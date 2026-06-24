Большой обмен с участием россиянина в НХЛ! У Цыплакова – второй переезд за пять месяцев

Прошедшая ночь в НХЛ получилась богатой на крайне интересные обмены. Здесь, конечно, и сделка с участием «Вашингтона» и «Сент-Луиса», главными фигурантами которой стали Коннор Макмайкл и Джордан Кайру; и довольно неожиданный переход одного из главных молодых лиц «Сан-Хосе» Вильяма Эклунда в «Оттаву»; и обмен Боуэна Байрэма из «Баффало» в «Чикаго», который многие уже успели окрестить для «ястребов» одним из худших в истории – «клинки» получили за защитника сразу два драфт-пика в этом году, один из которых является четвёртым общим, а также самого результативного оборонца «Блэкхоукс» в прошлом сезоне Луиса Кревьера.

Подробности одного из трейдов: Официально «Вашингтон» выменял у «Сент-Луиса» нападающего Джордана Кайру

Но ещё до них крайне интересную сделку провели «Калгари» и «Нью-Джерси» – и в ней непосредственное участие принял российский хоккеист. Во второй раз за пять месяцев свой клуб в НХЛ меняет Максим Цыплаков – и если из «Айлендерс» в «Нью-Джерси» переезжать практически и не пришлось – география того обмена ограничивается несколькими десятками километров – то сейчас нападающему действительно придётся сменить обстановку.

В новую команду он отправится не один – вместе с Цыплаковым в Альберту был обменян защитник Шимон Немец. И он, пожалуй, является центральной фигурой этой сделки – всего четыре года назад «Дэвилз» выбрали словака под общим вторым номером драфта, но за это время он так и не стал для клуба ключевой фигурой.

Отчасти этому помешала и слишком большая конкуренция – в Ньюарке куда больше рассчитывают на Люка Хьюза, которого выбрали годом ранее и которому уже успели выдать огромный контракт, да и Даги Хэмилтон, слухи о чьём обмене по ходу прошлого сезона были очень громкими, похоже, всё-таки переубедил руководство в необходимости расставания.

Шимон Немец Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

В «Калгари» на синей линии тоже есть конкуренты – в клубе возлагают очень большие надежды на ещё более молодого Зэйна Парека. Но и для Немеца место должно найтись, о чём рассказал генменеджер «огоньков» Крэйг Конрой: «Мне понравилось, как Зэйн играл на левой стороне в конце сезона. Он сам сказал, что чувствует себя там более комфортно и ему нравится играть с Уайтклаудом. И это дало мне свободу подумать о таком обмене.

Это два атакующих игрока, и Зэйн – первая опция для большинства, но Немец будет играть в обеих спецбригадах и выходить против топ-игроков. Мы надеемся, что в следующие 10-15 лет он будет игроком «Калгари». Такая цель. Он хотел играть более важную роль, и здесь во «Флэймз» мы способны дать ему это».

Со словацким защитником «огонькам» ещё только предстоит подписать новое соглашение – с 1 июля Шимон будет находиться в статусе ограниченно свободного агента. А вот с Цыплаковым никаких новых договорённостей пока не нужно – у Максима вступает в силу последний год по старому контракту, который он подписывал, ещё будучи игроком «Айлендерс». По нему российский нападающий получит $ 2,25 млн, и в предстоящем сезоне ему предстоит доказать, что следующий кэпхит должен быть как минимум не меньше.

Шансы показать себя у Цыплакова наверняка будут – после хорошего дебютного сезона на Лонг-Айленд у экс-форварда «Спартака» наступил заметный спад, который вылился в обмен в «Нью-Джерси». Но и там шансов стать заметной фигурой у Максима изначально было немного – проблемы в «Дэвилз» тоже казались ожидаемыми.

В «Калгари» обстановка немного другая – уровень нападающих там пониже, чем у «дьяволов», да и сразу на двух силовых форвардов в Альберте этим летом может стать меньше, поскольку будущее Райана Ломберга и Блейка Коулмана, скорее всего, лежит вне «Флэймз». А вот с Адамом Клапкой и Мартином Поспишилом придётся посоперничать.

Цена такого удовольствия для «огоньков» – сразу два условных пика первого раунда (драфты 2027 и 2028 годов), выбор во втором раунде драфта-2026 и 21-летний защитник Этьенн Морин, который пока не поднимался выше АХЛ. Болельщики «Калгари» уже успели раскритиковать эту сделку – решение отдать сразу два первых выбора во время перестройки было воспринято с огромной долей скепсиса.

Впрочем, Немец и сам не так давно был выбран в самом начале первого раунда – и в клубе верят, что он выйдет на новый уровень и сполна оправдает выданные ему авансы. А мы надеемся, что этот переход окажется позитивным для Цыплакова – осталось лишь вспомнить, что помогало ему давать результат в первом сезоне в НХЛ.