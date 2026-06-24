«Каролина» может обменять Никишина, Панин спас рыбаков. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 24 июня 2026 года.
«Каролина» может обменять Александра Никишина
Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х сообщил о том, что «Каролина Харрикейнз» рассматривает возможность обмена российского защитника Александра Никишина, контракт у которого истекает 30 июня 2026 года.
«Несколько команд подтвердили, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Александра Никишина. 24-летний обладатель Кубка Стэнли находится в статусе ограниченно свободного агента, поэтому «ураганы» взвешивают все за и против обмена или продления контракта», — написал Дрегер.
В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Никишин сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
Григорий Панин спас рыбаков, застрявших на лодке
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин спас рыбаков, застрявших на лодке. Об этом хоккеист рассказал в своём телеграм-канале. «Ходили по воде на лодке. Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин. Всё обошлось, парни добрались! На бензин хотели мне закинуть, я отказался», — написал Панин.
«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрэма в «Чикаго»
«Баффало Сэйбрз» обменял защитника Боуэна Байрэма и нападающего Джордана Гринвея в «Чикаго Блэкхоукс». «Клинки» получили в сделке защитника Луи Кревье и два выбора на драфте НХЛ — 2026 (общий четвёртый выбор, принадлежавший «Чикаго», и общий 45-й, которым изначально владели «Айлендерс»).
У 25-летнего Байрэма остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Канадец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 328 матчей и набрал 152 (44+108) очка. В 40 играх в плей-офф добавил 19 (4+15) очков. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Колорадо».
У 29-летнего Гринвея остался один год действия контракта с кэпхитом $ 6,25 млн. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом. Американец провёл 475 игр в регулярках НХЛ и набрал 165 (56+109) очков при 365 минутах штрафа. В 35 играх в плей-офф добавил 10 (5+5) очков.
У 26-летнего Кревье остался один год действия контракта с кэпхитом $ 900 тыс. В следующем году он может стать ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне канадец провёл 78 игр в регулярке и набрал 25 (7+18) очков при 63 минутах штрафа.
«Вашингтон» выменял у «Сент-Луиса» Кайру
«Вашингтон Кэпиталз» совершил обмен с «Сент-Луис Блюз», в результате которого столичный клуб пополнил нападающий Джордан Кайру. В обратном направлении отправились Коннор Макмайкл, Милтон Гестрин и выбор в первом раунде драфта НХЛ — 2026 (16-й общий номер).
28-летний Кайру провёл в НХЛ 488 матчей и набрал 388 (168+210) очков. Его контракт с кэпхитом $ 8,125 млн действует до конца сезона-2030/2031. У 25-летнего Макмайкла истекает срок действия двухлетнего контракта с кэпхитом $ 2,1 млн. Канадец может стать ограниченно свободным агентом. 25-й номер драфта-2019 провёл 315 матчей в регулярках НХЛ и набрал 154 (67+87) очка.
19-летний Гестрин был выбран «Кэпиталз» под общим 37-м номером на драфте-2025 и ещё не играл в НХЛ.
«Питтсбург» будет продан по вдвое большей цене, чем приобретён в 2021 году
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что Совет управляющих лиги единогласно одобрил продажу «Питтсбург Пингвинз» группе Hoffmann Family из Чикаго. Сумма сделки составила около $ 1,75 млрд. Ожидается, что она будет полностью завершена до начала драфта НХЛ — 2026. Ранее клубом владела компания Fenway Sports Group, заплатившая за «Пингвинз» $ 900 млн в 2021 году.
«Фактически сделка была заключена в прошлом году, но считаю, что оценка стоимости клуба была заниженной. Тем не менее приятно, что Хоффманны заключили выгодную сделку, а FSG спустя пять лет получили вдвое больше, чем потратили. По моему мнению, клуб стоил больше, но это нормально», — приводит слова Беттмэна пресс-служба НХЛ.
В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и хоккейный клуб — «Флорида Эверблейдс» из ECHL, выигравшая четыре чемпионских титула за последние пять лет. Основные офисы группы расположены в Чикаго, Сент-Луисе и Нэйплсе (штат Флорида).
Форвард «Локомотива» Ярослав Лихачёв обменян в «Амур»
В результате обмена с «Локомотивом» нападающий Ярослав Лихачёв пополнил состав «Амура». Как сообщает пресс-служба клуба, в ближайшее время с игроком будет заключён новый контракт. Ярославский клуб получил денежную компенсацию.
Напомним, ранее Ярослав дважды выступал за «Амур» на правах аренды. Первый полноценный сезон для 21-летнего нападающего в Хабаровске получился по-настоящему ярким — тогда он с ходу заявил о себе, набрав 27 (15+12) очков в 59 встречах. Прошлый сезон стал для форварда прорывным и лучшим в карьере. Ярослав провёл его в статусе лидера атаки «тигров» — на счету нападающего 39 (22+17) очков в 59 играх.
НХЛ рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что лига рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе. Будет запущен шестимесячный процесс оценки целесообразности проекта с участием потенциального владельца франшизы – инвестиционной компании The Friedkin Group, возглавляемой Дэном Фридкином.
В ходе этого процесса предстоит определить, какой из техасских рынков больше всего подходит для создания команды НХЛ – Хьюстон или Остин. При этом обоим городам требуется строительство новой арены. В случае положительного решения Совета управляющих общая сумма вложений семьи Фридкин в проект составит около $ 3,5 млрд – сюда включён как вступительный взнос в лигу, так и стоимость арены. The Friedkin Group также владеет футбольными клубами в Европе – итальянской «Ромой» и английским «Эвертоном». Беттмэн отметил, что у «Далласа» нет территориальных прав в Техасе, которые могли бы помешать лиге добавить команду из Хьюстона или Остина.
Второй клуб из Техаса может стать 33-й командой НХЛ. За последние 10 лет в лигу вступили «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен», ещё одной новой франшизой стала «Юта Маммот», заменившая выбывшую «Аризону Койотс».
Карпухин перейдёт в «Автомобилист», Юдин продлит контракт на один сезон
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ак Барса» Илья Карпухин перейдёт в «Автомобилист», а игрок обороны Дмитрий Юдин продлит контракт с екатеринбургским клубом на один сезон.
«Илья Карпухин заключит трёхлетний контракт с «Автомобилистом». Дмитрий Юдин продлит контракт с клубом на один сезон», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В прошедшем сезоне 27-летний Карпухин провёл за «Ак Барс» 88 матчей с учётом плей-офф и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+8». 30-летний Юдин в сезоне-2025/2026 провёл за «Автомобилист» 44 встречи с учётом плей-офф и набрал 11 (1+10) очков с показателем полезности «-1».