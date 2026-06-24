«Люди забывают, чем он уже пожертвовал ради клуба». Ничушкина обменяют из «Колорадо»?

Имя Валерия всплывает в трансферных слухах, но «лавины» могут совершить большую ошибку, отказавшись от форварда.

На днях в Северной Америке всплыла информация о том, что ещё один российский хоккеист может сменить свою клубную прописку в нынешнее межсезонье.

Пока все наблюдают за сагой, разворачивающейся вокруг Сергея Бобровского, сейчас под угрозу попало будущее нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина.

Так, известный инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts заявил, что форвард «Эвеланш» может быть обменян из клуба.

«Думаю, «Колорадо» ищет большей гибкости. Его имя уже упоминалось среди тех, кто может быть обменян. Посмотрим», — сказал Фридман.

О будущем Ничушкина действительно говорят немало. Так, на днях журналист The Hockey News Райан О‘Хара выпустил материал, в котором разобрал, стоит ли «Колорадо» обменять Валерия в нынешнее межсезонье.

Слухи о возможном отказе от 31-летнего форварда ходили и в течение сезона-2025/2026, но до конкретных действий дело не дошло. Хотя, конечно, неудивительно, что такие толки появились, — решение о возможном обмене как будто уже давно зреет. Когда-то Ничушкин помог «Колорадо» взять Кубок Стэнли, после чего получил мощнейший контракт, однако после этого нападающий несколько раз подводил свою команду.

Но решит ли обмен Вэла проблемы «лавин»?

Валерий Ничушкин Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

«У «Колорадо» есть все основания рассматривать возможность обмена Валерия Ничушкина, но расставание с одним из самых выдающихся игроков в плей-офф НХЛ может оказаться ошибкой», — именно так начал свой материал журналист The Hockey News.

О‘Хара отметил дуализм фигуры Ничушкина — он является одной из главных сильных сторон команды и в то же время одной из её самых больших неопределённостей.

И это довольно справедливое замечание. Когда Валерий здоров и может играть, лишь пара-тройка силовых форвардов в НХЛ могут сравниться с ним. Именно сочетание его габаритов, скорости и неустанного следования за шайбой сделало Вэла неотъемлемой частью идентичности «Колорадо». Но травмы и проблемы вне льда неоднократно мешали нападающему, не позволяя тому стать одним самых доминирующих хоккеистов лиги. Как итог: «Эвеланш» остаются перед вопросами, на которые простых ответов нет.

«Стоит ли обменивать одного из лучших игроков в плей-офф в истории франшизы, пока он ещё представляет значительную ценность? Или вы верите, что здоровое межсезонье наконец-то позволит ему стать тем игроком, каким, по мнению всех в организации, он способен быть?» — подчёркивает вопросы североамериканский обозреватель.

И в пользу каждого из вариантов есть веские аргументы.

Когда у Ничушкина всё в порядке со здоровьем, он является одним из самых эффективных и результативных игроков «Колорадо». Вэл способен забивать в достаточных количествах, а когда находит свой ритм, то довольно часто берёт игру в свои руки. Форвард набрал 49 очков в 72 матчах сезона, забросив 17 шайб и отдав 32 передачи. Он отличился только в 12 из этих встреч, но в четырёх из них, как вы поняли, сделал это несколько раз — особенно выделяется хет-трик в новогоднюю ночь, когда «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» со счётом 6:1.

Но сила Ничушкина не только в голах, передачах и очках. То, что он даёт «лавинам», далеко не всегда отражается в протоколах. Он мастерски обращается с шайбой, что частенько недооценивают, и этот навык позволяет ему уверенно заходить в зону нападения. Помимо этого, скорость Вэла делает его одним из лучших прессингующих хоккеистов команды, а сочетание габаритов и хоккейного интеллекта помогает ему выигрывать борьбу у бортов и удерживать шайбу в зоне атаки.

«Он именно тот тип силового форварда, которого хочет каждый претендент на кубок», — отметил О‘Хара.

Тем не менее есть и очевидные минусы. И главный из них — на Ничушкина не всегда можно рассчитывать.

Травма Валерия Ничушкина в 2022 году Фото: Соцсети Валерия Ничушкина

«На самом деле одна печальная особенность объединяет его с членом Зала хоккейной славы Марио Лемье: они никогда не проводили полный сезон из 82 матчей. Ничушкин подобрался к этому ближе всего в сезонах-2013/2014 и 2015/2016 в составе «Далласа». На протяжении всей своей карьеры травмы постоянно вмешивались в его жизнь в ходе регулярных чемпионатов, а в последние годы к этому добавились и проблемы вне льда», — написал журналист.

И правда, если до 2023 года главной проблемой Ничушкина было здоровье, то после он начал регулярно подкидывать и иных сложностей.

22 апреля 2023-го сотрудники «Колорадо» обнаружили в номере Ничушкина в отеле Four Seasons в Сиэтле сильно пьяную женщину. Это случилось перед третьим матчем первого раунда плей-офф с «Кракен». Врач «лавин» вызвал скорую помощь, женщину доставили в больницу, а Валерий внезапно оказался вне состава.

Ничушкину не предъявили уголовных обвинений, но когда он вернулся в Денвер, то уже не мог помочь «Колорадо» защитить титул — к тому моменту «Эвеланш» уже вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв серию «Сиэтлу» в семи матчах. Позже форвард признался, что вернулся бы в состав, если бы «лавины» прошли во второй раунд.

Менее чем через год, в январе 2024 года, Ничушкин был включён в Программу помощи игрокам НХЛ. Тогда в клубе объявили, что россиянина отстранят от команды на неопределённый срок.

Сделаем небольшое отступление и напомним, из чего состоит эта Программа. В ней четыре этапа. Первый включает в себя начальную Программу стационарного лечения без дисциплинарных взысканий. Нарушение плана лечения на первом этапе переводит игрока на второй, где тот может быть отстранён от игр без сохранения заработной платы на время активного лечения, — и только после этого он получит право на возвращение.

На третьем этапе хоккеиста отстраняют как минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы, прежде чем вопрос о возвращении может быть рассмотрен. На четвёртом этапе отстранение составляет как минимум один год без гарантии возвращения.

Ничушкин завершил лечение в конце февраля 2024 года и начал последующее восстановление в рамках второго этапа. Он вернулся в «Колорадо» 8 марта и сумел завершить регулярку, наколотив 28 голов.

Тем не менее на этом проблемы не завершились.

После того как Вэл забросил девять шайб в восьми матчах плей-офф, а «Колорадо» выбил «Виннипег» в первом раунде, Ничушкин провалил допинг-тест, был отстранён на полгода без сохранения заработной платы и перешёл на третий этап Программы помощи игрокам.

Несмотря на такие откровенные «подставы», публично форварда никто не критиковал.

«Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар на протяжении всего прошлого сезона неоднократно заявлял, что Валерий находится в отличном психологическом состоянии и стал важной фигурой в раздевалке.

Эта часть истории часто упускается из виду.

Ничушкин не стремится к вниманию публики. Если Натан Маккиннон молчалив в общении со СМИ, то Вэл ещё более сдержан. Тем не менее Беднар говорил о том, как молодые игроки тянутся к Ничушкину, потому что он отзывчив и с ним легко найти общий язык. Также не секрет, что они стали хорошими друзьями с вратарём Маккензи Блэквудом», — отметил О‘Хара.

Валерий Ничушкин с хоккеистами «Колорадо» Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В сезоне-2025/2026 Ничушкин подсдал. Но этот спад не был полностью его виной.

Так, после победы «Колорадо» над «Анахаймом» 11 ноября Ничушкин шёл с пятью голами, семью результативными передачами и 12 очками в 17 матчах. Однако в том матче он заблокировал бросок и получил травму нижней части тела, из-за которой выбыл из строя почти на месяц.

Всего через месяц после возвращения Валерий попал в автомобильную аварию по дороге на арену и пропустил победную встречу с «Вашингтоном». Позже, в начале апреля, он снова получил травму — на этот раз верхней части тела, а затем ещё одну травму нижней части тела — в третьем матче финала Западной конференции. Нападающий пропустил последние 22 минуты той встречи и всю следующую, когда «Вегас» оформил «свип» «лавин».

Но североамериканский журналист увидел в этом свой позитив: «Возможно, ни один игрок не был так готов к межсезонью, как Ничушкин. Здоровое лето, полностью посвящённое восстановлению здоровья и набору физической формы, может подготовить Вэла ещё к одному продуктивному сезону».

И дальше он вспомнил ещё один важный фактор — выступление форварда в плей-офф 2022 года. Тогда Ничушкин получил в финале страшную травму, отыграл шестой матч со сломанной ногой и всё равно набрал 6 (4+2) очков в решающей серии. Те четыре гола стали повторением рекорда франшизы, который Валерий разделил с Джо Сакиком и Алексом Тангуэем, по наибольшему количеству шайб в финале Кубка Стэнли.

Валерий Ничушкин с Кубком Стэнли Фото: David Zalubowski/AP Photo/ТАСС

«Люди также склонны забывать о том, чем он уже пожертвовал ради организации. Ничушкин боролся за эту команду, играл через боль и помог ей завоевать Кубок Стэнли. Именно на такую ​​версию Вэла в «Колорадо» и рассчитывают», — пишет О‘Хара.

Тем не менее «лавины» вполне могут рассмотреть возможность обмена Ничушкина после того, как сделка по Россу Колтону обеспечила клубу дополнительную гибкость. Валерий получил значительную часть выплат в начале контракта, поэтому фактическая оставшаяся зарплата ниже, чем кэпхит в $ 6,125 млн, учитываемый под потолком зарплат. На бумаге «Колорадо» логичнее было бы взять леворукого защитника или более молодого силового нападающего.

Однако существует и иной взгляд на ситуацию.

«Ничушкину 31, а не 36. Его последние результаты в КС — всего пять точных бросков за два последних розыгрыша — не отменяют ни 19 голов, забитых им в предыдущих трёх плей-офф, ни того факта, что, когда Вэл здоров, он остаётся одним из самых доминирующих вингеров НХЛ в плей-офф.

Поэтому более разумным может быть просто проявить терпение.

Дайте Ничушкину здоровое межсезонье. Посмотрите, как он будет выглядеть в первой половине следующего сезона. Если Вэл вернётся к тому уровню, на который, как уверены в «Колорадо», он способен, клуб сохранит одного из самых уникальных нападающих лиги. В противном случае сочетание высокой результативности и отсутствия контрактной неопределённости всё равно сделает его ценным активом для обмена в дедлайн.

Но для команды, претендующей на Кубок Стэнли, расставание с Ничушкиным сейчас может оказаться большой авантюрой», — заключает журналист The Hockey News.

В общем, «Колорадо» может совершить огромную ошибку, если решит отказаться от нападающего. Однако и клуб нельзя не понять. У «Эвеланш» под платёжкой осталось чуть менее $ 7 млн — при этом нападающие Йоэль Кивиранта и защитники Брент Бёрнс, Бретт Кулак, Джек Ашан и Ник Бланкенбург выходят на рынок свободных агентов в статусе НСА, а форварды Джек Друри и Захар Бардаков — в качестве ОСА.

Так что «лавинам» в любом случае придётся что-то придумывать. И как будто отказаться от хоккеиста, который в последние годы не приносил достаточно пользы, а к тому же ещё и не всегда был доступен, звучит как логичный ход.

Но, учитывая возможности Ничушкина, не прогадают ли в «Колорадо», пойдя на такой риск?