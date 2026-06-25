Два громких обмена «Вашингтона»! Собирают претендента на кубок для Овечкина?

В «Вашингтоне» пока не знают, вернётся Александр Овечкин на ещё один сезон или нет. Никто пока этого не знает.

Но после завершения сезона, в котором «столичные» не смогли пробиться в плей-офф, россиянин чётко обозначил основное условия для возвращения: «В первую очередь эта команда должна была проходить в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли, это основное. Конечно, многое зависит от семьи, от здоровья, но в общекомандном плане главное это».

А также выразил уверенность, что он ещё не провёл свой последний матч в НХЛ, и напомнил, что его сыновья хотят, чтобы он продолжил выступать в лиге. Но главное всё равно – «Вашингтон» должен иметь сильный состав и бороться за титул.

Североамериканские инсайдеры сообщают, что ждать новостей о будущем Овечкина до 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов, не стоит. И у «Вашингтона» остаётся не так много времени, чтобы постараться выполнить условия своего капитана.

Что ж, на этой неделе «столичные» постарались на славу, провернув сразу два громких обмена. Сначала из «Сент-Луиса» был выменян нападающий Джордан Кайру, а следом – Алекс Так из «Баффало».

Это игроки, способные забивать по 30-40 голов за сезон. В прошлой регулярке у «столичных» только двое перешагнули планку в 30 шайб – собственно, сам Овечкин, и Том Уилсон.

28-летний Кайру не собирался менять команду, однако ради «Вашингтона» отказался от запрета на обмен. Предыдущий сезон у него вышел неудачным – статистика сильно просела, а весной он перенёс операцию на колене, но за лето должен полностью восстановиться. В «Кэпиталз» уверены, что смогут перезагрузить карьеру канадца – как это у них получилось ранее с Дюбуа.

«Джордан – очень талантливый и динамичный игрок, который сможет сразу внести вклад в команду. Его мастерство, креативность и умение генерировать в атаке на элитном уровне станут большим подспорьем для нас. В 28 лет и с контрактом ещё на пять сезонов он вступает в лучшие годы своей карьеры. Мы верим, что он идеально впишется в команду как сейчас, так и в будущем», — сказал генеральный менеджер «Кэпс» Крис Патрик.

«Целый день обдумывал решение, оно далось нелегко, я ведь в «Сент-Луисе» всю карьеру провёл. Но я рад получить новый старт в «Вашингтоне». Мне есть что доказывать после прошлого года. Ну и сыграть с Овечкиным было бы потрясающе. Это же величайший снайпер в истории, и я слышал о нём только хорошее. Надеюсь, если он вернётся ещё на год, получится поиграть с ним», — сказал Кайру.

30-летний Так не хотел оставаться в «Баффало». Этим летом он мог стать свободным агентом, однако подписал новый восьмилетний контракт, чтобы его сразу после этого обменяли в «Вашингтон».

«Алекс – крайне востребованный игрок, и мы довольны, что он выбрал «Вашингтон». Это игрок для топ-6, который добавит габаритов, разносторонности и будет полезным в любых ситуациях. Он постоянно лезет на ворота, сражается на высоком уровне, играет на обеих сторонах площадки и год за годом доказывает, что является эффективным снайпером и бомбардиром. Помимо того, что он может дать на льду, у него отличные лидерские качества, рабочая этика и желание играть правильно. Это делает его бесценным усилением для нашей команды. Мы верим, что он окажет значительное влияние на команду на льду и за его пределами и прекрасно впишется в линию атаки», — отметил Крис Патрик.

У «столичных» даже без понимания, какое решение примет в итоге Овечкин, есть план. Руководство клуба само об этом говорило – есть план А на случай, если Ови вернётся, и план Б – если нет.

Последние обмены идут на пользу обоим планам. «Кэпиталз» в любом случае намеревались серьёзно усилить атаку, и они это сделали. И заодно продемонстрировали россиянину, что делают ставку на то, чтобы побеждать здесь и сейчас.

Кайру и Так будут «съедать» $ 8,13 млн и $ 10,5 млн под потолком зарплат соответственно (а последний стал самым дорогим игроком команды – даже у Овечкина был контракт «всего» на $ 9 млн). Но у «столичных» остаётся ещё почти $ 13 млн свободных денег. Должно хватить и на Ови, и даже на кого-то ещё.

«У «Вашингтона» ещё много места под потолком зарплат, чтобы заключить новый контракт со своим капитаном. Кроме того, возможно, Овечкин сделает скидку, чтобы клуб мог усилиться ещё и побороться за кубок в следующем сезоне», — пишет The Daily Faceoff.