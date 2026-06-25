Активность «Торонто», «Виннипег» обменяет Хеллебайка? Возможные сделки перед драфтом НХЛ

Порядок выбора на церемонии может поменяться ещё не раз.

До драфта НХЛ остаётся чуть больше суток, но впервые за долгие годы разговоры перед церемонией больше ведутся не о том, какой клуб кого выберет – до сих пор под вопросом находится и сам порядок выбора.

Многие клубы уже успели вдоволь затариться высокими пиками, а кто-то только планирует это сделать. От кого в ближайшие полтора дня стоит ждать больших сделок?

«Торонто» возьмёт ещё один высокий пик?

Будущие обладатели Гэвина Маккенны, похоже, не хотят ограничивать себя одним лишь канадским талантом – пришедший на пост генерального менеджера «листьев» Джон Чайка готовит пару обменов, которые с большой долей вероятности могут принести его команде ещё парочку выборов в первом раунде.

Одним из тех, кто может покинуть «Торонто», является защитник Морган Райлли. По сообщениям Даррена Дрегера, агент 32-летнего игрока предоставил клубу список из четырёх клубов, в которые хотел бы перейти его клиент, а цена будет определяться индивидуально для каждого из претендентов.

Если за опытного, но довольно возрастного Райлли выручить пик первого раунда будет непросто, то за куда более молодого и ещё не вышедшего на самый высокий уровень Мэтта Ниса «Мэйпл Лифс» наверняка захотят заполучить что-нибудь весомое. Судя по последним новостям из-за океана, интерес к 23-летнему форварду достаточно высок, и переговоры по его обмену близки к завершению.

«Баффало» отдаст пик или будет выбирать сам?

Поговаривают, что одним из претендентов на Ниса являются «клинки». «Сэйбрз» прошлой ночью расстались с одним из главных лиц команды последних лет Алексом Таком, который теперь будет защищать цвета «Вашингтона», и теперь Ярмо Кекяляйнен ведёт активную работу по усилению клуба.

Помочь в этом «Баффало» может четвёртый общий выбор на предстоящем драфте – его клуб с северо-запада штата Нью-Йорк приобрёл в рамках сделки по обмену Боуэна Байрэма в «Чикаго», попутно шокировав бо́льшую часть североамериканских любителей хоккея.

Даже если этот пик не пойдёт в ход на рынке, в стане «клинков» наверняка смогут найти ему хорошее применение во время самой церемонии – к моменту четвёртого выбора ещё останутся интересные игроки. С другой стороны, талантливой молодёжи у «Сэйбрз» хватает, а вот опытных хоккеистов после ухода Така и Байрэма, кажется, недостаёт.

«Сан-Хосе» откажется от высокого пика?

Ещё одним клубом, который может расстаться со своим выбором в первом раунде, являются «акулы», чей пул талантов велик настолько, что они могут со спокойной душой расстаться с одним из молодых лидеров – Вильям Эклунд не даст соврать.

Нюанс в том, что пока на руках у Майка Грира есть три пика в первом раунде – общие 2-й, 9-й и 27-й. Поэтому от одного из них генменеджер «Шаркс» вполне может отказаться.

Наибольшую цену, конечно, предложат за второй, и Грир открыто говорит в прессе о возможном обмене – якобы по нему он уже получил пару звонков, один из которых был «действительно интересным». Впрочем, функционер не исключает, что и девятый выбор тоже может сменить прописку – вопрос в цене.

«Виннипег» обменяет Хеллебайка?

Один из лучших голкиперов НХЛ последних лет, даже несмотря на не самый удачный сезон, всё равно остаётся одним из самых лакомых кусочков на рынке. Тем более что и сам Коннор, по слухам, не против сменить обстановку и впервые в своей карьере перейти в другую команду.

Цена, которую придётся заплатить потенциальному покупателю, будет немаленькой – у Хеллебайка остаётся ещё пять лет по действующему контракту, поэтому у «Виннипега» есть достаточно времени, чтобы взвесить все предложения и выбрать лучшее из них.

В последние пару дней разговоры о возможном обмене вновь набирают обороты. В числе главных претендентов всё те же – «Флорида» и «Каролина». У «пантер» выборов в первом раунде в ближайшие годы не предвидится, а вот «ураганы» могут предложить «реактивщикам» и такой актив.

Не факт, что клубы оформят сделку до драфта, но, судя по последним сообщениям, и такой сценарий исключать нельзя.

Что будет делать «Сент-Луис»?

«Блюзмены» могут стать самым активном клубом на драфте – в одном только первом раунде они будут выбирать аж четыре раза (11-й, 15-й, 16-й, 29-й пики). Для сравнения: у «Каролины», «Филадельфии», «Вашингтона», «Эдмонтона» и «Вегаса» по четыре пика на всю церемонию. У «Блюз» таковых накопилось 13.

Даг Армстронг Фото: nhl.com/blues

Далеко не факт, что клуб из Миссури будет использовать все возможности по выбору молодёжи в первом раунде. Да, пики у «Сент-Луиса» не такие высокие, но первый раунд есть первый раунд – шанс успешно поторговаться в таких случаях никогда не равен нулю.

Стоит ожидать, что как минимум один из этих четырёх пиков окажется в руках у другого клуба – у «Блюз» достаточно других активов и свободных средств, чтобы провернуть какой-нибудь крупный обмен. А на рынке достаточно игроков, за которых «музыкантам» вполне по силам побороться.