В КХЛ совершили трёхсторонний обмен, «Локомотив» потерял двух игроков. Хоккейные итоги дня

«Вашингтон» обменял форварда в «Питтсбург», а «Флорида» совершила трейд с «Филадельфией».

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 25 июня.

«Автомобилист», «Торпедо» и московское «Динамо» совершили трёхсторонний обмен

Хоккейный клуб «Торпедо» активировал серию трансферов, в которых также приняли участие «Автомобилист» и московское «Динамо».

Нападающий Никита Артамонов (бо́льшую часть минувшего сезона проведший в аренде в нижнекамском «Нефтехимике») и защитник Андрей Сальников (присоединился к МХК «Чайка» в конце января, провёл за нижегородскую молодёжную команду 16 матчей, набрав два очка — 1+1) отправились в Екатеринбург. Взамен «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию.

В свою очередь, защитник Сергей Зборовский отправился в московское «Динамо» — в обмен на денежную компенсацию.

«Трёхсторонний обмен между клубами послужит интересам всех сторон, поскольку участвующие в нём хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а «Торпедо» — достойную денежную компенсацию», — цитирует генерального директора «Торпедо» Евгения Забугу пресс-служба нижегородского клуба.

Степан Никулин перешёл из «Локомотива» в «Сибирь», новосибирский клуб делал оффершит

Нападающий Степан Никулин, имеющий статус ограниченного свободного агента в «Локомотиве», перешёл в хоккейный клуб «Сибирь» — ярославский клуб не стал повторять контрактное предложение (оффершит) новосибирского клуба. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири». «Локомотив» получит денежную компенсацию.

Никулин – воспитанник ярославского хоккея. Всю клубную карьеру провёл в системе «Локомотива», дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022. На счету нападающего 237 игр в лиге, 36 заброшенных шайб и 58 результативных передач. В составе ярославского «Локомотива» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2025 и 2026 годах.

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Павлом Красковским

ХК «Торпедо» подписал контракт с нападающим Павлом Красковским. Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил с нижегородским клубом двухлетний контракт.

29-летний центральный нападающий провёл 699 матчей в КХЛ (все — в составе ярославского «Локомотива»). За 13 сезонов в КХЛ Павел 79 раз поражал ворота соперников и 121 — ассистировал своим партнёрам при взятии ворот. Показатель выигранных за карьеру вбрасываний составляет 51,1%, показатель полезности — «+69».

«Вашингтон» обменял форварда Хендрикса Лапьера в «Питтсбург»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Хендрикс Лапьер был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона». Отмечается, что столичный клуб получит выбор в третьем раунде драфта 2027 года и выбор в пятом раунде драфта 2028 года.

В минувшем сезоне 24-летний Лапьер сыграл 74 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 12 результативных передач. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету Лапьера 158 встреч, 13 шайб и 34 голевые передачи.

«Филадельфия» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду»

«Филадельфия Флайерз» обменяла форварда Гарнета Хэтэуэя во «Флориду Пантерз» и выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2026 года, сообщает пресс-служба «пантер». «Лётчики» получили выбор в пятом раунде на драфте 2026 года и в четвёртом раунде драфта 2027 года. Кроме того, «Филадельфия» сохранит за собой 50% от стоимости контракта Хэтэуэя.

34-летний Хэтэуэй провёл за «Филадельфию» в сезоне-2025/2026 66 игр, где набрал 3 (1+2) очка. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету восемь матчей и 2 (1+1) очка. Всего в НХЛ на его счету 672 встречи и 163 (76+87) очка.

«Гарнет — физически сильный и очень целеустремлённый игрок, который отлично дополнит нашу команду. Мы рады, что этот опытный игрок присоединится к нам в предстоящем сезоне», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.