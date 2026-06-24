«Каролина» может обменять Никишина, Панин спас рыбаков. Итоги дня в хоккее

В Техасе может появиться ещё один клуб НХЛ, команда Овечкина усилила атаку.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 24 июня 2026 года.

«Каролина» может обменять Александра Никишина

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х сообщил о том, что «Каролина Харрикейнз» рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина, контракт у которого истекает 30 июня 2026 года.

«Несколько команд подтвердили, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина. 24-летний обладатель Кубка Стэнли находится в статусе ограниченно свободного агента, поэтому «ураганы» взвешивают все за и против обмена или продления контракта», — написал Дрегер.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Григорий Панин спас рыбаков, застрявших на лодке

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин спас рыбаков, застрявших на лодке. Об этом хоккеист рассказал в своём телеграм-канале. «Ходили по воде на лодке. Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин. Всё обошлось, парни добрались! На бензин хотели мне закинуть, я отказался», — написал Панин.

«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Чикаго»

«Баффало Сэйбрз» обменял защитника Боуэна Байрэма и нападающего Джордана Гринвея в «Чикаго Блэкхоукс». «Клинки» получили в сделке защитника Луи Кревье и два выбора на драфте НХЛ — 2026 (общий четвёртый выбор, принадлежавший «Чикаго», и общий 45-й, которым изначально владели «Айлендерс»).

У 25-летнего Байрэма остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Канадец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 328 матчей и набрал 152 (44+108) очка. В 40 играх в плей-офф добавил 19 (4+15) очков. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».

У 29-летнего Гринвея остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Американец провёл 475 игр в регулярках НХЛ и набрал 165 (56+109) очков при 365 минутах штрафа. В 35 играх в плей-офф добавил 10 (5+5) очков.

У 26-летнего Кревье остался один год действия контракта с кэпхитом $ 900 тыс. В следующем году он может стать ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне канадец провёл 78 игр в регулярке и набрал 25 (7+18) очков при 63 минутах штрафа.

«Вашингтон» выменял у «Сент-Луиса» Кайру

«Вашингтон Кэпиталз» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого столичный клуб пополнил нападающий Джордан Кайру. В обратном направлении отправились Коннор Макмайкл, Милтон Гестрин и выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026 (16-й общий номер).

28-летний Кайру провёл в НХЛ 488 матчей и набрал 388 (168+210) очков. Его контракт с кэпхитом $ 8,125 млн действует до конца сезона-2030/2031. У 25-летнего Макмайкла истекает срок действия двухлетнего контракта с кэпхитом $ 2,1 млн. Канадец может стать ограниченно свободным агентом. 25-й номер драфта-2019 провёл 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка.

19-летний Гестрин был выбран «Кэпиталз» под общим 37-м номером на драфте-2025 и ещё не играл в НХЛ.

«Питтсбург» будет продан по вдвое большей цене, чем приобретён в 2021 году

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Совет управляющих лиги единогласно одобрил продажу «Питтсбург Пингвинз» группе Hoffmann Family из Чикаго. Сумма сделки составила около $ 1,75 млрд. Ожидается, что она будет полностью завершена до начала драфта НХЛ — 2026. Ранее клубом владела компания Fenway Sports Group, заплатившая за «Пингвинз» $ 900 млн в 2021 году.

«Фактически сделка была заключена в прошлом году, но считаю, что оценка стоимости клуба была заниженной. Тем не менее приятно, что Хоффманны заключили выгодную сделку, а FSG спустя пять лет получили вдвое больше, чем потратили. По моему мнению, клуб стоил больше, но это нормально», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и хоккейный клуб — «Флорида Эверблейдс» из ECHL, выигравшая четыре чемпионских титула за последние пять лет. Основные офисы группы расположены в Чикаго, Сент-Луисе и Нэйплсе (штат Флорида).

Форвард «Локомотива» Ярослав Лихачёв обменян в «Амур»

В результате обмена с «Локомотивом» нападающий Ярослав Лихачёв пополнил состав «Амура». Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время с игроком будет заключён новый контракт. Ярославский клуб получил денежную компенсацию.

Напомним, ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он с ходу заявил о себе, набрав 27 (15+12) очков в 59 встречах. Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки «тигров» — на счету нападающего 39 (22+17) очков в 59 играх.

НХЛ рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе. Будет запущен шестимесячный процесс оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.

В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. При этом обоим городам требуется строительство новой арены. В случае положительного решения Совета управляющих общая сумма вложений семьи Фридкин в проект составит около $ 3,5 млрд – сюда включён как вступительный взнос в лигу, так и стоимость арены. The Friedkin Group также владеет футбольными клубами в Европе – итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном». Беттмэн отметил, что у «Далласа» нет территориальных прав в Техасе, которые могли бы помешать лиге добавить команду из Хьюстона или Остина.

Второй клуб из Техаса может стать 33-й командой НХЛ. За последние 10 лет в лигу вступили «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен», ещё одной новой франшизой стала «Юта Маммот», заменившая выбывшую «Аризону Койотс».

Карпухин перейдёт в «Автомобилист», Юдин продлит контракт на один сезон

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ак Барса» Илья Карпухин перейдёт в «Автомобилист», а игрок обороны Дмитрий Юдин продлит контракт с екатеринбургским клубом на один сезон.

«Илья Карпухин заключит трёхлетний контракт с «Автомобилистом». Дмитрий Юдин продлит контракт с клубом на один сезон», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В прошедшем сезоне 27-летний Карпухин провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+8». 30-летний Юдин в сезоне-2025/2026 провёл за «Автомобилист» 44 встречи с учётом плей-офф и набрал 11 (1+10) очков с показателем полезности «-1».