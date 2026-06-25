Бобровский приведёт к Кубку Стэнли Макдэвида? 4 команды, куда может перейти вратарь

Кажется, Сергей Бобровский всё-таки покинет «Флориду».

Недавно известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил прямо: «Я слышал, что Бобровский вряд ли останется в «Пантерз».

Конечно, буквально на следующий день президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито попытался придать немного оптимизма болельщикам и сказал, что ещё ничего не решено.

«Пока двери не закроются, никогда не знаешь наверняка. Мы продолжаем оценивать ситуацию каждый день. Здесь никогда не бывает закрытых дверей», — сказал Зито.

И всё-таки ситуация очень непростая. По сообщениям североамериканских СМИ, Бобровский хочет получить контракт на шесть-семь лет и на общую сумму $ 42 млн. В сентябре Сергею исполнится уже 38, так что вряд ли «пантеры» сумеют утолить все запросы опытного вратаря. Особенно с учётом приобретения Брэди Ткачука, чей кэпхит составляет $ 8,21 млн.

Так что, видимо, сейчас мы видим, как открывается дверь к новой главе в карьере Боба. С большой вероятностью ему придётся найти новый клуб. Но куда ему стоит податься? Четыре варианта выглядят особенно хорошо.

«Торонто»

Под занавес своей великой карьеры Бобровский может поиграть вместе с одним из самых талантливых хоккеистов поколения — Остоном Мэттьюсом — в одном из самых популярных, богатых и невезучих клубов НХЛ.

«Торонто», несмотря на все свои ресурсы, уже 24 года не может зайти дальше второго раунда, причём за это время команда выиграла всего три серии плей-офф. Кошмарный результат для команды, которая за всю историю 21 раз брала Кубок Стэнли — это третий показатель после «Детройта» (24) и «Монреаля» (35).

У «кленовых листьев» огромное количество проблем, но с приобретением Бобровского они могут решить вратарский вопрос, который уже длительное время беспокоит фанатов. «Торонто» как раз недавно обменял Джозефа Уолла, так что у Сергея будет игровое время. А там он заодно подучит российскую молодёжь — Артура Ахтямова и Вячеслава Пексу из АХЛ, подготовив для «Мэйпл Лифс» новых молодых голкиперов. Так что для клуба плюсы очевидны.

У «Торонто» даже есть свободное место под потолком — $ 18,7 млн. Если «кленовые» решатся связать себя узами с Бобровским, то однажды его контракт станет большой проблемой для них, однако команде не хватает надёжного вратаря и опытных кубковых бойцов, которые могут привнести в состав чемпионского характера. Потенциальные плюсы россиянина должны перевесить потенциальные минусы.

«Сан-Хосе»

«Шаркс», вероятно, один из лучших вариантов, если главная цель Бобровского — хорошо заработать на закате карьеры. До обмена Вильяма Эклунда у клуба было чуть более $ 40,5 млн под потолком, а после и вовсе стало $ 46,2 млн! А помимо денег, у команды есть ещё и потребность в хорошем вратаре.

30-летний Алекс Неделькович слишком слаб в качестве первого номера, а 24-летний Ярослав Аскаров пока не дорос до уровня первого номера в клубе, который намеревается попасть в плей-офф и чего-то там добиться. Бобровский может застолбить за собой место основного голкипера «Сан-Хосе» на ближайшие годы, а попутно и стать ментором для своего более молодого соотечественника. Сергей точно ещё поиграет на высоком уровне — а заодно и хорошенько подзаработает. В «Шаркс» ему точно выдадут приличный контракт.

А помимо этого, Боба может соблазнить идея вывести клуб на новый уровень. «Сан-Хосе» в минувшем сезоне впервые за долгие годы реально боролся за попадание в плей-офф, плюс в команде много перспективной молодёжи, включая Маклина Селебрини, так что при правильном подходе и надёжной игре вратаря «акулы» могут замахнуться и на геройства в Кубке Стэнли. Почему бы и нет?

Сергей Бобровский и Остон Мэттьюс Фото: Joel Auerbach/Getty Images

«Эдмонтон»

Ситуация «нефтяников» похожа на то, что происходит с «Торонто», но с парой нюансов. Для «Эдмонтона» настаёт один из важнейших периодов в истории — чтобы сохранить своего лидера, Коннора Макдэвида, клубу придётся серьёзно постараться и исправить кошмарный шлейф ошибок менеджмента.

Один из ужасных просчётов — полнейший провал в плане решения вратарской проблемы, подытоженный эпическим обменом Стюарта Скиннера на Тристана Джерри. Голкипер ожидаемо провалился, сыграв хуже своего коллеги, и теперь повис мёртвым грузом в платёжке «нефтяников». Его бэкап Коннор Ингрэм выходит на рынок НСА.

Теперь «Эдмонтону» в любом случае придётся отыскать вратаря и, более того, раскошелиться, чтобы дать Макдэвиду шанс всё-таки добраться до Кубка Стэнли.

Бобровский — не лучший вариант для «нефтяников». У них всего около $ 7 млн свободных денег, и, по сути, они все уйдут на контракт с Сергеем. А спустя время это соглашение и вовсе станет ещё одним ярмом на шее руководства «Ойлерз». Но им некуда деваться. Решать проблему необходимо, и лучше вложиться в человека, который дважды подряд лично им доказывал, что способен остановить кого угодно. Если «Эдмонтон» возьмёт столь желанный Кубок Стэнли, а Бобровский сыграет большую роль в этом успехе, то любые траты и последствия будут уже не так и важны. А помочь он точно способен.

«Виннипег»

Ещё одним потенциально отличным местом для Бобровского могут стать «Джетс». «Виннипег» с огромной вероятностью расстанется с Коннором Хеллебайком, а его бэкап Эрик Комри по истечении июня выйдет на рынок свободных агентов. Так что «реактивным» в любом случае придётся что-то делать со своей вратарской линией. А поскольку клуб не лишился кубковых надежд и не станет отказываться от своих лидеров в лице Кайла Коннора и Марка Шайфли, ему придётся найти достойную замену лучшему вратарю сезона-2024/2025 НХЛ.

Сергей выглядит идеальным кандидатом на эту роль. Кубковый опыт поможет исправить психологию «Джетс», плюс россиянин даст «реактивным» время, чтобы найти достойную смену для себя и Хеллебайка. Да и платёжка позволяет поиграться с вариантами — на данный момент у «Виннипега» свободно под потолком всего $ 18 млн, однако эта сумма увеличится, поскольку удастся избавиться от немаленького контракта Хеллебайка ($ 8,5 млн).

Единственный вопрос — захочет ли сам Боб из солнечной Флориды переезжать в тусклый и холодный Виннипег. Но его могут задобрить приятным контрактом, на который он и рассчитывает, и потенциальными кубковыми амбициями.

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