет ориентиром для юных игроков.

Конкуренция

Овечкин и Месси продолжили забивать и обновлять рекорды, однако очевидно, что достижение второго не продержится долго. У его главного преследователя, нападающего Килиана Мбаппе, которому на данный момент 27 лет, уже 16 голов на ЧМ. В день, когда Месси обошёл Клозе, форвард сборной Франции оформил дубль и сравнялся с немцем. Нет сомнений, что однажды Мбаппе обойдёт Месси.

Что касается рекорда Овечкина, то у форварда конкурентов и близко нет. Сейчас на счету Александра 929 голов. А его ближайший конкурент из числа действующих хоккеистов — Сидни Кросби, которому 38 лет и который забросил… 654 шайбы. На 275 меньше.

Александр Овечкин и Сидни Кросби Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Если же учитывать только тех, кому ещё нет 30, то тогда ближе всех к Овечкину подобрался американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. На счету 28-летнего форварда 428 голов — на 501 меньше, чем у россиянина. Это настолько большая разница, что прямо сейчас всерьёз называть Мэттьюса конкурентом Ови просто не получается.

Так что рекорд капитана «Вашингтона» вполне может стать ещё одним «невозможным» и «вечным» для мира спорта, особенно если тот продлит контракт и останется в НХЛ на год-два. А вот достижение Месси наверняка будет превзойдено в ближайшие два чемпионата мира — если уже не на следующем.

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Таким образом, рекорд Овечкина вполне можно назвать более важным для мира спорта и более великим в целом. Но повторимся: мы не имеем в виду, что достижение Месси ничего не значит или что российский хоккеист — более великая фигура для спорта, чем аргентинский футболист. Мы сравниваем именно рекорды — и их вес — вес двух однозначно великих в своих видах спорта достижений — довольно сильно отличается.

Однако главное далеко не это. Оба спортсмена доказали и продолжают доказывать, что любые рекорды рано или поздно падут и что любые планки/рубежи/цели при правильной работе достижимы. И, конечно, что спорт способен объединять людей из разных частей мира в едином позитивном порыве. Всё-таки и за Овечкина, и за Месси радовались по всему миру.

А что может быть важнее?

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