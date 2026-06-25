Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Главные новости в хоккее, 25 июня 2026 года, подписания игроков, назначения тренеров, предсезонные матчи в КХЛ

В КХЛ совершили трёхсторонний обмен, «Локомотив» потерял двух игроков. Хоккейные итоги дня
Денис Лутченко
Главные новости в хоккее 25 июня 2026 года
Комментарии
«Вашингтон» обменял форварда в «Питтсбург», а «Флорида» совершила трейд с «Филадельфией».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 25 июня.

«Автомобилист», «Торпедо» и московское «Динамо» совершили трёхсторонний обмен

Хоккейный клуб «Торпедо» активировал серию трансферов, в которых также приняли участие «Автомобилист» и московское «Динамо».

Нападающий Никита Артамонов (бо́льшую часть минувшего сезона проведший в аренде в нижнекамском «Нефтехимике») и защитник Андрей Сальников (присоединился к МХК «Чайка» в конце января, провёл за нижегородскую молодёжную команду 16 матчей, набрав два очка — 1+1) отправились в Екатеринбург. Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию.

В свою очередь, защитник Сергей Зборовский отправился в московское «Динамо» — в обмен на денежную компенсацию.

«Трёхсторонний обмен между клубами послужит интересам всех сторон, поскольку участвующие в нём хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а «Торпедо» — достойную денежную компенсацию», — цитирует генерального директора «Торпедо» Евгения Забугу пресс-служба нижегородского клуба.

Материалы по теме
Комтуа обменяли в «Спартак», а Шипачёв — в «Салавате Юлаеве»! Таблица трансферов КХЛ
Комтуа обменяли в «Спартак», а Шипачёв — в «Салавате Юлаеве»! Таблица трансферов КХЛ

Степан Никулин перешёл из «Локомотива» в «Сибирь», новосибирский клуб делал оффершит

Нападающий Степан Никулин, имеющий статус ограниченного свободного агента в «Локомотиве», перешёл в хоккейный клуб «Сибирь» — ярославский клуб не стал повторять контрактное предложение (оффершит) новосибирского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири». «Локомотив» получит денежную компенсацию.

Никулин – воспитанник ярославского хоккея. Всю клубную карьеру провёл в системе «Локомотива», дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022. На счету нападающего 237 игр в лиге, 36 заброшенных шайб и 58 результативных передач. В составе ярославского «Локомотива» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах.

Материалы по теме
Собака на сене, или синдром Плюшкина. «Локомотив» слишком циничен со своими игроками?
Собака на сене, или синдром Плюшкина. «Локомотив» слишком циничен со своими игроками?

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Павлом Красковским

ХК «Торпедо» подписал контракт с нападающим Павлом Красковским. Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил с нижегородским клубом двухлетний контракт.

29-летний центральный нападающий провёл 699 матчей в КХЛ (все — в составе ярославского «Локомотива»). За 13 сезонов в КХЛ Павел 79 раз поражал ворота соперников и 121 — ассистировал своим партнёрам при взятии ворот. Показатель выигранных за карьеру вбрасываний составляет 51,1%, показатель полезности — «+69».

«Вашингтон» обменял форварда Хендрикса Лапьера в «Питтсбург»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона». Отмечается, что столичный клуб получит выбор в третьем раунде драфта 2027 года и выбор в пятом раунде драфта 2028 года.

В минувшем сезоне 24-летний Лапьер сыграл 74 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету Лапьера 158 встреч, 13 шайб и 34 голевые передачи.

Материалы по теме
Два громких обмена «Вашингтона»! Собирают претендента на кубок для Овечкина?
Два громких обмена «Вашингтона»! Собирают претендента на кубок для Овечкина?

«Филадельфия» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду»

«Филадельфия Флайерз» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду Пантерз» и выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года, сообщает пресс-служба «пантер». «Лётчики» получили выбор в пятом раунде на драфте 2026 года и в четвёртом раунде драфта 2027 года. Кроме того, «Филадельфия» сохранит за собой 50% от стоимости контракта Хэтэуэя.

34-летний Хэтэуэй провёл за «Филадельфию» в сезоне-2025/2026 66 игр, где набрал 3 (1+2) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету восемь матчей и 2 (1+1) очка. Всего в НХЛ на его счету 672 встречи и 163 (76+87) очка.

«Гарнет — физически сильный и очень целеустремлённый игрок, который отлично дополнит нашу команду. Мы рады, что этот опытный игрок присоединится к нам в предстоящем сезоне», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android