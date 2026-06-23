Бэбкок возглавил «Эдмонтон», лучший вратарь ЧМ-2026 — в «Тракторе». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 23 июня 2026 года.

Покинувший «Металлург» Петунин перейдёт в «Нефтехимик»

Нападающий Александр Петунин пополнит состав «Нефтехимика». Напомним, сегодня, 23 июня, форвард покинул «Металлург».

«Мы договорились об однолетнем контракте с «Нефтехимиком», — сообщил агент игрока Станислав Романов корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Форвард пополнил состав «Металлурга» в сентябре 2023 года в рамках обмена с «Северсталью». В составе «Металлурга» 29-летний нападающий провёл 219 встреч, набрал 113 (48+65) очков, а также стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в 2024-м и взял бронзовые медали чемпионата КХЛ в сезоне-2025/2026.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Петунин провёл 507 матчей, в которых забросил 106 шайб и отдал 136 результативных передач.

Валерий Ничушкин может быть обменян из «Колорадо» — Фридман

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сказал, что имя российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обсуждается клубами НХЛ в качестве возможной кандидатуры для обмена. 31-летний форвард выступает за «лавин» с 2019 года.

«Думаю, «Колорадо» ищет большей гибкости. Его имя уже упоминалось среди тех, кто может быть обменян. Посмотрим», — сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

Ничушкин отработал половину своего восьмилетнего контракта с годовой зарплатой в $ 6,125 млн. У Валерия есть список из 12 команд, куда он не хочет быть обменянным. В сезоне-2026/2027 он должен получить бонус в размере $ 1 млн и базовую зарплату в $ 4,8 млн.

Майк Бэбкок назначен главным тренером «Эдмонтона»

«Эдмонтон Ойлерз» назначил Майка Бэбкока на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба. 63-летний тренер заменит Криса Ноблоха, который был уволен 14 мая после трёх сезонов в клубе.

Бэбкок не тренировал в НХЛ с тех пор, как ушёл из «Коламбус Блю Джекетс» перед сезоном-2023/2024. В 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбуса» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

Бэбкок занимает 12-е место в истории НХЛ по количеству побед (700) и 17-е место – по количеству сыгранных матчей (1301) за 17 сезонов во главе «Анахайм Дакс», «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Он также привёл сборную Канады к золотым медалям на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи, а также помог ей выиграть Кубок мира по хоккею 2016 года. Он начал свою тренерскую карьеру в НХЛ в «Анахайме» в сезоне-2002/2003 и вывел «Майти Дакс» в финал Кубка Стэнли, где он уступил «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах. Бэбкок тренировал «Детройт» на протяжении 10 сезонов, взяв Кубок Стэнли в 2008 году и дойдя до финала в 2009 году, где он проиграл «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.

«Торпедо» продлило контракт с голкипером Денисом Костиным

Вратарь Денис Костин продлил соглашение с «Торпедо». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан сроком до 31 мая 2028 года.

«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешёл в «Торпедо» и честным трудом занял своё место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что «Министр обороны» с нами ещё на два сезона!» — сказал генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.

В прошлом сезоне голкипер закрепил за собой статус первого номера, провёл 54 матча, включая все 10 игр плей-офф, и записал на свой счёт 10 «сухих» встреч.

«Трактор» подписал контракт с лучшим голкипером ЧМ-2026 по хоккею Хенриком Хёукеланном

«Трактор» подписал контракт вратарём Хенриком Хёукеланном, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с норвежским вратарём рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Отметим, на завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.