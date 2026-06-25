Кто будет тренером? Кто оплатит возможные матчи с Россией? Межсезонье сборной Латвии

Хоккейное межсезонье пришло в клубные системы, а также затронуло основные вопросы в сборных после прошедшего в Швейцарии чемпионата мира. Довольно много интересных моментов можно наблюдать у сборной Латвии, занявшей шестое место в общей таблице. «Старички» прощаются со сборной и оставляют место молодым, а у главного тренера Харийса Витолиньша этим летом истекает пятилетний контракт.

Харийс Витолиньш Фото: Emma Wallskog/Zuma/ТАСС

В этом году уже завершил карьеру в сборной Каспарс Даугавиньш, буквально несколько дней назад объявил о своём уходе Ральфс Фрейбергс, скандально известный своими политическими высказываниями. Сам Ральфс отыграл 10 чемпионатов мира за свою родную страну, а также побывал на трёх Олимпийских играх: «Я долго вынашивал мысль, когда уже стоит уходить, и решил, что вот этот 10-й чемпионат подоспел вовремя. Мне 35 лет, и у каждого игрока есть, так сказать, свой срок годности. Мой пришел после игры с Норвегией». Посетовав, что следующей весной рука сама потянется за клюшкой и снова захочется на чемпионат, где любимые болельщики будут скандировать его имя, Фрейбергс отметил, что он и дальше продолжит играть в чешской Экстралиге и пока карьеру не завершает.

В целом уже на следующем чемпионате мира у сборной Латвии будет большая поддержка в силу «удобности» страны, в которой он будет проводиться — Германии. Кстати, после того как швейцарский хоккейный праздник был завершён, стало известно, что Латвия и Финляндия примут ЧМ в 2030 году. Ещё этот год будет снова олимпийским — Игры пройдут во Франции, так что хоккея будет очень и очень много для всех стран. Единственное, что в этой истории омрачило настроение латвийцев — то, что все медальные матчи пройдут в Финляндии. Отняли, в общем, частичку праздника.

Фанаты сборной Латвии Фото: ANDREAS BECKER/EPA/ТАСС

Если ещё больше углубиться в хоккейные кулуары, то можно увидеть постоянные интервью и разговоры о допуске белорусской сборной U18. Член палаты представителей ИИХФ Виестурс Козиолс сказал на одном из региональных латвийских каналов, что решение о реинтеграции Беларуси основано только на уверенности в полнейшей безопасности. А ещё добавил, что оспаривать принятое по беларусам решение было бы глупо, ведь грядут лишние траты, которые никому не нужны в данный момент. Также из любопытного – его слова, что у России и Беларуси есть огромное количество партнёров, для того чтобы потихоньку влиять на голосование. «Мы можем лишь потопать ногой по полу, никакой эффективности это не даст», — сказал Виестурс.

Звучат и официальные заявления от генерального секретаря латвийской хоккейной федерации Роберта Плявейса, которые больше похожи на разговор с самим с собой: «Наша сборная тоже вообще-то собирается участвовать в турнире, но играть с Россией или Беларусью не будет, что означает технические поражения, потерю рейтинга, и денег». Надо отметить, что в своё время министр образования Латвии сам подписал указ, что нельзя брать бюджетные деньги при игре с Россией и Беларусью, и если очень «приспичило», то искать средства на участие в турнирах с участием этих стран было бы здорово в каком-то другом месте. В общем, хоккей в стране любят, играют, насколько позволяет нулевое финансирование, однако сама организация стреляет себе в ногу из-за своих же резких решений, а потом руководители удивляются — кто же таки стрелял? Дальше будет только интереснее, это точно.

Пока в Латвии оценивают работу главного тренера сборной и спорят о качестве его работы, в сборной Германии уже в начале июня уволили Харольда Крайса, посчитав его работу неудовлетворительной. В отличие от Витолиньша, немецкий специалист должен был отработать ещё и следующий чемпионат, но поражение в матче с латвийцами в группе на ЧМ-2026 стало определяющим. А так-то Крайс вывел немцев в финал ЧМ-2023, но руководство решило начать перестройку. В Германии с этим строже, чем в Латвии, поэтому немецкого специалиста очень быстро отстранили от работы со сборной.

Шутка ли, но подавляющее число болельщиков и экспертов сочли шестое место на ЧМ в этом году за неудачу, видимо, мечтая о той самой бронзе, которая однажды выпала сборной Латвии. Витолиньш и стал строителем системы, давшей такой результат. В этом году была отличная возможность пройти дальше, но латвийцев постигла неудача. И теперь на место главного тренера рассматривают небезызвестного Артиса Аболса.

Артис Аболс Фото: Mathias Bergeld/Zuma/ТАСС

Как-то так складывается, что главные тренеры в сборной Латвии работают пятилетками — Олег Знарок, потом Леонид Береснев, четыре года отработал Боб Хартли, а сейчас истекает срок контракта у Витолиньша. Сказать что-то плохое о нём нельзя, ведь за последние пять лет команда не опускалась ниже 10-й строчки, и на прошедшем чемпионате была положительная динамика. С другой стороны, нельзя сравнивать страны-участницы 10 лет назад и сейчас. Откуда-то появилась Великобритания, Венгрия – не в обиду им будет сказано, но это команды вообще другого уровня и спортивного понимания игры. Оставлять Витолиньша или менять — вопрос, между прочим, и финансовый, ведь, насколько известно, его контракт удовлетворяет обе стороны, а вот с другим специалистом будут уже другие пункты и, конечно, другие цифры.

Одним из лучших тандемов для Латвии был как раз дуэт Аболса и Витолиньша, потому что чувствовался баланс — Артис довольно строг к своим подопечным и держит их в ежовых рукавицах, а нынешний главный тренер шлифует это похвалой и достаточно объективным выбором ведущих троек. Если отойти от зацикленности на одних и тех же фамилиях, то стоит вспомнить о Гиртсе Анкипансе, имеющем огромный опыт работы главным тренером, пусть и не в основной сборной. Есть также Олег Сорокин, занимающийся молодёжной сборной. Харийс Витолиньш немного утомил публику, латвийцы хотят нововведений и большей резкости в решениях, а ещё сетуют на плохое большинство и уходы от прямых ответов на вопросы о составе.

Сборная Латвии на ЧМ-2026 Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

Буквально вчера Земгус Гиргенсонс, представляющий «Тампу» в НХЛ, сказал, что, если в следующем сезоне его команда не выйдет в плей-офф, он будет готов играть за сборную, ведь в этом году он этого сделать не смог. Большая звездочка сборной Латвии Эдуардс Тралмакс отметил, что поменял бы все свои очки, чтобы только забросить Норвегии.

Кроме резких телодвижений в сборной Германии, пассивно-агрессивного копошения в сборной Латвии и разочарованных твитов канадцев, которые всё проиграли в этом году, в остальном сборные спокойно наслаждаются межсезоньем и ждут новых гонок за трофеями.