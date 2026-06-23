Барабанова завалят деньгами в «Авто», а Гусев останется в «Динамо»? Топ-12 НСА КХЛ

Три недели назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Изучаем, кто из именитых игроков остаётся без клуба по состоянию на середину июня. В этот список попали только те хоккеисты, кто находится в статусе неограниченно свободного агента.

н. Александр Барабанов (в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс») — 32 года

В минувшем сезоне «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина, где в шестиматчевой серии уступил «Локомотиву» (2-4). Этот результат стал очевидным успехом для казанского клуба, однако на его фоне в межсезонье генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин столкнулся поистине с огромным количеством работы. Сразу у целого ряда лидеров казанского клуба истекли контракты, в результате чего они оказались вправе диктовать свои условия при ведении переговоров. Центральный нападающий Илья Сафонов принял решение продолжить карьеру за океаном, уехав в «Ванкувер Кэнакс», канадский форвард Нэйтан Тодд стал игроком магнитогорского «Металлурга», а защитник Илья Карпухин вот-вот официально пополнит состав «Автомобилиста».

Максимально близок к уходу из клуба и Александр Барабанов. 32-летний форвард на очень хорошем уровне отыграл в Казани два года после возвращения из Северной Америки. В плей-офф Барабанов стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» среди нападающих, отметившись 16 (6+10) очками. Казанский клуб рассчитывал сохранить своего лидера, однако интерес к Барабанову на рынке буквально зашкаливал.

Известно, что в СКА рассчитывали вернуть уроженца Санкт-Петербурга в свои ряды, но на данный момент «Автомобилист» является главным претендентом на игрока. По информации «Спорт-экспресса», оклад Барабанова в Екатеринбурге составит 90-95 млн в год, ещё определённая сумма будет получена через рекламный контракт. Таким образом, Александр может стать самым дорогим игроком КХЛ в новом сезоне.

н. Дмитрий Яшкин («Ак Барс») — 33 года

С высокой степенью вероятности этим летом разойдутся дороги «Ак Барса» и с Дмитрием Яшкиным. В ходе регулярного чемпионата 33-летний форвард долгое время являлся одним из самых критикуемых игроков казанцев. Статистика Дмитрия действительно заметно просела в сравнении с предыдущим сезоном.

Если в регулярке-2024/2025 Яшкин набрал 54 (35+19) очков, то в сезоне-2025/2026 опытный нападающий забросил 18 шайб и сделал 14 передач в первой части сезона. В плей-офф Дмитрий сыграл нормально, набрав 10 (7+3) очков, но в целом от игрока ждали намного большего.

Дмитрий Яшкин Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

В отсутствие потолка зарплат «Ак Барс» наверняка предпочёл бы сохранить форварда, но в текущих реалиях казанцы вряд ли удовлетворят высокие запросы хоккеиста. В прошлом сезоне Яшкин входил в топ-5 самых дорогих игроков КХЛ. Сложно представить, что Яшкин согласится в разы упасть по зарплате.

в. Тимур Билялов («Ак Барс») — 31 год

В свою очередь, ещё один НСА «Ак Барса» наверняка останется в клубе. Воспитанник казанцев Тимур Билялов выступает в КХЛ с 2017 года. За это время он провёл вне родной организации всего полтора сезона, играя за «Югру» и рижское «Динамо». Перед началом сезона-2019/2020 Билялов вернулся в «Ак Барс» и больше из клуба уже не уходил.

К середине июня уже все топ-клубы КХЛ определились с первыми номерами на новый сезон, так что у Тимура нет очевидных вариантов на стороне. При этом и в интересы «Ак Барс», очевидно, входит сохранение вратарского дуэта в составе Билялов – Арефьев. Как говорится, от добра добра не ищут.

23-летнему Арефьеву ещё рано становиться первым номером, а найти надёжного вратаря за границей сейчас является большой проблемой, так что «Ак Барс» должен договориться со своим первым номером о продлении соглашения. Вопрос только в цене.

н. Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы») — 30 лет

Предполагается, что новичком «Ак Барса» станет американский форвард Кевин Лабанк. В прошлом сезоне 30-летний нападающий дебютировал в КХЛ, отыграв год за «Шанхайских Драконов». В отдельных матчах Лабанк демонстрировал тот уровень, который позволял ему играть в НХЛ, однако в целом потенциал игрока остался нереализованным.

Кевин Лабанк Фото: РИА Новости

Китайский клуб обладает репутацией команды, которая зачастую сильно начинает сезон, но на дистанции чемпионата начинает играть всё хуже и хуже. В прошлом сезоне в силу объективных и субъективных причин эта тенденция проявилась ещё сильнее. Складывалось ощущение, что в какой-то момент лидеры «Шанхая» бросили вёсла и уже просто докатывали сезон в ожидании отпуска.

Ожидается, что в Казани Лабанк должен заменить Тодда. И есть ощущение, что в команде Анвара Гатиятулина американский нападающий должен стать очень грозным орудием, особенно при игре в большинстве.

н. Никита Гусев («Динамо» Москва) — 33 года

Олимпийский чемпион 2018 года отыграл в московском «Динамо» три сезона, ворвавшись за это время в топ-3 самых результативных игроков в истории бело-голубых в КХЛ. Прошлый сезон получился у Гусева неудачным. Но попробуйте назвать хотя бы одного игрока «Динамо», за исключением Даниила Пыленкова, кто может занести прошлый год себе в актив. После отставки Алексея Кудашова динамовская команда провалилась с треском, однако даже в таких условиях Никита всё равно выбил 50+ очков в регулярке и установил клубный рекорд по победным попыткам в сериях послематчевых бросков.

Примерно с месяц назад некоторые журналисты почему-то считали, что 33-летний форвард не войдёт в планы нового главного тренера бело-голубых Леонида Тамбиева. Продолжить работу с игроком точно рассчитывал Алексей Кудашов, возглавивший «Автомобилист». По моей информации, уральский клуб даже делал предложение Гусеву, однако сам игрок продолжил придерживаться прежней тактики при ведении переговоров.

Для Никиты и его семьи важно оставаться в Москве или в Санкт-Петербурге. Отправляться на Восток КХЛ не входило в планы хоккеиста. Теперь вполне очевидно, что лидерская ноша в Екатеринбурге будет отведена Барабанову, тогда как представители Никиты ведут переговоры с «Динамо» о новом однолетнем контракте. Стороны обсуждают последние детали и в течение лета должны прийти к компромиссу, который удовлетворит как клуб, так и хоккеиста. У Никиты нет иных вариантов в Москве, а «Динамо» не хочет терять игрока, который даже в неудачный сезон выбивает 50+ очков.

н. Джованни Фьоре («Авангард») — 29 лет

29-летний канадский форвард пал в «Авангарде» жертвой лимита на легионеров. В омском клубе были полностью удовлетворены выступлением Джованни Фьоре в прошлом сезоне и могли сохранить его в своей команде. Но для этого Фьоре нужно было получить российский паспорт, чтобы не занимать легионерскую позицию. Однако в последнее время процесс натурализации хоккеистов стал занимать намного больше времени. В результате в «Авангарде» предпочли потратить пятый легионерский слот на покинувшего «Трактор» Джоша Ливо, отпустив Фьоре на рынок свободных агентов.

Джованни Фьоре Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

«У нас уже забита легионерская квота, как бы мы ни хотели Джио сохранить, но это проблема. Думаю, он занимается вопросом получения гражданства, но это небыстрый процесс, серьёзный государственный момент. И неизвестно, насколько он затянется. Я Фьоре и Ги Буше несколько дней назад сказал, что будет нечестно по отношению к Джио, если мы будем тянуть время, а процесс получения паспорта затянется, и человек останется без работы к началу сезона. Сказал Фьоре, что не могу держать его в подвешенном состоянии, и если у него есть иные варианты, то он может работать в их направлении, — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин «Чемпионату», комментируя расставание с игроком.

н. Стефан Да Коста («Автомобилист») — 36 лет

После назначения Кудашова на пост главного тренера «Автомобилист» кардинально обновляет свой состав в это межсезонье. Помимо покинувшего КХЛ по семейным обстоятельствам Рида Буше, уральский клуб расстался с Бруксом Мэйсеком, Алексеем Бывальцевым, Максимом Осиповым, Даниилом Романцевым и Степаном Хрипуновым. Французский форвард Стефан Да Коста выступал за «Автомобилист» с 2021 года и обладал действующим контрактом на следующий сезон, но по решению тренерского штаба было принято решение расстаться с игроком.

«Уход Да Косты? Первый-второй центральный должен делать результат, не подыгрывать. С большим уважением отношусь к Стефану, он очень много сделал в лиге для разных команд, но время берёт своё, и поэтому нужен уже другой игрок. Сейчас мы, как и все команды, очень активно занимаемся поиском и переговорами», — приводит слова Кудашова сайт КХЛ.

36-летний форвард давно выступает в России и состоит в отношениях с российской баскетболисткой Ксенией Левченко. В данном случае семейный вопрос имеет непосредственное отношение к хоккею, так как вполне понятно, что Стефан и Ксения наверняка планируют оставаться в России. Поэтому, вполне возможно, Да Коста согласится на какой-нибудь небольшой контракт, чтобы не покидать КХЛ.

н. Борна Рендулич («Шанхайские Драконы») — 34 года

Выступление этого хорватского форварда в КХЛ состоит из двух этапов. На первом – Борна Рендулич играл за «Витязь» с 2017-го по 2019-й, после чего на несколько лет уехал из России.

В 2023-м Борна ярко вернулся в КХЛ, быстро став главной звездой «Сочи» и заставив обратить на себя внимание СКА. Вот только проявить себя ни в армейском клубе, ни следом в «Металлурге» у Борны так и не получилось, зато в «Шанхае» Рендулич снова раскрылся с лучшей стороны.

Борна Рендулич Фото: РИА Новости

По всей видимости, 34-летний форвард хорошо подходит для скромных клубов, которые не ставят перед собой максимальных задач. В том же «Адмирале» или «Ладе» вполне могут обратить внимание на форварда, который адаптирован к игре в КХЛ и обладает сильными сторонами.

н. Станислав Галиев («Динамо» Минск) — 34 года

После провала в «Авангарде» и ЦСКА год назад казалось, что карьера Станислава Галиева подходит к своему завершению. Долгое время российский нападающий оставался без работы, только в середине августа Дмитрий Квартальнов бросил спасательный круг своему хорошему знакомому. Квартальнов работал с Галиевым в «Ак Барсе» и знал, чего ждать от этого хоккеиста.

В минском «Динамо» сначала подписали со Станиславом пробный контракт, который впоследствии перерос в полноценное соглашение. И в белорусском клубе точно не пожалели о своём решении. Галиев забросил 20 шайб в регулярке, а затем стал одним из главных героев в серии с московским «Динамо».

Этим летом Станислав, скорее всего, со 100-процентной вероятностью остался бы в столице Беларуси, если бы не произошедшая смена тренерского штаба. Квартальнов отправился в «Локомотив», где он не имеет власти над трансферами, да и состав обладателя двух последних Кубков Гагарина практически полностью укомплектован. Известно, что одним из претендентов на игрока является «Лада». Впрочем, и в Минске заинтересованы в сохранении Галиева.

з. Мартин Гернат («Локомотив») — 33 года

Среди всё ещё не продлённых «Локомотивом» игроков выделяется словацкий защитник Мартин Гернат. Прошлым летом Гернат долго раздумывал над вариантами продолжения карьеры, но всё-таки остался в «Локомотиве». И не прогадал: словак провёл минувший сезон ещё сильнее предыдущего, а по ходу чемпионата уже съездил на Олимпиаду. Ярославцы всегда кропотливо подходят к продлению контрактов с игроками, однако новостей о будущем Мартина по-прежнему нет. Гернат точно получит много предложений и, видимо, снова рассматривает вариант с возвращением в Северную Америку.

з. Байрон Фрейз («Локомотив») — 35 лет

35-летний форвард Байрон Фрейз оставил шикарное впечатление от своей игры в последнем плей-офф. Сразу после завершения финала Кубка Гагарина канадский нападающий предположил, что завершит карьеру.

«Не знаю, мне нужно время. Скорее всего, закончу, но никогда нельзя говорить «никогда». Просто нужно немного отдохнуть. За последние два года я был дома месяца два. Так что необходимо время подумать и обсудить это со своей семьёй», – сказал Фрейз «Чемпионату».

Официального объявления о завершении игроком карьеры пока не поступало. Если же Байрон захочет продолжать играть в хоккей, наверняка «Локомотив» продлит с ним трудовые отношения.

н. Евгений Кузнецов («Металлург» Мг/«Салават Юлаев») — 34 года

Евгений Кузнецов в прошлом сезоне успел поиграть за две Восточные команды КХЛ. Сначала 34-летний форвард выступал в «Металлурге», а завершал сезон в «Салавате Юлаеве». После окончания контракта с уфимским клубом Евгений продолжает наслаждаться жизнью.

В середине июня он стал свидетелем победы своего бывшего клуба в финале Кубка Стэнли. Нападающий вживую посетил несколько матчей финальной серии «Каролины» с «Вегасом», включая решающую шестую игру серии, увидел триумф тех, с кем несколько лет назад успел разделить одну раздевалку.

Евгений Кузнецов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

С кем Кузнецов будет делить раздевалку в следующем сезоне – пока загадка. Очевидно, что в Уфе он не останется. Об этом уже неоднократно заявлял генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. В услугах игрока заинтересованы в «Нефтехимике», где Кузнецов может получить полную свободу действий на льду.